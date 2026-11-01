Jubilejní 30. ročník festivalu Ji.hlava zná vítězné snímky. Přinášíme ti přehled všech oceněných filmů, většinu z nich si navíc můžeš pustit na Ji.hlava Online.
Hlavní cenu na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava získal Mohabat amerického dokumentaristy Jamese Longleyho. Cenu za nejlepší debut si odnesl snímek Po zkoušce německého režiséra Philippa Fröhlicha a nejlepšími českými jsou Zářit režiséra Martina Páva a také Land of Fire filmaře Nikoly Klingera. Cenu publika si z Ji.hlavy odnesl Aleš Pojar za portrét básníka a houbaře Petra Hrušky s názvem Vteřina houby.
Cenou za přínos světové kinematografii letos Ji.hlava ocenila americko-vietnamskou filmařku a teoretičku Trinh T. Minh-ha a českou dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
„Už teď je zřejmé, ze letošní třicátá Ji.hlava přivítala nejvíc diváků ve své historii. Ale ještě důležitější než čísla, je obrovské množství skvělých filmů, intenzivní diskuse a hosté, kteří s námi všemi sdílejí svou jedinečnou zkušenost. Ji.hlava ukázala, jak podstatný pro stabilní společnost je nezávislý film a jak bohatý je současný český dokument. Proto je důležité, abychom stáli za nezávislostí a stabilitou médií veřejné služby, a také institucí, které vytvářejí podmínky pro české filmařky a filmaře. Ocenění hned dvou českých dokumentárních filmů v sekci Česká radost je důkazem síly domácí filmové tvorby,“ uvedl ředitel MFDF Ji.hlava Marek Hovorka.
Hlavní cena pro snímek o afghánském chlapci
Sekce Opus Bonum, která reprezentuje přehlídku současného světového dokumentu, letos uvedla 16 snímků. Z nich vybrala pětičlenná porota snímek Mohabat amerického dokumentaristy Jamese Longleyho a udělila mu hlavní cenu.
„Vítězný snímek, který vznikl na základě pečlivého výzkumu a vyniká vytříbeným zpracováním, vrhá nové světlo na život na afghánském venkově pod vládou Tálibánu. Činí tak prostřednictvím příběhu dvanáctiletého Mohabata, který truchlí po svém otci, jenž zahynul při útoku amerického dronu. Film trpělivě sleduje chlapcovy interakce se dvěma staršími bratry i každodenní chod a rytmus života ve vesnické škole; vytváří tak komplexní a empatický portrét jednotlivce, rodiny i celé komunity, přičemž se zcela oprošťuje od zažitých klišé,“ uvedla porota. Vítězný snímek obdrží i odměnu ve výši 10 tisíc dolarů.
Opus Bonum
- Nejlepší mezinárodní dokumentární film: James Longley, Mohabat
- I. Zvláštní uznání: Elvis A-Liang Lu, Písně uvnitř nás
- Cena za nejlepší film ze střední a východní Evropy: Nona Giunashvili, Posvátné
písně
- Cena za nejlepší film z visegrádského regionu: Filip Remunda, Expozice láskou
- Cena za originální přístup: Ishtar Yasin Gutiérrez, Tam je život
- Cena za nejlepší střih: Yi-ling Huang, Písně uvnitř nás
- Cena za nejlepší kameru: Ania Winiarska, Vzorné dívky
- Cena za nejlepší zvukový design: Diana Martínez, 19. podlaží
- Cena studentské poroty: Éric Baudelaire, Protože měsíc
První světla
- Hlavní cena: Philipp Fröhlich, Po zkoušce
- Zvláštní uznání: Eli Maene, Mobembo
- Cena za nejlepší kameru: Emma Boccanfuso, Saudades Eternas
- Cena za nejlepší zvukový design: Leinad Pájaro De la Hoz, Manuel Escorihuela, Hlasy z Neptunu
- Cena za originální přístup: Jihyeon Oh, Erotické květy ve snu
- Cena FIPRESCI: Eli Maene, Mobembo
Svědectví
- Hlavní cena: Brydie O'Connor, Barbara navždy
- Zvláštní uznání pro nejlepší film o přírodě: Markéta Ekrt Válková, Hasit ohněm
- Zvláštní uznání pro nejlepší film o politice: Zainab Entezar, 771 dní
- Zvláštní uznání pro nejlepší film o poznání: Sien Versteyhe, Sezení
Fascinace
- Hlavní cena: Dominika Kováčová, Nepolapitelný dnešek
- I. Zvláštní uznání: Rocío Salima, Doklad totožnosti a tranzitu č. 4
Exprmntl.cz
- Hlavní cena: Klára Trsková, Anežka Horová, Na vrcholcích všech bukových hor
Cena publika
- Aleš Pojar, Vteřina houby
Česká radost
- Hlavní cena: Martin Páv, Zářit
- Hlavní cena: Nikola Klinger, Land of Fire
- Cena za nejlepší střih: Sebastian Kučkovský, Jediná vteřina
- Cena za nejlepší zvukový design: Jakub Jurásek, Marek Buranovský, Zóny
nikoho
- Cena za nejlepší kameru: Matěj Piňos, Hasit ohněm
- Cena za originální přístup: Karolína Hovězáková, Love video letter
- Cena studentské poroty: Georgij Mežujev, Můj táta z ostrova Rusko
- Cena za nejlepší krátký film: Dariia Kovalchuk, Donbas na dosah
Krátká radost
- Joseph Vitali, jak se vymanit.
Cena za mimořádný přínos světovému dokumentárnímu filmu
- Trinh T. Minh-ha
Cena za nejlepší dokumentární knihu
- Domů? Příběhy bývalých vězeňkyň, (Dcera sestry, 2025)