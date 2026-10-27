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Tvůj pes může být fashion ikona. Česká značka alexmia. představuje novou kolekci pro stylové doggos
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Tento článek je PR zpráva společnosti alexmia.
dnes 27. října 2026 v 9:15
Čas čtení 2:02
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Tvůj pes může být fashion ikona. Česká značka alexmia. představuje novou kolekci pro stylové doggos

Tvůj pes může být fashion ikona. Česká značka alexmia. představuje novou kolekci pro stylové doggos
Zdroj: alexmia. / se svolením
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Česká značka psích obojků, vodítek a doplňků alexmia. představuje novou kolekci Rich Espresso v hlubokém tmavě hnědém odstínu s matným zlatým kováním.

Jde o první novou barvu značky po více než dvou a půl letech. Zakladatelka Michaela Lahodová ji přitom téměř dva roky sledovala, než si byla jistá, že nejde jen o krátkodobý trend. Dalšího půl roku pak hledala přesný odstín, který bude působit stejně dobře na denním světle, ve stínu i pod umělým osvětlením.

🐾 alexmia. je česká značka obojků, vodítek, postrojů a doplňků pro psy, která vznikla z jednoduché myšlenky: psí výbava by neměla stát před volbou mezi designem a funkčností.

Značka staví na minimalistickém vzhledu, odolných materiálech a produktech, které přirozeně zapadají do každodenního života se psem. Kolem alexmia. zároveň vzniká komunita aesthetic dog mom club.

Od trendu k nové stálici

Tmavě hnědá se v módě vrací už několik sezon. Právě proto Michaela s jejím zařazením do portfolia nespěchala.

„Chtěla jsem si být jistá, že nejde jen o barvu jedné sezony. Hnědou jsme dlouho sledovaly v módě i v šatnících našich zákaznic a postupně se ukázalo, že se z ní stává nový základ. Teprve pak začalo hledání konkrétního odstínu,“ říká Michaela Lahodová, zakladatelka alexmia.

Výsledkem je Rich Espresso – hutná, sytá hnědá inspirovaná barvou espressa. Název odkazuje právě na její hloubku a bohatost. Novinka rozšiřuje stávající barevnou paletu značky vedle Golden Hour, Morning Glow a Night Fall.

alexmia alexmia alexmia alexmia
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Kolekce postavená na každodenním stylu

Rich Espresso vznikla jako barva, která má fungovat dlouhodobě a snadno se kombinovat s každodenním šatníkem. Hnědý odstín doplňuje matné zlaté kování a čistý minimalistický design typický pro alexmia.

Kolekce zahrnuje:

  • obojky ve velikostech XS až XL,
  • crossbody vodítka ve velikosti XS a standard,
  • vodítka do ruky ve velikosti XS a standard,
  • postroj ve velikosti XS,
  • mini bag v jedné velikosti.

Celou výbavu je možné kombinovat do sladěného setu

Použitá mikrovlákenná veganská kůže kombinuje vzhled pravé kůže s nízkou hmotností, měkkostí a vysokou odolností. Materiál je tvořen hustě tkanými jemnými vlákny, díky kterým odolává popraskání, poškrábání i běžnému opotřebení, a zároveň neabsorbuje tekutiny ani pachy a nebledne na slunci. V praxi tak stačí běžné znečištění otřít vlhkým ubrouskem, bez nutnosti praní nebo složité údržby. Díky jemnému „soft touch“ povrchu je materiál pohodlný jak pro psa, tak při držení vodítka v ruce. Značka zároveň nabízí výměnu velikosti do 60 dnů a s výběrem radí podle plemene i stavby těla psa.

alexmia
Zdroj: alexmia. / se svolením

Kampaň inspirovaná kávovým rituálem

Launch Rich Espresso doprovází vizuální kampaň postavená na motivu espressa a městského každodenního života. První teaser začíná jednoduchou objednávkou „one espresso, please.“, na kterou navazuje práce s tóny kávy, strukturou srsti a detaily nového setu.

Hlavní kreativní linka „something new is brewing“ propojuje samotný název kolekce s myšlenkou každodenního rituálu – ranní procházkou, zastávkou na kávu a městským pohybem se psem.

Kolekce Rich Espresso je v prodeji od 21. října 2026 ve 20:00 na alexmia.cz a ve studiu alexmia. v Holečkově 959/63 v Praze na Smíchově, které je možné navštívit po předchozí rezervaci.

Ceny zůstávají stejné jako u ostatních kolekcí:

  • obojek: 1 090 – 1 490 Kč
  • set obojek + vodítko: 2 380 – 3 180 Kč
  • set postroj + vodítko: 3 380 – 4 080 Kč

Doprava je zdarma od 2 490 Kč a objednávky značka expeduje každý pracovní den. 

nakupuj kolekci
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