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Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
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dnes 4. listopadu 2026 v 18:00
Čas čtení 0:44
Anna-Marie Hanzlíková

Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži

Jak se žije Romům v Česku? Zkušenost s diskriminací přibližuje hra V mojí kůži
Zdroj: FaVU / propagační materiál
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Jaké to je, když tě někdo odmítne jenom proto, že jsi Rom*ka? Zažít rasové předsudky, diskriminaci a odmítání můžeš zprostředkovaně zažít v nové hře V mojí kůži (romsky Andre miri cipa).

Stojí za ní odbornictvo z Vysokého učení technického v Brně a Masarykovy univerzity. Vycházelo ze skutečných příběhů a vyprávění Romů*Romek, které získalo z autentických výpovědí.

Hra je rozdělena do tří kapitol, v každé z nich sledujeme mladé Romy*Romky v každodenních situacích. „Vanessa čelí odsuzování kvůli svému osobitému stylu oblékání. Robin zažívá rasismus při běžném nákupu v samoobsluze. Marie se společně se svou rodinou pokouší najít nové bydlení, naráží však na diskriminaci na trhu s nemovitostmi,“ popisují hru tvůrci.

 
 
 
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A post shared by Fakulta výtvarných umění VUT (@favu_vut)

„Výzkumné aktivity minitýmů, které tvořili čeští i romští studující, potvrdily, že mladí lidé řeší podobné problémy a témata bez ohledu na svou etnicitu či barvu pleti. Důrazy na rozdíly, které se často zdůrazňují, jsou většinou mnohem více spojené se sociální třídou,“ uvedla členka herního týmu, sociální antropoložka Irena Kašparová.

Na hře spolupracovali i romští umělci*umělkyně. Za vizuální identitou hry stojí romský umělec Denis Kozerawski z Fakulty výtvarných umění VUT. „Význam této hry mi život potvrzuje každý den. Je nutné o těchto příbězích neustále mluvit, abychom jako společnost dokázali fungovat bez bariér a předsudků,“ prozradil Kozerawski.

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Zdroj: vut.cz, vutbr.cz
Náhledový obrázek: FaVU / propagační materiál
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