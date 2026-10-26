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Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
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dnes 26. října 2026 v 16:15
Čas čtení 0:47

Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje

Tohle nikdo nečekal. OKTAGON oznámil návrat legendy, Attila Végh se vrátí do boje
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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Galavečer OKTAGON 100 v pražské O2 areně hlásí jedno z největších překvapení roku. Na jubilejním turnaji, který nás čeká v úterý 29. prosince 2026, se představí Attila Végh – jedna z nejvýraznějších osobností česko-slovenské bojové scény.

Bývalý šampion Bellatoru a ikona domácího MMA nastoupí podle pravidel Stand & Bang v domluvené váze do 98 kg. Proti Attilovi Véghovi se postaví téměř dvoumetrový (198 cm) britský obr a veterán UFC Luke Barnatt. Zápas je vypsán na tři kole po třech minutách.

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Luke Barnatt.
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Attila Végh Luke Barnatt Attila Végh Attila Végh
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Végh získal titul v Bellatoru polotěžké váze v roce 2012. Na domácí scéně se proslavil mimo jiné legendární trilogií s Karlosem Vémolou. Nyní se populární slovenský velikán představí v nové disciplíně, která prověří jeho postojářské schopnosti.

Barnatt na sebe poprvé výrazně upozornil v reality show The Ultimate Fighter a následně absolvoval dlouhou kariéru v UFC, kde čelil špičkovým soupeřům světové střední váhy včetně budoucího šampiona Seana Stricklanda. V posledních letech je fanouškům a fanynkám OKTAGONu důvěrně známý také jako anglický komentátor mezinárodních přenosů. Nyní odloží mikrofon a vrátí se přímo do centra dění.

OKTAGON 100 láká na strhující bitvy

Tento duel doplní už tak mimořádně silnou kartu prosincového turnaje OKTAGON 100, kde uvidíme kromě jiného i sjednocující bitvu o titul střední váhy mezi Krzysztofem Jotkem a Makhmudem Muradovem. Chybět nebude ani historicky první titulový zápas Stand & Bang, v němž se střetnou Josef Hála a Vladimír Lengál (pět kol po třech minutách, váha do 75 kg).

Makhmud Muradov. Krzysztof Jotko. Josef Hála Vladimír Lengál
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Zdroj: Tisková zpráva
Náhledový obrázek: OKTAGON MMA
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