Karlos Vémola nedávno přerušil důchod a po vítězném návratu jej brzy uvidíme znovu v kleci. Představí se 29. prosince na turnaji OKTAGON 100 v pražské O2 areně.
Český „Terminátor“ se utká s polskou legendou. Karlos Vémola na jubilejním turnaji OKTAGON 100 poměří síly s Tomaszem Narkunem, 191 centimetrů vysokým bijcem a bývalým šampionem KSW. Organizace zápas potvrdila na sociálních sítích.
Vémola po trilogii s Atiilou Véghem, která vyvrcholila v létě loňského roku, mluvil o konci kariéry. V září letošního roku se však vrátil zpět do boje a na turnaji OKTAGON 94 ukončil dosud neporaženého Frederica Vosgröneho.
Narkun je bývalým šampionem KSW v polotěžké váze. Titul pětkrát obhájil. Na půdě OKTAGONu se zatím představil ve dvou bitvách – v té první prohrál na body s Alexanderem Poppeckem a ve druhé uškrtil v prvním kole Daniela Škvora.
Na turnaji OKTAGON 100 se představí mimo jiné i Attila Végh, který bude bojovat podle postojářských Stand & Bang pravidel s Lukem Barnattem. Akce přinese v neposlední řadě i titulový zápas Krzysztof Jotko vs Makhmud Muradov nebo bitvu Josef Hála vs. Vlado Lengál, ze který vzejde vůbec první Stand & Bang šampion.