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OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení
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dnes 17. října 2026 v 18:00
Čas čtení 2:58

OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení

OKTAGON 95: Brutální TKO za 13 sekund! Turnaj v Karlových Varech přinesl šokující ukončení
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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OKTAGON se po více než roce vrátil do karlovarské Mattoni Areny. Do boje míří zvučná jména domácí i evropské scény.

Hlavním tahákem turnaje OKTAGON 95 se měl stát střet Patrika Kincla s Dominikem Humburgerem. Druhý z jmenovaných však nesplnil váhový limit, a tak se „Inspektor“ rozhodl využít svého práva a do zápasu odmítl nastoupit. Boj se tak na poslední chvíli zrušil, i přesto nás však čeká plejáda dalších bitev, které by sis neměl*a nechat ujít.

Všechno zásadní dění na turnaji pokrýváme v článku živě. Turnaj můžeš také sledovat na Oktagon.tv.
Patrik Kincl. Daniel Škvor David Dvořák. fošum
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O první zápas se v rámci Free Prelims postarali dvounásobný amatérský šampion republiky Patrik Pikeš a dravý talent Rakhim Iliskhanov. Boj bylo možné sledovat i živě na YouTube organizace. Z vyrovnaného tříkolového zápasu odešel jako vítěz těsně na body rakouský prospekt, který následně zmínil, že v prvním profi zápase bychom jej mohli vidět příští rok v únoru, kdy OKTAGO poprvé zavítá do Vídně.

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Svou premiéru v organizaci zvládl úspěšně i Švýcar Husein Kadimagomaev. Ten si ve třech kolech poradil s Mexičanem Marcem Elpidiem, který Kadimagomaeva zejména v druhé polovině zápasu potrápil. Na vítězství to ale nestačili. Po 15 minutách si tak vítězství na body odnes švýcarský bojovník, který po zápase popsal, jak nabídku na zápas dostal relativně nedávno. 

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„Před třemi týdny mi volal Neruda říkal: Chceš zápasit? Řekl jsem, že jasně,“ uvedl Kadimagomaev s tím, že kdyby měl na přípravu více času, lidé by viděli ještě o poznání lepší výkon.

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První český vítěz večera

Extrémně vyrovnaný zápas přinesl i duel Viktora Červinského s Danielem Hromkem. Převážně postojářskou bitvu ovládl svěřenec Petra Knížete Viktor Červinský, který udolal slovenské postojářské eso Hromka na body. Po zkušenostech v KSW se Červinský vrátil na domácí scénu a ve svém prvním zápase v OKTAGONu potvrdil své nesporné kvality.

Diváci během turnaje rozhodli o hlavním zápase druhé série Cage Game, která se uskuteční 11. listopadu v Brně. V hlavní bitvě uvidíme Jindřicha Janečku z Teamu Pruyem a Tomáše Skalického z Teamu Jovinečko
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Pod první ukončení večera se podepsal Marco Novák, který v kleci poměřil síly s Anatolijem Baalem. Slovenský finalista Oktagonu Underground úřadoval mimo jiné díky tvrdým kolenům a ve druhém kole dostal Němce po zásahu do hlavy do velkých problémů. V tu chvíli Novák ucítil příležitost, pokračoval v tlaku a po sekvenci dalších úderů Baala nekompromisně ukončil. 

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Zdroj: OKTAGON

Přestřelka dvou ranařů

Jediný zápas večera podle Stand & Bang večera přinesl řežbu, ve které si na dno sil sáhl jak Robin Fošum, tak i Tomáš Klabík. V roli velkého favorita nastoupil Fošum, který se však zejména ve druhém kole ocitl v potížích a odnesl si i tržnou ránu u oka. O vítězi rozhodovalo až třetí kolo, ve kterém nakonec Fošum projevil větší chuť po výhře, vyvíjel tlak a souboj si bodově urval na svou stranu.

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Dosud neporažený Václav Štěpán nepoznal přemožitele ani na sobotním turnaji. Jeho německý soupeře Aria Azarnoosh si hned v prvním kole zranil nohu, přesto však podal velmi srdnatý výkon a odmítal se vzdát. Štěpán si však šel jasně pro vítězství a po třech kolech nemohlo být pochyb o jeho výhře. Své skóre vylepšil na šest výher bez jediné porážky a po zápase slíbil, že jednoho dne bude šampionem. „Trénuju každý den, abych byl nejlepší sportovcem nejen u nás, ale na světě,“ dodal.

Jedno z nejrychlejších ukončení

13 sekund. Přesně tak krátká doba stačila Timu Feuchtovi na to, aby ukončil Zdeňka Polívku. Německý bojovník rozhodl zápas jednou ranou, po které český borec zamířil k zemi, kde už stačilo jen pár úderů na pojištění výhry. „Tohle je vždycky můj plán. Jít do zápasu, dát první bombu a tady to sedlo,“ uvedl vítěz.

OKTAGON oznámil turnaj v Liberci, který se uskuteční 30. ledna 2027. Objeví se na něm Dominik Humburger. Zda se jeho soupeřem stane Patrik Kincl, zatím není jasné.
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Český „Hrobař“ David Dvořák v sobotu nastupoval v pozici největšího favorita, Aaron Aby se však postaral o obrovské překvapení. V prvním kole Dvořák dominoval, od druhého kola však Aby začal zápas pomalu otáček na svou stranu. Rozhodujícím se stalo třetí kolo, ve kterém větší aktivitu z pohledu bodových rozhodčích projevil waleský zápasník, který si odnesl těsnou výhru 2:1 na body.

Organizace oznámila velký zápas na jubilejní turnaji OKTAGON 100. V O2 areně se o titul podle Stand & Bang pravidel utkají Josef Hála a Vladimir Lengál. 
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Velké vítězství oslavil i Matúš Juráček, který se však na výhru v bitvě s Jozefem Wittnerem pořádně natrápil. Po dvou kolech bylo skóre vyrovnané a znovu se tak rozhodovalo až v poslední pětiminutovce. V té však „Slávista“ nenechal nic náhodě, na zemi se dostal do full mountu a slovenského bojovníka nekompromisně ubil. 

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