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OKTAGON má nového šampiona. Titulový zápas přinesl obrovské drama v prvním kole
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včera 31. října 2026 v 18:00
Čas čtení 2:40

OKTAGON má nového šampiona. Titulový zápas přinesl obrovské drama v prvním kole

OKTAGON má nového šampiona. Titulový zápas přinesl obrovské drama v prvním kole
Zdroj: OKTAGON
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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OKTAGON se vrací do mnichovské SAP Garden, která se v sobotu stává dějištěm dalšího velkého turnaje. Akce OKTAGON 96 nabídne celkem 11 bitev.

V boji o uvolněný titul welterové váhy se střetli gruzínský finišer Amiran Gogoladze s domácím veteránem UFC Jessinem Ayarim. Ayari do titulového zápasu naskočil na poslední chvíli jako náhradník za zraněného Felixe Klinkhammera, i přesto sahal po senzaci. Boj nakonec ale ovládl gruzínský bojovník.

Bývalý šampion lehké váhy Ronald Paradeiser nastoupil do svého rekordního 25. zápasu v organizaci proti německému talentu Tyronu Pfeiferovi. V těžké váze pak poměřili síly Lazar Todev a Simon Biyong.

Amiran Gogoladze Ronald Paradeiser. Pavol Neruda a Ondřej Novotný. Lazar Todev.
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Prvním vítězem večera se stal mladý rakouský talent Abdulmalik Aliev, který ve třech kolech zdolal Marata Nessara. Jejich boj mohli fanoušci a fanynky sledovat zdarma v rámci Free Prelims i na YouTube organizace. Po vyrovnaném úvodu začal dominovat Aliev, který v dalších kolech projevil větší aktivitu a několikrát se pokusil i o submisi. Soupeře se mu sice nepodařilo utáhnout, ale i tak si došel pro vítězství.

Marat Nessar a Abdulmalik Aliev. Marat Nessar a Abdulmalik Aliev. Marat Nessar a Abdulmalik Aliev. Marat Nessar a Abdulmalik Aliev.
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Autorem prvního ukončení večera se stal rakousko-turecký zápasník Burak Kizilirmak, který potvrdil svou pověst nebezpečného finišera a německého soupeře Kevina Hangse ukončil na TKO hned v prvním kole.

Burak Kizilirmak
Burak Kizilirmak Zdroj: OKTAGON

Změna soupeře na poslední chvíli

Ukrajinský zápasník Ivan Klevets se na poslední chvíli musel potýkat se změnou soupeře. Náhradníkem se stal Brazilec Ronaldo Ferreira, který předvedl srdnatý výkon, na soupeře však nestačil. Klevets se po třech kolech stal jednoznačným vítězem a připsal si na půdě organizace už třetí vítězství.

Klevets vs. Ferreira Klevets vs. Ferreira Klevets vs. Ferreira Klevets vs. Ferreira
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Čtvrtou výhru v řadě v OKTAGONu si v sobotu připsal Brazilec Henrique Madureira. Ten si ve třech kolech primárně postojové bitvy jasně poradil s Danielem Schordjem, se kterým se do sebe málem pustili už na vážení. Po boji však dali nevraživé emoce stranou a sportovně si podali ruce.

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Naprosto pekelné první kolo předvedli Endrit Brajshori a Christian Mach. Oba se do sebe ostře pustili hned od prvních chvil a úvodní minuty přinesly hned několik zvratů. Zdálo se, že je Mach blízko velkolepé výhře, Brajshori však zápas otočil a soupeře nekompromisně na konci prvního kola poslal k zemi, kde po několika dalších úderech boj ukončil.

Endrit Brajshori a Christian Mach
Endrit Brajshori a Christian Mach Zdroj: OKTAGON

Na výhru z léta navázal Marek Bartl, který si hned v prvním kole poradil s irským bijcem Brianem Manningem. Po přenesení boje na zem trefil Bartl Manninga tvrdým loktem do hlavy, po kterém stačilo už jen pár dalších úderů, než rozhodčí zápas ukončil. „Cítil jsem, že to bylo čisté. Vůbec nereagoval,“ popsal Bartl poslední momenty boje a zmínil, že příště by se rád utkal s Jaimem Corderem.

OKTAGON OKTAGON OKTAGON OKTAGON
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Hlavní kartu otevřela řežba Michaela Deigy-Schecka s Lukášem Chotěnovským. Deiga-Scheck nastupoval v pozici outsidera, přesto však mnohé překvapil a ve tříkolové bitvě jediného českého zástupce na kartě udolal. 

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Jeden z největších favoritů sobotního turnaje Gökhan Aksu nezaváhal a po necelých dvou minutách slavil výhru. „Respekt pro něj, že vzal zápas jen pár dní předem,“ smekl před svým soupeřem Renem Rungem.

aksu
Zdroj: OKTAGON

O slovo se přihlásily i těžké váhy. Ranař Lazar Todev poměřil síly se Simonem Biyongem a mnozí možná očekávali, že se dočkáme tvrdého ukončení. Stali jsme se však svědky spíše taktické postojové bitvy, ve které měl zprvu navrch Biyong, postupně však otěže zápasu začal přebírat Todev, který se nakonec mohl radovat z těsné výhry na body. „Byl bych rád, kdybych předvedl lepší výkon, ale hlavní je výhra,“ uvedl po bitvě.

Po dvou porážkách se do klece vrátil Ronald Paradeiser, který jasně na body ovládl hlavní předzápas. Tyrone Pfeifer slovenského oblíbence ničím výrazným neohrozil a odešel se svou teprve druhou kariérní porážkou. Oproti tomu si Rony připsal už 18. výhru v OKTAGONu.

Šílený titulový zápas

V titulovém zápase o uvolněný opasek ve welterové váze se utkali gruzínský bojovník Amiran Gogoladze a německý zápasník Jessin Ayari. V roli velkého favorita nastupoval Gogoladze, ten se však po tvrdých úderech soupeře hned v úvodu dostal do obrovských problémů a zdálo se, že je jen otázkou času, než Ayari boj ukončí. Gogoladze však krizi zázračně přežil a dostal se zpět do boje.

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Od druhého kola dál začal Gogoladze tahat za delší konec provazu a Ayarimu zápas začal pomalu, ale jistě utíkat mezi prsty. Po pěti kolech převážně postojářské bitvy nakonec nemohlo být pochyb o výhře Gruzínce, který se po rozhodnutí na body stal novým šampionem welterové váhy.

gogoladze gogoladze gogoladze gogoladze
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