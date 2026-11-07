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Zachráněná koala
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dnes 7. listopadu 2026 v 16:30
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Anna-Marie Hanzlíková

Zachráněná koala

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Záchrana koaly holýma rukama 🤯

K záchraně koalího mláděte, které škrtila krajta, došlo v australském Brisbane. Koaly jsou v zemi chráněné.

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