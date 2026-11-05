Dárce vystupující pod přezdívkou Nebudu poslal enormní částku Fattymu v několika darech. Streamer ale místo radosti projevil rozpaky. Nechal si pouze padesát tisíc a totožnou částku věnoval charitě. Zbytek peněz vrátil dárci.
FattyPillow, vlastním jménem Karel Sivák, se obával především reakcí, které takový dar pro jeho osobu vyvolá a podle kterých si streamer peníze nezaslouží.
„Nechci, aby na mě byla upřená pozornost, abych naštval lidi, kteří řeknou, že si to nezasloužím. Je to takový extrém, že na to nemám co říct,“ řekl během streamu na platformě Kick, kde Fatty nyní působí.
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Řešením pro něj nebylo ani věnování celého daru na charitu. „Kdybych z toho dal část na charitu, tak si spousta lidí řekne, že je to pouze move, aby mě lidi brali, že jsem v pohodě,“ dodal streamer.
S dárcem, který si dar nejprve odmítl vzít zpátky, se nakonec dohodli na střední cestě. FattyPillow si z obdržené částky nechal 50 tisíc, tedy pouhou pětinu. Dalších 50 tisíc putovalo na charitu, zbytek dostal dárce zpět. Streamer přitom i přes rozpaky projevil velkou vděčnost. Rozporuplná reakce je odrazem častých obav veřejně známých osobností, které jsou na internetu i v pozitivně laděných situacích, jako je tato, terčem nenávistných projevů.
Podle serveru Grunex jde o největší jednorázový osobní dar v historii českého streamu. Tento statement ale komplikuje fakt, že nelze jednoznačně určit, co přesně se myslí pojmem jednorázový dar. FattyPillow dostal částku v několika za sebou jdoucích darech. Jiný streamer Agraelus v roce 2020 na charitativním streamu od dárce nerozděleně získal 250 tisíc korun. Ty všechny ale směřovaly organizaci Dejme dětem šanci.