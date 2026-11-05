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Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách
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dnes 5. listopadu 2026 v 12:15
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Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách

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školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
školství duševní zdraví šikana Zdroj: REFRESHER
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Dnes si připomínáme Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách 📆

Členské státy UNESCO vyhlásily první čtvrtek v listopadu za Mezinárodní den proti násilí a šikaně ve škole, včetně kyberšikany, a uznaly tím, že násilí ve školním prostředí ve všech jeho podobách představuje porušení práv dětí a dospívajících na vzdělání, zdraví a blahobyt.

Data v carouselu vyplývají z online šetření Evropské unie a z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve spolupráci s Českou školní inspekcí.

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