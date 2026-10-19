Možná právě tobě přispějeme na nákup vánočních dárků.
Do Vánoc zbývá méně než 80 dní. A i když se může zdát, že na nákup dárků je ještě času dost, všichni víme, jak rychle dokáže prosinec utéct. Někdo už má připravený seznam dárků pro celou rodinu, jiný má alespoň pár nápadů a pak jsou tu ti, kteří vše nechávají na poslední chvíli.
Ať už patříš do kterékoliv skupiny, tento rok ti chceme výběr vánočních dárků trochu usnadnit. Připravili jsme krátký průzkum, ve kterém nás zajímá, kolik plánuješ utratit, kde nejraději nakupuješ a co je pro tebe při výběru dárků nejdůležitější.
Díky tvým odpovědím ti budeme umět poradit, co koupit tvé polovičce, sourozencům, rodičům či kamarádům, a to i s menším rozpočtem. Chceme ti přinést tipy na (nejen) vánoční dárky, které skutečně potěší a zároveň nezruinují tvou peněženku.
💝 A to není vše. Tvůj čas si ceníme, a proto kromě tipů na dárky jednoho šťastlivce odměníme také poukazem v hodnotě dva tisíce korun do Notina nebo Alzy (výběr je na tobě).
Nezapomeň tedy správně vyplnit svou e-mailovou adresu, abychom tě mohli kontaktovat, pokud vyhraješ právě ty.