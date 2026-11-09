Zdroj: PROPAGAČNÍ MATERIÁL, TIKTOK @GLAMZILLA, @EMILYNNMEYERS, @KAYLARYAN
Zdroj: PROPAGAČNÍ MATERIÁL, TIKTOK @GLAMZILLA, @EMILYNNMEYERS, @KAYLARYAN
Zdroj: PROPAGAČNÍ MATERIÁL, TIKTOK @GLAMZILLA, @EMILYNNMEYERS, @KAYLARYAN
Zdroj: PROPAGAČNÍ MATERIÁL, TIKTOK @GLAMZILLA, @EMILYNNMEYERS, @KAYLARYAN
Zdroj: PROPAGAČNÍ MATERIÁL, TIKTOK @GLAMZILLA, @EMILYNNMEYERS, @KAYLARYAN
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Adventní kalendář se letos Skims moc nepovedl. Byl plný gumiček a skřipců, což se lidem za cenu přes tři tisíce korun příliš nepozdávalo.