„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor

Koncesionářské poplatky jsou tématem, které se momentálně řeší napříč celou společností. V neděli na Staroměstském náměstí na základě toho proběhla demonstrace, kdy se řada známých osobností postavila za nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Jsou tu ale i tací, kteří vládní rozhodnutí podporují, a mezi nimi je i herec Oldřich Kaiser, který veřejně pronesl, že chce, aby se koncesionářské poplatky přestaly platit, a k tomu dodal, že dokonce ani Ukrajina je neplatí. Nijak dál svůj výrok nerozvedl ani nevysvětlil, proč má takový názor. Jeho příspěvek však mnoho lidí odsoudilo a ozval se na jeho konto i Jan Hřebejk.
„Po té předchozí demonstraci napsal Jiřímu Lábusovi, že ‚je mu z těch lidí (demonstrujících) na blití‘. Jestli myslel i Zdeňka Svěráka s Miloněm Čepelkou, nevím. Takže tak. Asi někde ve Vídni s paní Vokatou nadávají na uprchlíky. Každého volba,“ uvedl na síti X režisér.
Dále poznamenal, že se s Kaiserem tolik nezná, ale herecky ho uznává. „Doufal jsem, že je to nějaká forma recese,“ doplnil s odkazem na hercův příspěvek.
Jiní lidé však Kaiserův názor sdíleli a souhlasili s jeho zněním. Například Společnost pro obranu svobody projevu, která mimo jiné čelí obviněním ze šíření dezinformací a řízení kvůli možnému porušení pravidel lobbingu, na síti X k tomu napsala, že „v každé době je třeba ocenit odvážný hlas pravdy proti hysterii, lžím a manipulacím.“ Dále ocenila progresivisticky orientované umělce a Kaiser si prý zaslouží respekt.