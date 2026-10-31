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Stáhli jsme si všechna data, která o nás mají Google, Instagram a TikTok. Co všechno o nás vědí?
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dnes 31. října 2026 v 10:00
Čas čtení 5:52

Stáhli jsme si všechna data, která o nás mají Google, Instagram a TikTok. Co všechno o nás vědí?

Stáhli jsme si všechna data, která o nás mají Google, Instagram a TikTok. Co všechno o nás vědí?
Zdroj: Michal Maliarov/Refresher
Michal Maliarov
Michal Maliarov
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Už tě někdy zajímalo, co o tobě vědí tři největší aplikace v našem telefonu? Prohledal jsem Google, Instagram a TikTok a byl dost překvapen.

Díky evropskému GDPR má každý z nás právo požádat firmu o kopii dat, která o něm drží. Většina lidí to nikdy neudělá. Já jsem to udělal najednou u Googlu, Instagramu a TikToku.

Čekal jsem seznam lajků. Dostal jsem tři úplně odlišné lidi s mým jménem. Jeden se už oženil, druhý pořád shání ojetý Golf a třetí ví, že jsem za poslední rok prolistoval skoro 190 tisíc videí.

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Jak jsem se k datům dostal

Všechny tři platformy mají vlastní nástroj na export. U Googlu je to Takeout, u Instagramu stažení informací v Centru účtů a u TikToku stažení dat v nastavení účtu. Zažádat zabere pár minut. Čekání trvá déle a TikToku navíc odkaz ke stažení po pár dnech vyprší, takže kdo zaspí, jde znovu na konec fronty.

Pak přišlo první zklamání. Žádný přehledný dashboard ve stylu Spotify Wrapped tu není, jen archivy plné složek a textových souborů. Google mi poslal několik balíků, které dohromady zabraly něco přes 2 GB. Instagram 244 MB. TikTok sotva 3 MB, ale nenech se zmást: jediný soubor s historií sledování má po rozbalení přes 18 MB čistého textu. To je víc textu než celá série Harryho Pottera dohromady.

Číst se to ručně nedá. Data jsem proto prohnal jednoduchými skripty, které spočítaly, co se spočítat dá. A vypadly z nich zajímavé závěry.

TikTok: algoritmus, který si pamatuje každé video

Začneme tou nejosobnější. TikTok neukládá jen to, co jsem lajknul nebo okomentoval. Ukládá každé video, které mi kdy naskočilo ve feedu, s přesností na sekundu.

TikTok
TikTok Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

Za 450 dní, od července 2025 do letošního října, je v mé historii 189 647 videí. To je v průměru 421 videí denně. Rekordní byl 3. prosinec 2025 s 1 322 videi, z toho jedna nepřetržitá relace trvala několik hodin. Víc než třetina všech videí padá do dvou hodin mezi 22:00 a půlnocí. Dalších 14 tisíc videí jsme sjeli po půlnoci. TikTok tedy přesně ví, kdy jdu spát. Nebo spíš kdy bych měl.

Co hledám? Nejčastěji návody ke Crimson Desert, ale taky recepty na blondies, cheesecake z cottage cheese, nejlepší kavárny v Liberci nebo mluvící AI kočky. Klasika.

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Reklamy, na které jsem klikl, jsou malou sondou do toho, jak mě TikTok čte. Je jich 121 a je tam všechno od Allegra, Temu a SHEINu přes vstupenky na koncert Kaleo po čínské mikroseriály od DramaBoxu. Paradoxem je, že soubor s reklamními zájmy je prázdný. TikTok mi tvrdí, že žádné reklamní kategorie nemám. Přitom zná moje datum narození, ví, že jsem se za posledních šest měsíců přihlásil 4 793krát ze 71 různých IP adres, a pamatuje si, co jsem mu na začátku řekl, že mě baví: hudba, komedie, hry, auta a jídlo.

Verze mě podle TikToku: noční scroller, který nespí, dokud neprojede dalších 400 videí, hraje Crimson Desert, peče blondies a místo zpráv posílá partnerce videa.

Instagram: 3 560 firem, které o mně něco vědí

Instagram, a možná Meta, toho o mně ví z vlastní aplikace hodně: koho sleduji, u čeho se zastavím, co hledám. To nikoho nepřekvapí. Zajímavější je, co mu o mně řeknou ostatní.

Instagram
Instagram Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

V exportu je soubor s inzerenty, kteří při cílení reklam použili moje data. Za poslední rok jich je 3 560. Z toho 1 298 firem nahrálo do Mety seznam zákazníků, ve kterém mě Meta našla a spárovala s mým profilem. Dalších 2 380 mě zařadilo do publika podle toho, co jsem dělal na jejich webu, v aplikaci nebo v obchodě.

Je to přehlídka celého internetu. Alza, Rohlík, Košík, Heureka, Dr. Max, Decathlon, České dráhy, Letiště Praha, Škoda, Toyota, BMW, Svatba.cz. A pak věci, které nedávají smysl: Prada pro trh v Asii, na Blízkém východě i v USA, divadlo v San Antoniu v Texasu, svatební fotografka ze Středozápadu USA nebo stránka, která se jmenuje prostě „Test27102025“.

Meta sama přiznává, že jí reklamní partneři posílají informace o mojí aktivitě na jejich webech a v aplikacích a dokonce i o některých offline nákupech. Mezi takové partnery patří e-shopy i kamenné obchody, zpravodajské weby, banky, poskytovatelé platebních karet a pojišťovny.

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A teď ta nejlepší část. Ve stejném exportu Meta potvrzuje, že mám zapnuté odmítnutí dat třetích stran. Sekce „aktivita mimo Instagram“ je díky tomu prázdná. Jenže to nastavení jen brání Metě, aby data od jiných firem používala k personalizaci reklam. Firmy jí je posílat dál můžou a seznam 3 560 inzerentů zůstává.

Pak jsou tu kategorie, do kterých mě Meta zařadila. Narozeniny v únoru (sedí). Hráči na konzolích (sedí). Častí cestovatelé do zahraničí (sedí). Majitelé malých firem, nová firemní stránka mladší dvou let, management (tak napůl). Přátelé lidí, kteří žijí v zahraničí. A nejlepší položka: vztah: ženatý. Nejsem, svatbu máme až příští rok. Instagram nás oženil s předstihem.

Mimochodem, Meta tvrdí, že mikrofon k cílení reklam nepoužívá. Polohu prý i bez GPS odhadne z IP adresy a sítě.

Verze mě podle Instagramu: ženatý majitel malé firmy, který často létá do zahraničí, hraje na konzoli, plánuje svatbu (i když už je prý ženatý) a podle Prady patří hned na tři kontinenty.

Google: ten, kdo si pamatuje 19 let

U Googlu jsem čekal nejtěžší kalibr a dostal jsem ho. Nejstarší záznam v mojí historii vyhledávání je z 11. října 2007. Google si tedy o mně vede deník skoro 20 let.

Google
Google Zdroj: Michal Maliarov/Refresher

V záznamech o vyhledávání je přes 153 tisíc položek, z toho 69 348 konkrétních dotazů od roku 2016. Úplně první? Ve 22:32 jsem 31. března 2016 hledal wiki ke hře Alienation, o tři minuty později Dirt Rally a pak Quantum Break. Herní novinář jak vyšitý.

Nejčastější dotazy za deset let jsou ponižující v tom nejlepším smyslu. „youtube download“ 326krát. „add image to pdf online“ 174krát. „google translate“ 170krát. „excel to pdf“ 128krát. Jsou tam i dotazy, které do článku rozhodně nedám. Google je má taky.

Pak jsou tu věci, na které člověk dávno zapomněl. Šest nahrávek mého hlasu z let 2020 a 2024 z nastavení Voice Match. Spánková data z Google Fit z roku 2022. 678 kontaktů. A 114 konverzací s novým AI režimem ve vyhledávání, uložených i s odpověďmi. Kdo se AI ptá na osobní věci, ať počítá s tím, že je to v archivu.

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A pak je tu twist na konec. Legendární Timeline, která uměla nakreslit každou cestu za posledních 10 let, v exportu není. Google ji přesunul z cloudu do telefonu, a jakmile jedeš na nové verzi, přes Takeout ji nestáhneš. Google tedy dnes neví, kde přesně jsem byl. Ví to můj telefon. A Google ví o 3 320 trasách, které jsem si nechal naplánovat.

Nejzajímavější je ale reklamní složka. Google v ní eviduje 2 808 aktivit, které použil k cílení reklam. Zhruba třetina hledání v ní se týká aut: Volkswagen Golf 6, Mazda 3, Audi A3, Opel Astra, Hyundai i30. A přes 400krát v ní figurují slova „nový“, „nová“, „nejnovější“ a „zbrusu“. Pro Google jsem věčným nakupujícím ojetého Golfu, který chce hlavně něco nového.

Verze mě podle Googlu: chronický hledač ojetých hatchbacků a nových gadgetů, který si stahuje videa z YouTube, hraje si s PDF a od roku 2007 neumí nic najít bez Googlu.

Proč to v Česku (zatím) vypadá jinak

Jedna věc, které si u mě skoro nikdo nevšiml, je, že od 16. prosince 2025 Meta používá konverzace s Meta AI, psané i hlasové, k personalizaci příspěvků, reelsů a reklam. Odhlásit se z toho nedá. Výjimkou jsou EU, Velká Británie a Jižní Korea. V mém exportu je sekce o AI prázdná. Co tedy svěříš chatbotovi v Instagramu zatím v Česku na reklamy nejde. O pár set kilometrů dál už ano.

A TikTok? Irský úřad pro ochranu dat mu uložil pokutu 530 milionů eur, protože nedokázal doložit, že jsou data evropských uživatelů, ke kterým mají vzdálený přístup i zaměstnanci v Číně, dostatečně chráněná. TikTok se odvolal. Letos v červnu ale irský Nejvyšší soud pokutu potvrdil. Mimochodem, není to jeho první: v roce 2023 dostal 345 milionů eur za to, jak nakládal s daty dětí. To jsou přesně ta data, ve kterých je i mých 189 647 videí.

Co s tím udělat za 10 minut

Nebudeme ti radit, ať smažeš všechny sociální sítě. Neuděláš to a já taky ne. Pár věcí ale udělat lze: 

  • Zažádej si o vlastní data. Je to zadarmo a je to nejlepší reality check, jaký můžeš dostat. Počítej s tím, že TikTok může trvat i pár dní.
  • Na Instagramu vypni aktivitu od jiných firem. V Centru účtů najdeš nastavení, které Metě zakáže používat data od ostatních firem k cílení reklam. Jak ukazuje náš export, firmy ti data posílat dál budou, ale reklamy se podle nich řídit nemají.
  • V Googlu si nastav automatické mazání. V nastavení účtu můžeš smazat historii vyhledávání, YouTube nebo Map po kategoriích a nastavit, ať se mažou samy v určitých intervalech. Jinak ti je Google bude držet klidně devatenáct let.
  • Projdi si reklamní kategorie. Instagram i Google ti ukážou, do jakých škatulek tě zařadily. Čti to jako horoskop. Občas se trefí, většinou je to legrace. Já jsem podle Instagramu ženatý, ale snoubenka o tom zatím neví.
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ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. Tato malá země se umístila na první příčce
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