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Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
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dnes 25. října 2026 v 11:00
Čas čtení 4:44

Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇

Nevíš za koho jít na Halloween? Inspiruj se popkulturními hity letošního roku 🦇
Zdroj: Universal Studios, Disney, A24 / propagační materiál
Tereza Kopecká
Tereza Kopecká
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Přemýšlíš nad svým halloweenským kostýmem a Harley Quinn s Jokerem tě už nudí? Máme pro tebe tipy na jednoduché i složitější kostýmy podle letošních popkulturních hitů.

Halloween už je skoro tu! Pokud si ještě pořád nevíš rady s kostýmem, we got you! Připravili jsme pro tebe hned několik tipů na originální kostýmy pro rok 2026. Naše tipy totiž vychází ze seriálů, filmů a jiných koutů popkulturního dění v tomto roce. V tomto článku najdeš i easy kostýmy, které poskládáš z věcí, co ti leží doma, ale fantazii se meze nekladou, takže se na nich můžeš vyřádit podle libosti.

Čeká tě halloweenská třináctka našich kostýmových tipů. Každý náš tip bude fungovat jako sólový kostým, ale můžeš ho využít i jako párový kostým nebo skupinový.

 

1. Off-Campus

Allie

Allie je postavou, která se v seriálu postarala o divácky nejdiskutovanější scény, alespoň co se týká fashion stránky. Pokud ti nevadí představa, že tvůj kostým v kostýmu, a baví tě odhalené střihy, JLO kostým v podání Allie je tvojí jasnou volbou. Pokud si vezmeš parťáka nebo parťačku v kostýmu Mavericka – je z toho hned couple kostým.

Allie Off-Campus Allie Off-Campus Allie Off-Campus Allie Off-Campus
Zobrazit galerii
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Druhou výraznou scénou této postavy je tzv. „Drunken Shakespeare,“ kdy Allie ve školním divadelním představení oblékla modré šaty s korzetem doplněné o výraznou květovou čelenku a dalšími vílími detaily.

Doporučeno
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Na kostým Allie budeš potřebovat modré šaty na ramínka, modrý korzet, vílí křídla, zelené stuhy na nohy, modrou organzu nebo případně tyl a květinovou čelenku.

Halloweenský kostým
Halloweenský kostým Zdroj: Zalando, Answer, Shein / Propagační materiál

Hannah a Garrett

Ideální volbou pro sweet roztomilý couple kostým, (na ty strašidelnější si ještě proscrolluj, pozn. redakce), jsou hlavní postavy zmíněného seriálu a knihy – Hannah a Garrett. Nejlépe můžeš tyhle postavy ztvárnit v jejich halloweenských kostýmech, kdy šli na party za králíčka a kouzelníka.

Off-Campus
Off-Campus Zdroj: Amazon Prime Video / propagační materiál

Na tenhle párový kostým budeš pro Hannah potřebovat králičí uši, bílý korzet nebo top, bílé kraťásky nebo sukni, bílé kozačky, silonky a bambulku jako ocásek. Garrett bude potřebovat kouzelnický plášť, bílou košili a černé kalhoty.

Off-Campus kostým
Off-Campus kostým Zdroj: Answer, Zalando, Ptákoviny / propagační materiál

2. Obsession

Pravou halloweenskou krvavou atmosféru přinese Nikki. Snímek s nízkým rozpočtem a skvělým hodnocením se stal fenoménem roku. Kritici i diváci vyzdvihují především výkon Inde Navarrette, která dokázala plynule přecházet mezi roztomilostí a mrazivou, nepředvídatelnou šíleností.

Obsession
Zdroj: Blumhouse Productions

Zároveň to ale může být přesně ten kostým, který poskládáš z věcí, které najdeš u sebe ve skříni. Stačí ti džíny, top, tmavé vlasy a trocha umělé krve. Pokud chceš couple verzi - není jednodušší kostým pro muže než Bear. Vezmi svetr a máš hotovo.

Obsession kostým
Obsession kostým Zdroj: Berhska, Printerval / propagační materiál

3. Spider-Man: Brand New Day

Peter Parker

2006 nebo 2026? Je to jedno, kostým Spider-Mana bude vždycky skvělá volba. Tady se v podstatě můžeš vydat třemi směry – celý Spider-Man suit, Peter Parker v civilu, nebo podivně hot polosvlečená verze Toma Hollanda, která už teď rozhodně trenduje na TikToku.

Spide-man Brand News Day Spide-man Brand News Day Spide-man Brand News Day
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Na kostým Petera Parkera si obleč buď přímo celý kostým i kuklou, který seženeš (většinou za nemalé částky) na různých e-shopech, nebo se vydej cestou Petera v civilu. K tomu ti bude stačit mikina, džíny a Vansky.

Spider-man kostým
Spider-man kostým Zdroj: Etsy, Vans / propagační materiál

Jean Grey

Kostýmovou dvojici, ale i sólový kostým, může obstarat Jean Grey. Tohle je skvělá volba, pokud se chceš cítit hlavně pohodlně, nebo se i chystáš někam, kde nebude úplně teplo.

Jean Grey
Jean Grey Zdroj: Disney / propagační materiál

Vezmi si kalhoty s kytičkovým potiskem, nebo klidně klasické maskáče, tmavé tričko, žlutou mikinu s kapucí, černé vojenské boty, zelený kabát a máš vystaráno. Bonusové body za zrzavé vlasy!

Jean Grey kostým
Jean Grey kostým Zdroj: Disney, Etsy / propagační materiál

4. Zara Larsson

Jsi make-up freak? Tohle je kostým pro tebe. Popová ikona své tour sice odstartovala už i v roce 2025, její looky a zejména pak umění Sophie Sinot, se staly synonymem pro léto 2026.

Zara Larsson
Zara Larsson Zdroj: Zara Larsson / propagační materiál

Výraznou část kostýmu tedy tvoří výrazný make-up look plný třpytek, kamínků a barev. Nezapomeň ani na výrazné a barevné podpatky jakéhokoliv typu. Look můžeš doplnit o Y2K doplňky, jako sluneční brýle, náramky, náušnice a podobně.

Zara Larsson
Zara Larsson Zdroj: Etsy / propagační materiál
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Náhledový obrázek: Universal Studios, Disney, A24 / propagační materiál
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