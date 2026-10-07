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Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
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dnes 7. října 2026 v 10:30
Čas čtení 1:13
Ella Petrová

Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru

Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Zdroj: Love Island / propagační materiál
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Završení poslední odvysílané epizody oblíbené reality show nejspíš nikdo nečekal. Atmosféra na vile pořádně zhoustla.

Zpočátku dílu se zdálo, že kartami zamíchá pouze nová bombshellka, influencerka Amélie, která si měla někoho zvolit do páru. Přestože se nejdřív spárovala s Ondrou, nakonec dala přednost Denisovi. Tím ohrozila Vanesu, tu ale pak nakonec zachránil Petr a s vilou se musela rozloučit Emily, která zůstala single. Tím to však neskončilo. Přišlo mnohem větší drama.

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„Pokud tady někdo nosí nějakou masku, můžu vás upozornit, že vždycky nakonec spadne,“ řekla na úvod rozhořčená Zorka u ohniště. Všichni účastníci se tvářili, že vůbec nechápou, co se děje. Pokračování pak mnohé z nich šokovalo ještě víc.

Produkce totiž zjistila, že někdo ze soutěžících hraje v pořadu nekalou hru. „Dozvěděli jsme se, že je mezi vámi někdo, kdo sem nepřišel hledat lásku. Je to někdo, kdo se před vstupem do vily důkladně připravoval. Je to někdo, kdo hraje hru s city ostatních a tím porušil pravidla Love Islandu,“ vysvětlila moderátorka. Srdíčkům pak položila otázku, zda se k tomu někdo přizná. Jak to celé dopadne, se ale tradičně dozvíme až v dalším díle.

 
 
 
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Příspěvek sdílený Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Koho viní diváci?

„Matúši přišel tvůj čas byeee,“ napsala jedna z divaček v komentáři pod instagramový reel oficiálního účtu pořadu. „Matúš už má soukromý profil jako jediný z účastníků, proč asi. Je jasný,“ přidala se další. „Jako všichni tipují Matúše, ale ten to za mě nebude. Svého favorita mám a bude to muž,“ odporovala jiná uživatelka.

Další volba padla na Denise, jelikož se spekuluje o tom, že má doma přítelkyni. Jiní se ho ale zastávali a naopak kritizovali instagramový účet Love Islandu, že smazal příspěvek, kde se Vanesa s Petrem pustili do Denise. „Jak můžete přihlížet šikanu Denise a nic neudělat? Tohle snad není a nemůže být v pořádku!!! Jak se chová Petr? Hnus!! Hned by šel. Nemyslím si, že tohle můžete takto nechat!!!“ stěžovala si divačka.

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