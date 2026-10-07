Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy

Poté, co v minulém díle atmosféra na vile pořádně zhoustla kvůli vážným podezřením z podvodu, se u krizového ohniště konečně objevily i důkazy.
Závěr poslední epizody reality show Love Island se nesl nejen ve smutném vyřazovacím módu poté, co single zůstala divoká karta Emily, ale i v nevěřícném úžasu po nečekaném zjištění, že vilu zřejmě infiltroval podvodník či podvodnice, který*která neříká ostatním tak úplně pravdu. No a přesně na tuto událost čerstvě navázal středeční díl odvysílaný na službě Oneplay.
Recap nejnovější epizody
U ohniště se srdíčka dostala možnost přiznat, nikdo však v ten moment s pravdou ven nešel. Moderátorka Zora Hejdová tak nechala všechny jít spát s tím, že dotyčnému či dotyčné dává ještě čas si to rozmyslet. Následně se díl věnoval povětšinou spíše vývoji jednotlivých vztahů, zejména tedy rozchodu Ondřeje s Pájou a naopak pokroku mezi Ondřejem a Amélií, kteří si dokonce odskočili do Secret Garden, aby si mohli vyměnit vzájemné sympatie. A nejen to.
Dříve v dané epizodě se také produkce nezdráhala poukázat na noční dovádění mezi Viky a Honzou, z čehož si následně srdíčka dělala legraci většinu dne. Na sex a vtípky se ale okamžitě zapomnělo poté, co během party cinkla všem nová SMS s nařízením, aby se urychleně přesunuli ke krizovému ohništi. A v ten moment začaly jedny z nejbizarnějších momentů historie českého Love Islandu.
Kdo všechny podváděl?
Po příchodu Zorky totiž podvodník dostal ještě jednu poslední možnost, aby se ke všemu přiznal, protože jak nekompromisní moderátorka sdělila, televize už v tu chvíli držela v ruce jasné důkazy proti němu*ní.
Nutno dodat, že samotná srdíčka měla tou dobou vlastní podezření, přičemž někteří se domnívali, že by tím podvodníkem mohl být Matúš, většina však byla přesvědčená, že jím je Denis. No a právě ten se krátce na to ozval s tím, že by jen rád upřesnil, že skutečně, ale opravdu s nikým vztah venku netvoří. Jenže ejhle. Následně spuštěné video hovořilo pravý opak.
Diváci a divačky totiž hned na to byli svědky záběrů s Denisovou údajnou přítelkyní, nebo tedy teď už spíš bývalou, která mu vzkázala, že se na vile podle ní nechová tak, jak si domluvili, a že jej nepoznává. Následovaly další a další video důkazy o tom, jak si Denis pečlivě svůj příchod do vily plánoval, a jak přitom celou dobu komunikoval (alespoň na dálku) s onou přítelkyní. Ta mu ale na konci videa sdělila, že s tím je konec, sbalila mu jeho saky paky a podle všeho teď možná po návratu z vily ani nebude mít kde bydlet. A Denisova reakce? Kromě nevěřícných úsměvů si na ni budeme muset počkat do příští epizody, protože v ten moment díl skončil a nikdo tak v tuto chvíli neví, co bude dál.
Jedno je však jisté. Něco takového jsme ještě neviděli.