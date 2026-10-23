Může kombinace Naty a Matúš dopadnout dobře? V nové epizodě Love Islandu to opět skřípalo

Drama se v této reality show očekává, dalo by se však říct, že valnou většinu vyvolává pár Naty a Matúš. Nejprve se obhajovali, jak jsou nejstabilnějším párem, nyní ale přišel první mráček a situace mezi nimi je poměrně bouřlivá. Co na to ostatní srdíčka?
Večerní dění u ohniště pokračovalo volbou Laury, která si za partnera vybrala Matúše, čímž nechala finální rozhodnutí na Naty. Matúš zůstal v šoku a zdůraznil, že v srdci má místo pouze pro Naty, která si musela vybrat mezi Danielem a Danem a nakonec zvolila Dana, kvůli jejich známosti z minulosti. Daniel tak zůstal single a musel show opustil. Matúš neskrýval rozhořčení z volby Naty a označil její krok za podraz.
Naty naopak situaci vnímala jako zkoušku jejich vztahu, vzápětí ale ve zpovědnici přiznala, že své volby u ohniště lituje. Zároveň však zdůraznila, že v případě Matúšova odchodu by vilu opustila spolu s ním. Matúš pak nedokázal poslouchat, jak se Naty a Dano před usnutím spolu baví v posteli a rozhodl se přesunout na balkón.
Naty má z Matúše strach
Celou situaci pak řešily holky v beauty roomu, přičemž Viki pronesla, že je na Naty patrné, že odložila růžové brýle a opět si začíná více stát sama za sebou. Matúš si pak v altánku vyjasňoval situaci s Naty a prohlásil, že se rozhodl dát na první místo sám sebe, protože mu svým chováním ubližuje. Naty již poněkolikáté propukla v pláč a přiznala, že z něj cítí strach a má problém s ním komunikovat bez stresu. Matúš se ji snažil uklidnit a dodal, že ho překvapilo, že bude mít Naty problém s komunikací.
Překvapením pak bylo, že během hry, kde padla otázka na to, v kterém páru je jeden zamilovaný víc než ten druhý, Naty společně s Danem označila sebe a Matúše. Dano volbu vysvětlil tím, že Naty několikrát obhajovala jejich pár před všemi ostatními sama.
Srdíčka cítí manipulaci
Do celého rozkolu se nakonec vložila i Amélie a spolu s Julií a Cynthií si vzala Matúše na rozhovor do altánku, aby ulevila stresované Naty. Dívky poté konfrontovaly Matúše s podezřením z manipulace. Matúš argumentoval tím, že sám prochází hlubokými city, které dosud nezažil, a chtěl slyšet konkrétní příklady. Amélie na základě jeho reakce došla k závěru, že Matúš možná manipuluje své okolí podvědomě, přičemž během rozhovoru nakonec ovlivnil i samotné dívky.
Stručně řečeno tato dynamika mezi Matúšem a Naty se nepozdá nejen divákům a divačkám, kteří opakovaně apelují, aby Matúš opustil vilu a přestal Naty stresovat, ale i srdíčkům, která to mohou pozorovat přímo z místa.