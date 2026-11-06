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Brand &amp; Marketing Manager*ka: Umíš vymyslet strategii a pak ji i dotáhnout? Vezmi si pod křídla český brand
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dnes 6. listopadu 2026 v 12:38
Čas čtení 5:16

Brand & Marketing Manager*ka: Umíš vymyslet strategii a pak ji i dotáhnout? Vezmi si pod křídla český brand

Brand & Marketing Manager*ka: Umíš vymyslet strategii a pak ji i dotáhnout? Vezmi si pod křídla český brand
Zdroj: Refresher
Anastázie Ungerová
Anastázie Ungerová
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Máš cit pro značku, rozumíš kultuře a zároveň tě zajímá, co marketing reálně přináší businessu?

Kdo jsme?

Vybudovali jsme značku, web, firmu, která produkuje obsah, nabízí služby a akce (zatím) napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem a oslovuje více než 2 miliony lidí měsíčně. Každý den tvoříme obsah, videa, sociální sítě, produkty a komerční projekty pro mladé publikum. Spolupracujeme s největšími značkami a pohybujeme se v kultuře, hudbě, módě, technologiích i ve společenských tématech. Zároveň hledáme nové způsoby, jak Refresher dál rozvíjet jako značku i jako business.

V Česku jsme tým 30+ lidí napříč Contentem, Socials, Videem, Sales, Agency, Trafficem, Designem a dalšími funkcemi.

Jsme sharp, but smart. Máme vlastní názor a nebojíme se výrazných věcí, ale děláme je kvalitně a s respektem. A právě teď chceme posunout způsob, jakým v Česku pracujeme se značkou a marketingem.

Koho hledáme a proč?

Do českého Refresheru hledáme Brand & Marketing Managera*ku, který*á převezme ownership nad značkou a marketingem na českém trhu a bude ho brát jako svůj vlastní prostor.

Nehledáme člověka, který bude jen zadávat práci ostatním, ani někoho, kdo bude jen plnit seznam marketingových tasků. Hledáme silného a samostatného člověka, který dokáže spojit brand thinking, kulturní přehled, business mindset a exekuci.

Budeš přemýšlet nad tím:

  • co má Refresher v Česku znamenat a jak nás má vnímat naše cílová skupina,
  • které marketingové aktivity mají skutečně hodnotu,
  • jak podpořit naše produkty a business,
  • která partnerství dávají smysl,
  • a jak poznáme, že to, co děláme, opravdu funguje.

Dostaneš velkou míru autonomie, ale s ní i odpovědnost za výsledek. Úspěch u nás neměříme počtem kampaní. Zajímá nás jejich dopad.

Je pro nás důležité, aby tvá životní vize a mise byla v souladu s našimi firemními hodnotami, ty najdeš tady.👇

REFRESHER HODNOTY

Co budeš dělat?

  • Vlastnit marketingovou strategii pro CZ. Postaráš se o roční a kvartální plán, priority, budget a hlavní projekty. Nebudeš čekat na zadání, přijdeš s vlastním pohledem na to, co dělat, proč to dělat a co naopak dělat přestaneme.
  • Rozvíjet značku Refresher. Budeš lokálním ownerem brandu. Na starosti budeš mít positioning, messaging, hlavní brandové momenty a kampaně. S Graphic Designerem a kreativními týmy budeš dbát na to, aby naše vizuální komunikace dávala smysl a posouvala se dál.
  • Propojovat brand s businessem. Pomůžeš růst Refresher Clubu, aplikaci, newsletteru, novým produktům a vybraným B2B příležitostem, od positioningu a go-to-marketu až po akvizici a konverzi. Nemusíš být performance specialista*ka, ale musíš rozumět tomu, že brand, audience, produkt a revenue spolu souvisí.
  • Budovat partnerství, která dávají smysl. Budeš hledat značky, projekty a komunity, se kterými se Refresheru vyplatí spojit. Nejde nám o výměnu log, ale o nové publikum, distribuci, kulturní relevanci nebo businessovou hodnotu. U klíčových partnerství budeš mít na starosti strategii a brand fit.
  • Propojovat lidi napříč firmou. Budeš pravidelně spolupracovat s Contentem, Socials, Videem, Sales, Agency, Trafficem, Productem a Designem. Většinou ti nebudou reportovat, takže je pro tebe klíčové umět získat buy-in, napsat kvalitní brief a projekt dotáhnout.
  • Pracovat s daty. Taste je důležitý, ale „mně se to líbí“ nestačí. U důležitých aktivit budeš vědět, proč je děláme, co od nich čekáme, jak je změříme a co jsme se z nich naučili.
  • Věci skutečně realizovat. Nehledáme Head of Marketing, který bude řídit marketing jen z výšky. Jednou připravíš strategický plán, jindy budeš osobně drivovat konkrétní kampaň nebo partnerství. Musíš být komfortní v obou polohách.

Co naopak nebude tvoje práce?

Nechceme z tebe udělat one-person marketing department. Nebudeš automaticky produkovat eventy, řídit sociální sítě, psát všechny copy, dělat grafiku ani editorial, project-managovat každou mediální spolupráci nebo přebírat práci jiného týmu jen proto, že projekt souvisí s marketingem.

Tvou odpovědností je brandovou a marketingovou funkci vlastnit a zajistit její výsledek. Ne všechno osobně vyrobit.

Co z tebe u nás dělá skvělého Brand & Marketing Managera nebo Managerku?

  • máš ownership mindset: problém nevezmeš a neposuneš dál, ale hledáš řešení,
  • jsi samostatný*á a nepotřebuješ každodenní task management,
  • máš taste, ale umíš svůj názor podložit argumentem,
  • rozumíš businessu a ROI a dokážeš říct ne aktivitě, která nedává dostatečnou hodnotu,
  • umíš prioritizovat v prostředí, kde bude vždy víc nápadů než kapacity,
  • dokážeš ovlivňovat lidi i bez formální autority,
  • komunikuješ jasně, přímo a konstruktivně a problémy eskaluješ včas,
  • dotahuješ věci a umíš přijmout i dát přímý feedback,
  • zvládáš rychlé prostředí a změny bez zbytečného chaosu,
  • sleduješ, co se děje v kultuře, marketingu, médiích a technologiích.

A především: když přijdeš s problémem, ideálně už přicházíš i s variantami řešení a vlastním doporučením.

Požadované schopnosti a zkušenosti:

Nemusíš splňovat každý bod na 100 %. Potřebujeme ale kombinaci seniority, samostatnosti a velmi dobrého úsudku.

Ideálně máš:

  • zkušenost s marketingem a rozvojem značky,
  • zkušenost s tvorbou marketingové strategie a s její reálnou exekucí,
  • dobrý přehled o českém trhu, kultuře a mladém publiku,
  • schopnost vytvořit positioning, brief a marketingový plán,
  • zkušenost s kampaněmi, jejich vyhodnocováním a s prací s budgetem,
  • základní přehled o performance / growth marketingu a o marketingových KPI,
  • zkušenost s partnerstvími a cross-team projekty,
  • velmi dobrý project management a schopnost prioritizovat,
  • zkušenost s AI nástroji a chuť díky nim svou práci zefektivnit,
  • angličtinu na pracovní úrovni.

Bonusové body za:

  • zkušenost z médií, lifestylu, fashion, music, entertainmentu nebo jiné kulturně relevantní značky,
  • zkušenost s předplatným / membershipem / recurring revenue,
  • product marketing, community marketing nebo práci s creatory a influencery,
  • zkušenost s budováním marketingové funkce nebo týmu od menšího setupu,
  • kvalitní síť kontaktů v českém brandovém, kulturním nebo mediálním prostředí.

Co ti nabízíme?

  • Velkou míru ownershipu a autonomie. Chceme partnera pro Country Heada a další klíčové lidi v CZ.
  • Značku s reálným kulturním dosahem. Refresher už má publikum, pozici a hlas. Tvým úkolem bude posunout je dál.
  • Možnost něco skutečně změnit. Marketingový setup v Česku teprve stavíme, nepřicházíš udržovat deset let starý systém.
  • Prostor experimentovat. Když umíš vysvětlit, proč něco dává smysl, a víš, jak vyhodnotit výsledek, rádi to zkusíme.
  • AI a technologie jako normální součást práce. Ne jako buzzword.
  • Prostor roli časem zvětšit. Pokud marketing poroste a vznikne pod tebou tým, přirozenou cestou může být Head of Marketing / Brand CZ.
  • Flexibilní pracovní prostředí a možnost kombinovat office s home office,
  • Pet-friendly office na Praze 7,
  • Přístup na kulturní a partnerské akce,
  • Předplatné Refresher Club,
  • Benefity a slevy u našich partnerů (Footshop, FURIOSA),
  • Podporu vzdělávání a profesního rozvoje.

Jak bude probíhat výběrové řízení?

Nechceme po tobě několikahodinový case ještě předtím, než se navzájem poznáme.

  1. Prescreen s People týmem: krátké vzájemné poznání, zkušenosti, motivace a základní fit.
  2. Rozhovor o roli a zkušenostech: půjdeme víc do hloubky tvého přemýšlení o brandu, marketingu a businessu.
  3. Praktický case: až pokud si budeme navzájem dávat smysl, ověříme si na konkrétním zadání tvoje strategické přemýšlení a prioritizaci.
  4. Finální setkání / vibe check: vzájemná očekávání a poslední otevřené otázky.

Počet kroků můžeme podle průběhu zkrátit nebo upravit.

Místo práce

Praha, full-time. Reportovat budeš Patriku Feňušovi, Country Headovi CZ.

Odměna

Od 60 000 Kč měsíčně podle zkušeností a seniority + možnost variabilní / bonusové složky navázané na konkrétní výsledky. Konkrétní formu spolupráce doladíme společně.

Od kdy tě potřebujeme?

Dle dohody.

Zaujala tě tato nabídka a chtěl*a bys u nás pracovat?

  1. ŽIVOTOPIS, PORTFOLIO: Přilož CV nebo odkaz na LinkedIn. Pokud máš portfolio, case study, kampaň nebo strategii, na kterou jsi hrdý*á, přilož je taky.
  2. MOTIVACE: Proč tě zajímá právě Refresher a role Brand & Marketing Managera*ky? Jaké máš relevantní zkušenosti a v čem můžeš být pro Refresher přínosem?
  3. OWNERSHIP: Na jakém marketingovém nebo brandovém projektu jsi měl*a zatím největší ownership? Co bylo tvým úkolem, co jsi skutečně ovlivnil*a a jaký byl výsledek?
  4. NĚCO MÁLO MIMO CV: Co tě baví, co sleduješ a co formuje tvůj pohled na značky, kulturu a marketing? 
  5. NÁSTUP: Napiš nám, kdy bys mohl*a nastoupit.
  6. OTÁZKY: Pokud máš jakékoliv dotazy, doplň je do mailu.

Nezajímá nás jen to, kde jsi pracoval*a. Zajímá nás, jak přemýšlíš, jaký máš úsudek a co umíš skutečně posunout.

Celé to sepiš a pošli ve formátu PDF na [email protected] s předmětem #BRAND.

Tykej, komunikuj maximálně upřímně a otevřeně. Chceš místo části odpovědí natočit video? Nahraj ho na YouTube nebo jinou platformu, kde bude pro nás volně dostupné (stačí i neveřejné video s odkazem), a odkaz přidej do PDF.

Výběrové řízení je otevřeno až do odvolání. Těšíme se na tebe!
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