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Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
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dnes 11. října 2026 v 15:00
Čas čtení 0:35
Anna-Marie Hanzlíková

Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted

Do Česka míří nová reality show. Po Zrádcích z Nizozemska převezmeme Most Wanted
Zdroj: Talpa Studios / propagační materiál
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Nová reality show na obzoru. Na české obrazovky by měl přijít formát, ve kterém si soutěžící hrají na policisty a zloděje.

Princip hry je jednoduchý — účastnictvo z řad celebrit se rozdělí do dvou týmů. Zatímco zloději prchají, policisté mají za úkol je chytit. Padouši jsou na útěku bez telefonů, peněz a vlastního vybavení, využít mohou pomoci od cizích lidí a všemožně se schovávat. Nemají zajištěnou dopravu, jídlo a dokonce ani přespání, vše si musí zařídit sami.

Naproti tomu policisté dostávají každých dvacet minut údaje o jejich poloze, pomáhají jim i drony. Formát pochází z Nizozemska, kde je velmi oblíbený. Franšízy ze země tulipánů navíc na české diváky a divačky zřejmě fungují, právě odtamtud totiž pochází populární Zrádci.

Kdo bude tuhle podívanou vysílat, zatím není jasné. Vstup na tuzemský trh totiž oznámila jen zahraniční společnost Talpa Studios. Podle informací Variety by se show Most Wanted měla kromě Česka rozšířit ještě na Slovensko nebo do Rumunska. Na informaci, kdy a na jaké platformě se české verze dočkáme, si tedy budeme muset ještě počkat.

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Náhledový obrázek: Talpa Studios / propagační materiál
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