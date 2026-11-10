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Před 116 lety se narodil Karel Zeman. Tvorba legendárního českého filmaře je v době AI ještě důležitější než dřív
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dnes 10. listopadu 2026 v 14:00
Čas čtení 2:43

Před 116 lety se narodil Karel Zeman. Tvorba legendárního českého filmaře je v době AI ještě důležitější než dřív

Před 116 lety se narodil Karel Zeman. Tvorba legendárního českého filmaře je v době AI ještě důležitější než dřív
Zdroj: Muzem Karla Zemana / se svolením
Dominik Čech
Dominik Čech
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Zbožňuješ Wese Andersona, Tima Burtona nebo Terryho Gilliama? Pak bys měl dohnat tvorbu Karla Zemana! Všichni tři velikáni filmu ho totiž uvádějí mezi svými vzory a inspiracemi.

Nejsou přitom sami. Hollywoodská hvězda Ryan Gosling dokonce prohlásila, že jí kulisy z filmu Barbie nejvíce připomínají právě filmy Karla Zemana. Světová kinematografie by nikdy nebyla stejná bez filmů jako Cesta do pravěku, Baron Prášil nebo Vynález zkázy.

Začátkem listopadu to bylo přesně 116 let, co se jeden z největších a nejvlivnějších českých režisérů a tvůrce filmové magie v době před digitálními efekty narodil. Dílo Karla Zemana je nesmrtelné a v době umělé inteligence možná ještě aktuálnější než kdy dřív.

Život a dílo Karla Zemana Život a dílo Karla Zemana Život a dílo Karla Zemana Život a dílo Karla Zemana
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Nekonečná fantazie Karla Zemana

Zeman v 50. a 60. letech ve zlínském studiu spojoval živé herce, animaci, malované kulisy a modely do jednoho obrazu. Jeho dcera, sama úspěšná režisérka a autorka knih pro děti Ludmila Zemanová, v knize Kouzelný svět Karla Zemana popisuje, jak se dnes taková prostředí vytváří podobně, jen pomocí počítače. Ve filmu Ukradená vzducholoď natáčel Zeman model před bílým pozadím a druhou expozicí do něj vkopíroval libovolnou oblohu či město. Připomíná to dnešní green screen, jen z roku 1966 a kompletně bez softwaru. Každý jeho film měl přitom odhadem 50 různých prostředí, která by malé studio nemohlo ani postavit, ani zaplatit. Jeho řešení? Veškeré kulisy nakreslit a vyřezat.

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„Filmy Karla Zemana přežily nástup mnoha technologií a přežijí i AI. Můj soukromý odhad je, že se lidé začnou vracet k dílům, která vytvořil člověk a je to na nich poznat. Příkladem může být film Odyssea, kdy Christopher Nolan tahal štáb po plážích i po horách, ačkoliv mohl spoustu scén natočit ve studiu před zeleným pozadím. A divácký ohlas je obrovský,“ poznamenává režisér seriálu Kancelář Blaník nebo filmů jako Poslední závod, Tomáš Hodan, který v roce 2015 také natočil dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman.

Oceňovaný i v zahraničí

Zemanův film Vynález zkázy (1958) získal jednomyslně Grand Prix na bruselském EXPO v konkurenci velikánů světového filmu Orsona Wellese, Federica Felliniho nebo Akiry Kurosawy. V mexickém sále pro 14 000 diváků a divaček ho kritika označila za objev přehlídky. Francouzi v něm viděli nástupce Georgese Mélièse a Zemanovy filmy jsou doteď považované za nejlepší adaptace knih Julese Vernea. Kirk Douglas se za Zemanem přijel podívat na natáčení a Carlo Ponti koupil práva na Ukradenou vzducholoď a zaplatil italskou dotáčku.

„Z hlediska celosvětového prodeje a návštěvnosti jsou filmy Karla Zemana nejúspěšnějšími díly české kinematografie vůbec. Vynález zkázy byl prodán do 72 zemí světa a nasazen například v New Yorku v 96 kinech současně. Dodnes se daří nově restaurované verze distribuovat po celém světě a úspěch prodeje opět přesahuje průměr současných českých filmů. Zemanovy filmy jsou nadčasové a díky restaurování tady s námi zůstanou a budou těšit další generace diváků,“ upozorňuje spoluzakladatel muzea a filmový producent Ondřej Beránek.

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Zeman netočil filmy pro efekty. Baron Prášil (1961) potkal na Měsíci astronauta, aby se střetli sen a věda. Cesta do pravěku (1955) oživila dinosaury o skoro čtyři desetiletí dřív než Jurský park. Bláznova kronika (1964) je protiválečná satira plná koláží, která v San Franciscu vyhrála cenu za nejlepší film i režii. Vynález zkázy dodnes nevypadá jako cokoliv jiného, co bylo zatím digitálně vytvořeno, a podle několika recenzentů se inspirace jeho kulisami objevují například ve filmu Psí ostrov Wese Andersona. Pozdější animované filmy pro děti natáčel Zeman s týmem sedmi lidí. Dnes to může být inspirace pro každého, kdo začíná s malým rozpočtem.

Život a dílo Karla Zemana
Život a dílo Karla Zemana Zdroj: Muzem Karla Zemana / se svolením

„Na rozdíl od umělé inteligence, která se učí na tom, co bylo již vytvořeno, a vše následně pospojuje do nových souvislostí, se Karel Zeman snažil být vždy originální. Ve své tvorbě hledal a používal neokoukané výtvarné stylizace i nové technologické postupy. Vše podřizoval svému tvůrčímu záměru. Technika, kterou také velmi dobře ovládal, byla pouze jedním z jeho nástrojů a nikdy se jí nepodřizoval. Díky tomuto přístupu k tvorbě mohou i v dnešní přetechnizované době vznikat originální díla, a to nejen v oblasti filmu,“ podotýká další legenda českých filmových triků, Boris Masník.

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V době, kdy se obrazy rodí z promptu, ukazuje, že některé věci jako vynalézavost, nápaditost a ochota si vyhrnout rukávy AI nenahradí nikdy. Karlu Zemanovi je věnované interaktivní a zábavné muzeum v Praze na Malé Straně, ve kterém se můžete o díle a jeho odkazu dozvědět úplně vše. Novinkou muzea je komiksový Deník cesty do pravěku.

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