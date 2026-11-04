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Čarodějnické procesy se konaly i v Praze. Devatenáct dětí skončilo před soudem, zvažováno bylo i jejich mučení
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včera 4. listopadu 2026 v 7:00
Čas čtení 3:51

Čarodějnické procesy se konaly i v Praze. Devatenáct dětí skončilo před soudem, zvažováno bylo i jejich mučení

Čarodějnické procesy se konaly i v Praze. Devatenáct dětí skončilo před soudem, zvažováno bylo i jejich mučení
Zdroj: Wikimeadia Commons / volně k užití
Markéta Princová
Markéta Princová
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Čarodějnické procesy se zdaleka netýkaly pouze žen. Na hranicích končili také muži, a dokonce i děti.

Když v roce 1644 vyšetřovali v Praze 19 chlapců kvůli údajnému vyvolávání ďábla, čarodějnické procesy probíhaly v Evropě už více než 150 let. Kontinent měl v té době za sebou některé ze svých nejkrvavějších kapitol, během nichž skončily na hranicích tisíce lidí.

Víra v čarodějnictví, černou magii a možnost uzavřít smlouvu s ďáblem byla ve společnosti dlouho hluboce zakořeněná. Obvinění ze spojení s pekelnými silami rozhodně nebylo něčím, nad čím by tehdejší úřady jen mávly rukou.

Chlapec, který tvrdil, že viděl ďábla

Na začátku března roku 1644 se po pražské Malé Straně začala šířit znepokojivá zpráva. Několik chlapců z místní jezuitské školy se údajně pokoušelo vyvolávat ďábla. V centru pozornosti se jako první objevil třináctiletý sirotek Kašpar Klein, který tvrdil, že se ďábla opakovaně pokoušel přivolat. O zaklínání otevřeně mluvil a rituál dokonce předváděl ve škole. Tvrdil přitom, že se mu ďábel skutečně zjevil. Jeho vyprávění bylo pro tehdejší společnost natolik znepokojivé, že se o případ začaly zajímat úřady.

Co byla jezuitská škola?

V 17. století patřili jezuité mezi významné představitele evropského školství. Vedle latiny, gramatiky či rétoriky kladli velký důraz na náboženskou výchovu, disciplínu a poslušnost.

Kašpar se měl zaklínání naučit od jednoho staršího chlapce ještě předtím, než začal navštěvovat jezuitskou školu. A nešlo přitom o žádný složitý rituál. Stačilo v každém rohu místnosti třikrát udělat znamení kříže a pronést německé zaklínadlo „Komm, Teufel!“, tedy „Pojď, ďáble!“.

Skutečná historická podoba Malé Strany a Hradčan z roku 1606.
Skutečná historická podoba Malé Strany a Hradčan z roku 1606. Zdroj: Wikimdia Commons / volně k užití

Dne 10. března byl Kašpar na příkaz velkopřevora maltézského řádu zadržen. Následující den ho vyslýchali členové řádového soudu, pod jehož pravomoc chlapec spadal. Při výslechu podrobně popisoval setkání s ďáblem. Přízrak prý nemluvil, pouze poskakoval po místnosti. Chlapec ho následně pokropil svěcenou vodou, načež údajně zmizel.

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Kašpar tvrdil, že ďábel na sebe mohl brát různé podoby. Jednou vypadal jako člověk, jindy jako slepice nebo kočka. Při jednom z údajných setkání ve škole se měl dokonce objevit v podobě podivné dívky, která byla celá porostlá vlasy.

V tomto článku se dozvíš:
➔ Proč se do případu vložil samotný císař Ferdinand III.?
➔ Jak probíhaly výslechy a proč některá přiznání nebyla věrohodná?
➔ Jakým trestům chlapci čelili a jak celý případ nakonec dopadl?

16 dětí před vyšetřovací komisí

Později se ukázalo, že Kašpar nebyl jediným chlapcem, který se měl o podobné zaklínání pokoušet. Při výslechu označil také dvanáctiletého Václava Castelliho, který měl podle jeho tvrzení rovněž umět ďábla přivolat. Do hledáčku vyšetřovatelů se postupně dostávali také další kluci ze školy.

Dne 12. března proto čeští místodržící, vysocí zemští úředníci, kteří v Českém království zastupovali panovníka, ustanovili zvláštní čtyřčlennou vyšetřovací komisi. Ta začala jednat rychle. Ve dnech 17. a 18. března vyslechla celkem 16 chlapců ve věku od osmi do 14 let.

Budova bývalého jezuitského gymnázia je dnes součást areálu Poslanecké sněmovny.
Budova bývalého jezuitského gymnázia je dnes součást areálu Poslanecké sněmovny. Zdroj: mapy.cz / volně k užití

Vyšetřovatele zajímal také náboženský život chlapců. Zjišťovali například, zda navštěvují bohoslužby, chodí ke zpovědi nebo přijímají svaté přijímání. Vyšetřovatelé nakonec dospěli k závěru, že chlapci nepředstavují skutečnou hrozbu a není nutné je přísně trestat. Jenže do celého případu se vložil samotný císař Ferdinand III.

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  • Proč se do případu vložil samotný císař Ferdinand III.?
  • Jak probíhaly výslechy a proč některá přiznání nebyla věrohodná?
  • Jakým trestům chlapci čelili a jak celý případ nakonec dopadl?
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Zdroj: researchgate.net, lodz.pl, ahmp.cz
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