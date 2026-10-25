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Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
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dnes 25. října 2026 v 12:45
Čas čtení 1:18
Lucie Novotná

Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit

Jsi single, miluješ jídlo a baví tě cestování? Finsko pořádá gastro rande „naslepo“ pro 16 lidí z celého světa, můžeš se přihlásit
Zdroj: Unsplash / Romain Gal / volně k užití
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Organizace Visit Finland plánuje na únor 2027 čtyřdenní gastronomickou cestu po Finsku pro 16 nezadaných lidí z celého světa, jejímž vrcholem bude skupinová večeře „naslepo“. Přihlásit se a zkusit své štěstí může kdokoli.

Veškeré náklady ti uhradí a podíváš se buď do Helsinek, nebo do Tampere. Netradiční akce s oficiálním názvem Finnish Dinner Date má za cíl kromě podpory turismu ve Finsku pomoci účastníkům a účastnicím najít lásku. Díky společným aktivitám a jídlu budou mít příležitost nejen objevovat město a kouzelnou atmosféru severské zimy, ale i sebe navzájem.

Výlet plný jídla a možná i lásky

Mezi 9. a 19. únorem 2027 zamíří dvě osmičlenné skupiny do jednoho z finských měst. Do kterého se kdo podívá, se ale dozví až ve chvíli, kdy bude potvrzena jeho*její účast. V obou městech se program čtyřdenního pobytu zaměří hlavně na jídlo, přičemž zlatým hřebem bude skupinová večeře, jejíž místo konání zůstane až do poslední chvíle překvapením. Organizátoři sdělili jen to, že tam „dosud večeřelo jen málo lidí“.

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K účastnictvu se na místě připojí nezadaní Finové a Finky a společně si vychutnají degustační menu daného regionu. V Helsinkách ho připraví šéfkuchařka Adele Kinnunen, v Tampere šéfkuchař Henry Tikkanen.

Jak píše magazín TimeOut, podle ředitelky mezinárodního marketingu organizace Business Finland Heli Jimenez účastnictvo Finnish Dinner Date může během programu najít lásku k sobě navzájem, k finské kuchyni nebo k Finsku jako své nové oblíbené cestovatelské destinaci. Ideálně všechny tři možnosti najednou. Koncept vychází z finského virálního trendu „sinkkukori“ neboli košík pro nezadané, v rámci nějž si lidé otevření seznámení berou v supermarketech růžové nákupní košíky.

Přihlašování je otevřené do listopadu

Zaujalo tě to a chceš se přihlásit? Jedinou podmínkou je vyplnit přihlašovací formulář na této stránce a natočit krátké video na sociální sítě. To musí být v angličtině a odpovíš v něm na otázku „Co byste připravili na rande k večeři a proč?“, následně ho nahraješ na Instagram, TikTok nebo YouTube s hashtagem #FinnishDinnerDate a označíš profil Visit Finland. Kdo by chtěl zachovat větší soukromí, může video nahrát na YouTube i jako neveřejné a poslat jen odkaz.

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Přihlášky se uzavírají v úterý 10. listopadu a výherce a výherkyně organizace vyhlásí na svých sociálních sítích 1. prosince. Hodně štěstí!

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Zdroj: visitfinland.com, visitfinland.com, timeout.com
Náhledový obrázek: Unsplash / Romain Gal / volně k užití
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