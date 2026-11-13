Umíš přijít s nápadem na event, spočítat ho, prodat jeho smysl ostatním a pak ho bez chaosu dotáhnout až do posledního detailu?
Kdo jsme?
Vybudovali jsme značku, web, firmu, která produkuje obsah, nabízí služby a akce (zatím) napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem a oslovuje více než 2 miliony lidí měsíčně. Každý den tvoříme obsah, videa, sociální sítě, produkty a komerční projekty pro mladé publikum. Spolupracujeme s největšími značkami a pohybujeme se v kultuře, hudbě, módě, technologiích i ve společenských tématech. Zároveň hledáme nové způsoby, jak Refresher dál rozvíjet jako značku i jako business.
V Česku jsme tým 30+ lidí napříč Contentem, Socials, Videem, Sales, Agency, Trafficem, Designem a dalšími funkcemi.
Chceme ale, aby Refresher nebyl jen značka, kterou lidé sledují online. Chceme vytvářet místa a momenty, kde se s ní mohou potkat i offline. V Česku proto chceme systematicky postavit vlastní eventovou větev, od komunitních a brandových akcí až po komerční eventové produkty, které dokážou fungovat jako samostatný business.
Koho hledáme a proč?
Do českého Refresheru hledáme Event Manageraku, který*á převezme ownership nad eventovou agendou na českém trhu.
Nehledáme člověka, který event vezme jen jako produkční zadání. Hledáme zkušeného a samostatného člověka, který event vymyslí, spočítá, obhájí a pak ho i doručí, se smyslem pro značku i komunitu. Od prvního nápadu přes budget a partnery až po večer, kdy se otevřou dveře a všechno musí fungovat.
Budeš přemýšlet nad tím:
- proč má event vzniknout a pro koho je,
- co má lidem přinést a proč je to právě Refresher,
- jak bude vypadat a kolik bude stát,
- jak se dá monetizovat a kdo ho může podpořit,
- co všechno je potřeba zařídit,
- a jestli má smysl ho příště zopakovat.
A potom to celé skutečně doručíš. Hledáme člověka, na kterého se dá spolehnout.
Je pro nás důležité, aby tvá životní vize a mise byla v souladu s našimi firemními hodnotami, ty najdeš tady.👇
Co budeš dělat?
- Stavět eventy Refresheru v Česku. Nepřicházíš převzít hotový kalendář. Budeš pomáhat definovat, jaké eventy má Refresher v Česku vůbec dělat: vlastní B2C eventy, community formáty, parties, kulturní a lifestyle akce, sportovní nebo tematické eventy, B2B, klientské a branded eventy, nebo formáty, které dnes ještě neexistují. Chceme portfolio s vlastním charakterem, ne kopii toho, co dělají všichni ostatní.
- Přicházet s vlastními koncepty. Nečekáme, že kreativu vždy vymyslí Marketing a ty ji jen vyprodukuješ. Sleduješ eventovou a kulturní scénu, máš vlastní vkus, přemýšlíš nad formátem, dramaturgií i guest experience a poznáš rozdíl mezi „další party“ a eventem, který má důvod existovat. Brand & Marketing Manager bude tvým partnerem pro brand, audience, positioning a komunikaci, kreativní ownership eventu ale musíš mít i ty.
- Řešit business, ne jen produkci. Event může být skvělý a zároveň ekonomicky úplně špatný. To nechceme. Budeš pracovat s budgetem, eventovým P&L, pricingem, sponsorshipem, ticketingem, partnership revenue, hospitality / VIP i dalšími revenue streams. U business eventů chceme zdravou ekonomiku, u brandových může být investice vědomá, ale musí být jasné, proč ji děláme a co za ni čekáme.
- Vytvářet produkty, které dokáže Sales prodávat. Sales vlastní klientský vztah a obchod, ty vytvoříš produkt, který dává smysl nabídnout trhu: koncept, cílovou skupinu, pricing, partnerské možnosti, inventory, budget, produkční realitu i argumentaci, proč by měl partner vstoupit. Podle potřeby budeš součástí pitchů a obchodních meetingů.
- Dělat i klientské eventy. Ve spolupráci s Agency a Sales budeš eventovým expertem i u klientských projektů. Pomůžeš vymyslet řešení, posoudit realizovatelnost, vytvořit budget, nastavit produkci, najít dodavatele a event doručit. Agency / Sales drží klienta. Ty držíš event.
- Být ownerem produkce od A do Z. Venue, technika, dodavatelé, staffing, catering, hosté, harmonogram, backstage, security, setup, teardown. Nebudeš všechno dělat vlastníma rukama, ale budeš vědět, kdo co dělá, kdy to má být hotové a co uděláme, když se něco pokazí. Vlastní interní tým zatím mít nebudeš, podle projektu ale můžeš pracovat s externími producenty, freelancery, dodavateli, production houses, venues a technickými partnery.
- Mít pořádek ve věcech. Je to pro nás stejně důležité jako kreativita. Pořádek v ClickUpu, deadlines, budgetu, objednávkách, dodavatelích, kontaktech, interních dohodách i dokumentaci. Důležitá informace nesmí existovat jen v tvé hlavě nebo v jednom WhatsApp threadu.
- Řešit problémy, když přijdou. Na eventu se něco pokazí, to je téměř jistota. Ideální věta není „Máme problém.“, ale „Máme problém. Vidím tři možnosti. Doporučuji variantu B a už řeším první dva kroky.“
Co naopak nebude tvoje práce?
Nechceme z tebe udělat člověka na všechno, kde se objeví slovo „event“. Nebudeš defaultně organizovat firemní teambuilding, Christmas party, leadership offsite, interní office akce ani běžnou office agendu. Tyto věci patří primárně Office Managerovi / People. Pokud bude potřeba, můžeš samozřejmě poradit, doporučit dodavatele nebo pomoct s konkrétní částí.
Tvůj hlavní fokus jsou externí eventy a eventový business Refresheru.
Co z tebe u nás dělá skvělého Event Managera nebo Event Managerku?
- máš vysoký ownership a věci dotahuješ,
- jsi samostatný*á a extrémně spolehlivý*á,
- máš pořádek v datech i komunikaci,
- jsi kreativní, ale zároveň praktický*á a přemýšlíš businessově,
- dokážeš říct ne nerealistickému nápadu,
- nebojíš se telefonovat, vyjednávat a řešit,
- umíš pracovat s lidmi, zvládáš stres a umíš ho deeskalovat,
- komunikuješ problém dřív, než se z něj stane krize,
- umíš prioritizovat,
- a když je potřeba, prostě si vyhrneš rukávy a uděláš, co je nutné.
Event Manager u nás není čistě kancelářská práce. Jeden den můžeš připravovat P&L a prezentaci pro Sales, další den stát večer ve venue a řešit posledních deset detailů před otevřením dveří. Pokud ti tahle kombinace sedí, pravděpodobně si budeme rozumět.
Požadované schopnosti a zkušenosti:
Ideálně už máš za sebou několik eventů, kde jsi měl*a skutečný ownership. Potřebujeme hlavně zkušenost s kombinací:
- event production od konceptu po realizaci,
- project managementu,
- práce s eventovým budgetem,
- práce s dodavateli a venues,
- onsite produkce a krizového řešení,
- koordinace více stakeholderů,
- práce s klientem nebo obchodním zadáním,
- základního businessového přemýšlení,
- vytváření eventových konceptů.
- Výhodou je zkušenost se sponsorshipem, ticketingem, eventovým P&L, branded events, kulturními nebo lifestyle eventy, komunitními formáty, produkcí pro značky nebo budováním vlastního eventového formátu.
Bonusové body za:
- dobrou síť kontaktů v českém eventovém prostředí,
- znalost venues v Praze a dalších městech,
- zkušenost s produkčními agenturami a dodavateli,
- zkušenost s kulturní, media, fashion, music, lifestyle nebo entertainment scénou,
- vlastní eventový projekt v minulosti,
- zkušenost s monetizací eventů a s většími klientskými produkcemi,
- schopnost vytvářet jednoduché a funkční produkční systémy a playbooky.
Co ti nabízíme?
- Velkou míru ownershipu a autonomie. Chceme partnera pro Country Heada a další klíčové lidi v CZ.
- Značku s reálným kulturním dosahem. Refresher už má publikum, pozici a hlas. Tvým úkolem bude posunout je dál.
- Možnost něco skutečně změnit. Marketingový setup v Česku teprve stavíme, nepřicházíš udržovat deset let starý systém.
- Prostor experimentovat. Když umíš vysvětlit, proč něco dává smysl, a víš, jak vyhodnotit výsledek, rádi to zkusíme.
- AI a technologie jako normální součást práce. Ne jako buzzword.
- Prostor roli časem zvětšit. Pokud marketing poroste a vznikne pod tebou tým, přirozenou cestou může být Head of Marketing / Brand CZ.
- Flexibilní pracovní prostředí a možnost kombinovat office s home office,
- Pet-friendly office na Praze 7,
- Přístup na kulturní a partnerské akce,
- Předplatné Refresher Club,
- Benefity a slevy u našich partnerů (Footshop, FURIOSA),
- Podporu vzdělávání a profesního rozvoje.
Jak bude probíhat výběrové řízení?
Nechceme po tobě několikahodinové zadání ještě předtím, než se navzájem poznáme.
- Prescreen s People týmem: krátké poznání, zkušenosti, motivace a základní fit.
- Rozhovor o zkušenostech a roli: půjdeme víc do konkrétních eventů, které jsi dělal*a, tvého ownershipu, budgetů, produkce a způsobu práce.
- Praktický case: pokud si budeme dávat smysl, dostaneš konkrétní eventové zadání. Budeme chtít vidět, jak přemýšlíš nad konceptem, budgetem, prioritami, produkcí a riziky.
- Finální setkání / vibe check: vzájemná očekávání, způsob spolupráce a poslední otevřené otázky.
Místo práce
Praha, full-time. Reportovat budeš Patriku Feňušovi, Country Headovi CZ.
Odměna
Od 60 000 měsíčně podle zkušeností a seniority + možnost variabilní / bonusové složky navázané na konkrétní výsledky. Konkrétní formu spolupráce doladíme společně.
Od kdy tě potřebujeme?
Dle dohody.
Zaujala tě tato nabídka a chtěl*a bys u nás pracovat?
- ŽIVOTOPIS, PORTFOLIO: Přilož CV nebo odkaz na LinkedIn. Pokud máš portfolio, fotky, case study, produkční deck nebo jiný výstup z eventů, na kterých jsi pracoval*a, přilož je taky. Klidně přidej i odkaz na Instagram, web nebo jiný veřejný profil, pokud nám pomůže lépe pochopit tvoji práci a vkus (není to povinné).
- MOTIVACE: Proč tě zajímá právě Refresher a tato role? Řekni nám stručně o svých relevantních zkušenostech, co ses při nich naučil*a a v čem můžeš být pro Refresher přínosem.
- OWNERSHIP: Který event jsi zatím nejvíc vlastnil*a od začátku do konce? Jaká byla tvoje role, budget, největší problém a výsledek? Zajímá nás, co jsi skutečně vlastnil*a a co jsi vyřešil*a.
- INSPIRACE: Jaký event nebo eventový formát tě v poslední době opravdu zaujal a proč?
- NÁSTUP: Napiš nám, od kdy bys mohl*a nastoupit.
- OTÁZKY: Pokud máš k pozici jakékoliv dotazy, doplň je rovnou.
Tykej, komunikuj maximálně upřímně a otevřeně. Chceš místo části odpovědí natočit video? Nahraj ho na YouTube nebo jinou platformu, kde bude pro nás volně dostupné (stačí i neveřejné video s odkazem), a odkaz přidej do PDF.
Výběrové řízení je otevřeno až do obsazení pozice. Těšíme se na tebe!