Ranní espresso? Rok 2019. Dneska se fronty v kavárnách stojí na zelený drink.
Matcha už dávno není jen nápoj, je to celá estetika. Podívali jsme se na to, čím si nás tak omotala kolem prstu a proč ji letos piješ i s proteinem.
Zelená je nová černá
Matcha je práškový zelený čaj z Japonska. Rozdíl oproti klasickému zelenému čaji? Nelouhuješ lístky, ale piješ je celé, rozšlehané ve vodě nebo v mléce. Proto má tak výraznou barvu, krémovou chuť a víc všeho dobrého, co v čajových lístcích je.
A že je dneska všude, není náhoda. Matchu najdeš v latte, v pancakes, ve zmrzlině i v koktejlech a podle odhadů má trh s matchou dál růst. Na TikToku a Instagramu se z ní stal vizuální podpis „that girl“ rána: vstát, protáhnout se, rozšlehat zelený prášek a jít dobýt svět. Nebo aspoň dojít do práce včas.
Matcha s bílkovinami
Matcha latte z kavárny je radost, jenže většinou je to hlavně mléko, sirup a cukr. Co kdyby tvůj ranní zelený drink zvládl víc?
Přesně tohle napadlo slovenskou značku Voxberg, která přišla s novinkou Protein Matcha Latte. Nejde o další příchuť, ale o drink inspirovaný oblíbenou kavárenskou klasikou. Spojuje syrovátkový protein s pravou matchou – v jedné porci najdeš 22 g bílkovin a 2,1 g matchy, a to celé má 113 kcal, s pouhými 0,8 g cukru.
Díky přirozenému kofeinu z matchy tě drink i jemně probere. Je to tak ideální volba na ráno, kdy nestíháš snídani, po tréninku, nebo jako odpolední reset místo třetího kafe a sušenky z automatu.
Proč ji tolik milujeme?
1. Energie bez dojezdu: Šálek matchy obsahuje zhruba 70 mg kofeinu, standardní káva 100 – 140 mg. Matcha k tomu přináší aminokyselinu L-theanin, která je spojovaná s klidnějším soustředěním. Výsledek? Spousta lidí popisuje matchu jako „klidnou energii“ – nakopne, ale netřesou se ti ruce před prezentací. A když je v ní navíc protein jako u Voxbergu, přináší další benefity.
2. Je to rituál, ne jen drink: Šlehání matchy bambusovou metličkou má v sobě něco meditativního. Pět minut jen pro sebe, než začne kolotoč mailů, zpráv a notifikací.
3. Antioxidanty: Matcha je bohatá na katechiny – polyfenoly s antioxidačními účinky. Zázračný elixír to není, ale do zdravé rutiny zapadne skvěle.
Jak si ji udělat po svém
- Iced matcha latte: do šejkru dej odměrku Voxberg Protein Matcha Latte, 250 ml mléka nebo rostlinného nápoje a pár kostek ledu. Protřepat, nalít do skla, hotovo.
- Post-workout verze: smíchej s vodou a banánem v mixéru, když chceš něco lehčího.
- Matcha overnight oats: vmíchej porci do ovesných vloček s jogurtem a nech přes noc v lednici.
Zelená tečka
Matcha už dávno není jen hezká fotka. Je to malý rituál, klidnější alternativa ke kávě a teď i drink, který ti dodá bílkoviny, aniž by sis musel*a vybírat mezi chutí a cíli. Ochutnej ji ve variantě s proteintem od Voxberg.