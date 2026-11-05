Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Zdroj: COMPLEX, PAUSE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
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Yeezy Season 01 je první přehlídkou značky od roku 2022. Od té doby rapper a autor značky Ye, dříve známý jako Kanye West, přestál mnoho kontroverzí včetně kolekce s hákovými kříži a vydání písně s názvem He*l Hitler. Letos vydal album Bully, se kterým momentálně vyrazil na tour po celém světě.