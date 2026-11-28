Čistíš si zuby dvakrát denně, a stejně nevíš, jestli správně? Těmhle časům právě odzvonilo. Oral-B iO Series 10 sleduje tlak, čas i pokrytí chrupu a ukáže, kde ještě dočistit. V článku najdeš i rady dentální hygienistky.
Čištění zubů děláme tak automaticky, že nad ním skoro nepřemýšlíme. Podle říjnového průzkumu agentury NIQ pro Oral-B si ale každý čtvrtý člověk v Česku není jistý, jestli si zuby čistí správně. Alespoň dvakrát denně si je v běžný den čistí 77 procent lidí, čištění ale nikdy nevynechá jen 44 procent. A téměř polovina (49 procent) pořád sahá jen po manuálním kartáčku.
Nejčastěji přitom vynecháváme místa, kam se špatně dostává: mezizubní prostory, linii dásní a okolí stoliček. Plak se tam hromadí a časem může ovlivnit zdraví celé ústní dutiny.
Kulatá hlavice, která obejme každý zub
Oral-B iO na to jde přes tvar. Místo oválné hlavice, která přejíždí přes víc zubů najednou, má kulatou hlavici, která každý zub obklopí zvlášť. Magnetický pohon k tomu vytváří jemné mikrovibrace. Podle klinické studie (Grender a kol., 2020) odstraní kartáček dvakrát víc plaku než manuální kartáček a podél linie dásní až šestkrát víc.
Podle výrobce se kulatá hlavice dostane snáz i do mezizubních prostor a k linii dásní, které oválné sonické kartáčky můžou minout. Metaanalýza 19 klinických studií s víc než 1 300 účastníky a účastnicemi pak vyhodnotila technologii s kulatou hlavicí jako nejúčinnější při odstraňování plaku a zmírňování zánětu dásní ze všech typů elektrických kartáčků.
Kouč, který hlídá tlak
Při čištění často tlačíme moc, nebo naopak málo. Příliš silný tlak může dlouhodobě poškodit dásně, slabý zase nemusí stačit na odstranění plaku. Kartáčky Oral-B iO proto mají trojitý senzor tlaku se světelným prstencem. Zelená znamená správný tlak, červená upozorní, že tlačíš moc, a barva, kterou si sám*sama zvolíš, dá vědět, že je potřeba přitlačit.
Co umí jednotlivé modely
Vlajkovou lodí řady je Oral-B iO Series 10. Jeho největší novinkou je chytrá nabíječka iO Sense: podstavec s LED indikací sleduje čištění v reálném čase, ukazuje pokrytí šesti zón chrupu, odpočítává čas a hlídá tlak. Telefon k tomu zapnutý mít nemusíš. Vybírat můžeš z barev Gold, Cosmic Black a Stardust White.
Oral-B iO Series 9 má barevný OLED displej přímo v rukojeti a sedm čisticích režimů, včetně čištění jazyka a super jemného režimu. Režim Smart Adapt průběžně přizpůsobuje tlak a v aplikaci Oral-B sleduje kartáček čištění v 16 zónách. V balení je i nabíjecí cestovní pouzdro.
Nejdostupnějším modelem s barevným displejem je Oral-B iO Series 6. Když čistíš dost dlouho a se správným tlakem, odmění tě na displeji smajlík. Přes Bluetooth se propojí s aplikací, kde umělá inteligence sleduje šest oblastí chrupu.
A co děti?
Pro děti od šesti let je tu Oral-B iO Kids s motivy Disney Stitch nebo Marvel Spider-Man. Když dítě přitlačí moc, kartáček sám zpomalí. Tři režimy čištění a extra měkká vlákna jsou šetrné k citlivým dásním a dvouminutový hudební časovač s aplikací Disney Magic Timer pomůže vydržet celou dobu.
Rada od dentální hygienistky
„Neříkáme pacientům, aby si zuby čistili častěji. Učíme je čistit správně, to znamená efektivně a šetrně. Drobné chyby v technice totiž mohou výrazně ovlivnit zdraví zubů i dásní,“ říká Marta Matušková, prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR.
Ať máš jakýkoli kartáček, základ zůstává stejný: čistit zuby dvakrát denně aspoň dvě minuty a kartáčkovou hlavici měnit každé tři měsíce.