Je lepší žít v nájmu, nebo ve vlastní nemovitosti? Kolik peněz si člověk průměrně v dnešní době odloží na bydlení? Je vlastní bydlení dostupné pro lidi, kteří nemohou spoléhat na pomoc rodičů?
Takové otázky už sis možná někdy položil*a. Teď ti je chceme položit my, protože zjišťujeme, jak Češi a Češky vnímají svou situaci ohledně současného i budoucího bydlení, a také investování.
Připravili jsme krátký průzkum, který ti nezabere víc než pár minut. Budeme rádi, když v odpovědích uvedeš svou vlastní zkušenost a vyjádříš svůj pohled na tuhle tematiku.
Dotazník můžeš vyplnit kliknutím na tento odkaz nebo na modré tlačítko na konci článku.
🫶 Tvého názoru vážíme, proto ze všech vyplněných dotazníků vybereme výherce nebo výherkyni, který*á získá poukázku na dva tisíce korun na nákup na Alza.cz.
Termín losování je
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