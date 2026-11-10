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Potravinové banky v roce 2025 pomohly 430 tisícům lidí. V sobotu 14. listopadu se můžeš zapojit i ty
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Tento článek je PR zpráva společnosti Česká federace potravinových bank.
dnes 10. listopadu 2026 v 11:30
Čas čtení 1:33
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Potravinové banky v roce 2025 pomohly 430 tisícům lidí. V sobotu 14. listopadu se můžeš zapojit i ty

Potravinové banky v roce 2025 pomohly 430 tisícům lidí. V sobotu 14. listopadu se můžeš zapojit i ty
Zdroj: Česká federace potravinových bank / propagační materiál
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Podzimní Sbírka potravin letos vypráví příběhy lidí, které do nouze přivedla nemoc, ztráta práce nebo nečekané výdaje. Pomoct můžeš v obchodech po celé republice nebo online.

Mezi námi žijí tisíce lidí, kteří celý život poctivě pracovali, ale v důchodu jim po zaplacení nájmu nezbývá ani na léky nebo jídlo. V jiné rodině zase vážně onemocnělo dítě a jeden z rodičů s ním musel zůstat doma, čímž přišel o část výplaty. Další domácnost zaskočilo i jedno jediné vysoké vyúčtování. Žádný z těch příběhů nezačíná jako něco mimořádného, a i přesto může skončit tím, že na základní potraviny nezbývá dost peněz.

Právě takové osudy letos přibližuje podzimní Sbírka potravin. Vypráví je na prázdných talířích.

Nedostatek jídla na první pohled nepoznáš

Lidé v nouzi nejsou anonymní číslo ze statistik. Bydlí vedle nás, pracují s námi a patří do našich rodin. Do tíživé situace se často dostanou kvůli okolnostem, které sami neovlivní.

Motto kampaně zní: „Jídlo, jaké svět neviděl, nenasytí.“ Připomíná, že nouze se může skrývat za dveřmi úplně běžných domácností. Proto Sbírka potravin dává prostor jednotlivým příběhům a ukazuje, jak konkrétně může pomoc vypadat.

Sbírka potravin potraviny potraviny Potravinových bank
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Komu potravinové banky pomáhají

Jak uvádí Česká federace potravinových bank, v roce 2025 pomohly potravinové banky 430 tisícům lidí v obtížné životní situaci. Ve stejném roce shromáždily a rozdělily rekordních 17 400 tun potravin a základní drogerie. Pomoc dostaly rodiny s dětmi, lidé vychovávající děti sami, senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením i ti, které zasáhla náhlá životní krize. Když člověk řeší každý nezbytný výdaj, potravinová pomoc mu může hodně ulevit.

Jak pomoct 14. listopadu

Podzimní Sbírka potravin proběhne v sobotu 14. listopadu 2026 od 8 do 18 hodin v zapojených prodejnách po celé republice. Pomoct je jednoduché: při běžném nákupu přidej do košíku pár trvanlivých potravin nebo základní drogerii a za pokladnami je předej dobrovolníkům a dobrovolnicím v zelených zástěrách.

 

Nejvíc pomohou konzervy, rýže, těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko, olej, dětská výživa a hygienické potřeby. Zapojit se můžeš i online: v partnerských e-shopech můžeš přispět od 10. do 24. listopadu 2026. Seznam zapojených prodejen najdeš na sbirkapotravin.cz.

Potravinová banka
Zdroj: Česká federace potravinových bank

Co se s darovaným jídlem stane dál

Všechny darované potraviny a drogerie putují do regionálních potravinových bank. Ty je kontrolují, třídí a přes spolupracující charitativní a sociální organizace předávají lidem, kteří je potřebují. Sbírka stojí na práci tisíců dobrovolníků a dobrovolnic a na spolupráci obchodů, potravinových bank a neziskových organizací.

Každý příběh je jiný, pomoc ale může začít stejně: jednou nebo dvěma věcmi navíc v košíku. Právě tak se prázdné talíře plní.

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Náhledový obrázek: Česká federace potravinových bank / propagační materiál
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