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Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury
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dnes 7. října 2026 v 8:01
Čas čtení 1:11
Richard Balog

Vůně, která hovoří česky i japonsky. Pigmentario Aereo od umělkyně Michaely Fenkl spojuje kultury

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Novinka, do které se zamiluješ na první pohled.

Český parfumérský dům Pigmentarium oslavuje 1. výročí svého vstupu na japonský trh ve velkém stylu a představuje limitovanou uměleckou edici vůně Aereo, která byla oficiálně uvedena 5. října v Tokiu.

Aereo je vůní klidu, introspekce a nepřehlédnutelného ticha, přičemž novou vizuální podobu – flakon i obal – dostala na starost umělkyně a poetka Michaela Fenkl, známá také jako Mi-Ka.

Pigmentarium Aereo, Michaela Fenkl
Zdroj: Pigmentarium

Pro Michaelu Fenkl je to přirozené pokračování spolupráce se značkou, s níž už v roce 2023 vytvořila první limitovanou edici vůně Paradiso.

Dnes se jejich cesty opět spojují v Japonsku, kde autorka absolvovala uměleckou rezidenci a kam se během podzimu stěhuje nastálo. Jako Češka, která postupně proniká do japonské kultury a jazyka, tvoří dokonalý most mezi pražským parfumérským domem a místními milovníky kvalitních niche vůní.

 

Estetika limitované novinky vychází z osobního vnímání vůně, kterou autorka poznala v období zásadních životních změn a cestování za novou láskou. Součástí obalu je její báseň „Ticho, napůl vyslovené,“ v češtině a japonštině. Vzhled vědomě obchází angličtinu a soustředí se na autentický dialog dvou kultur.

Limitovaná edice parfému Pigmentarium Aereo pro japonský trh je dostupná na pultech Edith a obchodním domě Isetan Shinjuku. Na oficiálním představení v Tokiu nechyběl zakladatel Tomáš Ric ani autorka návrhu Michaela Fenkl (Mi-Ka).

Pro nadšence a sběratele značky z Evropy je dostupný omezený počet kusů výhradně v online obchodě Pigmentarium. Cena za poetické balení vůně s objemem 50 mililitrů s uměleckým podpisem Michaely Fenkl je zhruba 3 490 korun.

Pigmentarium Aereo, Michaela Fenkl Pigmentarium Aereo, Michaela Fenkl Pigmentarium Aereo, Michaela Fenkl Pigmentarium Aereo, Michaela Fenkl
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Pigmentarium je český nezávislý parfumérský dům, který v roce 2018 založil Tomáš Ric. Prvním stavebním kamenem a předobrazem značky byl parfém Ad Libitum, který vznikl jako solitérní umělecká tvorba představující nejen výraznou vůni, ale i pohled na celou budoucí tvorbu, která za každou vůní skrývá vlastní svět příběhů. Parfémy Pigmentarium jsou v prodeji v obchodech v Praze, Paříži, Miláně, Londýně či Tokiu.
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