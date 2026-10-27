Česká značka psích obojků, vodítek a doplňků alexmia. představuje novou kolekci Rich Espresso v hlubokém tmavě hnědém odstínu s matným zlatým kováním.
Jde o první novou barvu značky po více než dvou a půl letech. Zakladatelka Michaela Lahodová ji přitom téměř dva roky sledovala, než si byla jistá, že nejde jen o krátkodobý trend. Dalšího půl roku pak hledala přesný odstín, který bude působit stejně dobře na denním světle, ve stínu i pod umělým osvětlením.
Značka staví na minimalistickém vzhledu, odolných materiálech a produktech, které přirozeně zapadají do každodenního života se psem. Kolem alexmia. zároveň vzniká komunita aesthetic dog mom club.
Od trendu k nové stálici
Tmavě hnědá se v módě vrací už několik sezon. Právě proto Michaela s jejím zařazením do portfolia nespěchala.
„Chtěla jsem si být jistá, že nejde jen o barvu jedné sezony. Hnědou jsme dlouho sledovaly v módě i v šatnících našich zákaznic a postupně se ukázalo, že se z ní stává nový základ. Teprve pak začalo hledání konkrétního odstínu,“ říká Michaela Lahodová, zakladatelka alexmia.
Výsledkem je Rich Espresso – hutná, sytá hnědá inspirovaná barvou espressa. Název odkazuje právě na její hloubku a bohatost. Novinka rozšiřuje stávající barevnou paletu značky vedle Golden Hour, Morning Glow a Night Fall.
Kolekce postavená na každodenním stylu
Rich Espresso vznikla jako barva, která má fungovat dlouhodobě a snadno se kombinovat s každodenním šatníkem. Hnědý odstín doplňuje matné zlaté kování a čistý minimalistický design typický pro alexmia.
Kolekce zahrnuje:
- obojky ve velikostech XS až XL,
- crossbody vodítka ve velikosti XS a standard,
- vodítka do ruky ve velikosti XS a standard,
- postroj ve velikosti XS,
- mini bag v jedné velikosti.
Celou výbavu je možné kombinovat do sladěného setu
Použitá mikrovlákenná veganská kůže kombinuje vzhled pravé kůže s nízkou hmotností, měkkostí a vysokou odolností. Materiál je tvořen hustě tkanými jemnými vlákny, díky kterým odolává popraskání, poškrábání i běžnému opotřebení, a zároveň neabsorbuje tekutiny ani pachy a nebledne na slunci. V praxi tak stačí běžné znečištění otřít vlhkým ubrouskem, bez nutnosti praní nebo složité údržby. Díky jemnému „soft touch“ povrchu je materiál pohodlný jak pro psa, tak při držení vodítka v ruce. Značka zároveň nabízí výměnu velikosti do 60 dnů a s výběrem radí podle plemene i stavby těla psa.
Kampaň inspirovaná kávovým rituálem
Launch Rich Espresso doprovází vizuální kampaň postavená na motivu espressa a městského každodenního života. První teaser začíná jednoduchou objednávkou „one espresso, please.“, na kterou navazuje práce s tóny kávy, strukturou srsti a detaily nového setu.
Hlavní kreativní linka „something new is brewing“ propojuje samotný název kolekce s myšlenkou každodenního rituálu – ranní procházkou, zastávkou na kávu a městským pohybem se psem.
Kolekce Rich Espresso je v prodeji od 21. října 2026 ve 20:00 na alexmia.cz a ve studiu alexmia. v Holečkově 959/63 v Praze na Smíchově, které je možné navštívit po předchozí rezervaci.
Ceny zůstávají stejné jako u ostatních kolekcí:
- obojek: 1 090 – 1 490 Kč
- set obojek + vodítko: 2 380 – 3 180 Kč
- set postroj + vodítko: 3 380 – 4 080 Kč
Doprava je zdarma od 2 490 Kč a objednávky značka expeduje každý pracovní den.