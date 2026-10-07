Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury

Novinka, do které se zamiluješ na první pohled.
Český parfumérský dům Pigmentarium oslavuje 1. výročí svého vstupu na japonský trh ve velkém stylu a představuje limitovanou uměleckou edici vůně Aereo, která byla oficiálně uvedena 5. října v Tokiu.
Aereo je vůní klidu, introspekce a nepřehlédnutelného ticha, přičemž novou vizuální podobu – flakon i obal – dostala na starost umělkyně a poetka Michaela Fenkl, známá také jako Mi-Ka.
Pro Michaelu Fenkl je to přirozené pokračování spolupráce se značkou, s níž už v roce 2023 vytvořila první limitovanou edici vůně Paradiso.
Dnes se jejich cesty opět spojují v Japonsku, kde autorka absolvovala uměleckou rezidenci a kam se během podzimu stěhuje nastálo. Jako Češka, která postupně proniká do japonské kultury a jazyka, tvoří dokonalý most mezi pražským parfumérským domem a místními milovníky kvalitních niche vůní.
Estetika limitované novinky vychází z osobního vnímání vůně, kterou autorka poznala v období zásadních životních změn a cestování za novou láskou. Součástí obalu je její báseň „Ticho, napůl vyslovené,“ v češtině a japonštině. Vzhled vědomě obchází angličtinu a soustředí se na autentický dialog dvou kultur.
Limitovaná edice parfému Pigmentarium Aereo pro japonský trh je dostupná na pultech Edith a obchodním domě Isetan Shinjuku. Na oficiálním představení v Tokiu nechyběl zakladatel Tomáš Ric ani autorka návrhu Michaela Fenkl (Mi-Ka).
Pro nadšence a sběratele značky z Evropy je dostupný omezený počet kusů výhradně v online obchodě Pigmentarium. Cena za poetické balení vůně s objemem 50 mililitrů s uměleckým podpisem Michaely Fenkl je zhruba 3 490 korun.