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Ve studiu jsme přivítali dalšího vypadlíka ze Zrádců
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dnes 12. listopadu 2026 v 17:15
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Tereza Kopecká

Ve studiu jsme přivítali dalšího vypadlíka ze Zrádců

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Pozor, spoiler. Tento týden hrad Křivoklát opustila pouze jedna hráčky, a tak jsme do našich rozhovorů museli povolat moderátorku. Druhé vyhlasované Zrádkyně jsme se ptali na její strategie i vztah s Honzou Špačkem.

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