Jeden z nejpopulárnějších českých podcastů Opravdové zločiny před týdnem zavedl nová pravidla. Ze dne na den zpoplatnil téměř všechen svůj obsah. Krok vyvolal řetězec nespokojených reakcí, ke kterému se tvůrkyně po týdnu vyjádřily.
„Jak jako, že se vzbudím a všechny díly jsou pryč?“ I takhle se ptala jedna z mnoha fanynek podcastu Opravdové zločiny, když minulý týden jeho autorky oznámily, že do té doby bezplatný obsah dávají bez předchozího oznámení za paywall.
Příznivce změna rozezlila především proto, že dříve autorky opakovaly, že podcast zpoplatňovat nebudou. „Protože jsme si při vzniku podcastu v roce 2020 slíbily, že klasické epizody budou vždy vycházet v plné délce a bezplatně na YouTube a Spotify, a to se nemění, klasická epizoda vychází a vycházet bude vždy v neděli večer v šest hodin a dáme vám dostatek času si ji poslechnout nebo zhlédnout, a to až do pondělní půlnoci. Potom bude dostupná pouze pro členy klubu na opravdovezlociny.cz,“ oznámily autorky Lucie Bechyňková a Barbora Krčmová. Doplnily, že nově budou vycházet dvě epizody týdně.
Za změnou stála hlavně dlouhodobá finanční neudržitelnost. „Možná to zvenčí vypadá, že když nás poslouchají statisíce lidí, vyhráváme podcast roku apod., topíme se v penězích a sláva nám stoupla do hlavy. Realita je ale taková, že už několikátý rok je pro nás podcast denní chleba. Věnujeme mu veškerý čas – od příprav přes natáčení, produkci a k mnohým dalším aktivitám. Stala se z toho naše práce na plný úvazek, která živí nás i malý tým lidí kolem nás,“ vysvětlily.
Jenže u mnoha fanoušků a fanynek se změna nesetkala s pochopením. Vadilo jim, že změna a zarchivování přišlo bez varování, nenadálá změna názoru i skutečnost, že tvůrkyně měly mazat příspěvky i komentáře.
K situaci se vyjádřily i osobnosti, kritiku vyjádřila například i influencerka Sophie Šarláková, která měla podcast v oblibě, vadilo jí ale nenadálé stažení dílů. Později doplnila, že si jejich předplatné zaplatila, ale pořád ji vadí způsob oznámení změny.
Z pozice autora podobného podcastu se vyjádřil i autor Nočních můr Patrik Gluchowski. Ten se ohradil vůči opakovanému tvrzení autorek, že z YouTube nemají téměř žádný příjem, což odůvodňují přísnými pravidly platformy. Gluchowski má ale s podobným tématem odlišnou zkušenost. „Noční můry už roky žijí čistě jenom z příjmů z YouTube. Drtivá většina celého podnikatelského příjmu jde právě odtud. Já nesouhlasím s tím, co tam píšou, protože YouTubem se dá uživit,“ reagoval.
Vlna reakcí nakonec přiměla dvojici, která se svým podcastem vyprodala i O2 arenu, archiv do 450. dílu vrátit.
V pátek pak vydaly další vyjádření. Rozhodly se pro úplné vypnutí komentářů na sociálních sítích. Jako důvod uvedly osobní útoky a hejty. „Vždycky jsme vám kladly na srdce, že šikaně, ponižování a slovním útokům se má každý postavit a netolerovat je. A to teď děláme my. Jsme znechucené z toho obrovského množství komentářů a soukromých zpráv s nadávkami, výhrůžkami a odpornými slovy,“ svěřily se.