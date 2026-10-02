V listopadu vychází GTA VI a půlka herního průmyslu mává bílou vlajkou. Spousta velkých her ale v kalendáři zůstala. Prošli jsme konec roku a vybrali deset her, kvůli kterým se vyplatí nemít všechny peníze odložené na Vice City.
Buďme upřímní, na GTA VI čekáš i ty. Třináct let od pětky, dva odklady, předobjednávky otevřené od června a Rockstar, který se 19. listopadu drží zuby nehty. Pro zbytek herního byznysu je to ale spíš živelná pohroma než svátek. Když vychází hra, o které se bude mluvit celé Vánoce, nikdo nechce vydávat ve stejném týdnu.
A právě proto je letošní konec roku zajímavější než se zdá. Hry, které v kalendáři zůstaly, to udělaly buď z čisté sebedůvěry, nebo proto, že míří na úplně jiné publikum. Říjen je nacpaný k prasknutí, listopad je až na jednu nintendí výjimku poušť a prosinec patří studiím, která počítají s tím, že GTA do té doby buď dohraješ, nebo tě omrzí (ha ha).
1. Ace Combat 8: Wings of Theve
Datum vydání: 2. října
Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
Pokud jsi odcházel*a z kina po Top Gun: Maverick s pocitem, že bys chtěl*a taky, tohle je nejlevnější cesta do kokpitu. Ace Combat 8 je první velký díl série po sedmi letech a vrací se do fiktivního světa Strangereal. Píše se rok 2029, tvoje domovina je obsazená sousední Republikou Sotoa, armáda je rozprášená a ty začínáš jako pilot vylovený z moře starou letadlovou lodí. Dostaneš přezdívku legendárního esa a úkol vybojovat zemi zpátky.
Čeká tě přes 30 letadel, reálných i vymyšlených, a akční přestřelky v oblacích tak, jak je umí jedině Ace Combat. Hra běží na Unreal Engine 5 s důrazem na realistickou simulaci mraků a počasí, takže je skoro jisté, že to bude vizuální lahůdka. Navíc nesmíme zapomenout, že Ace Combat je arkáda, ne simulátor. Takže žádné půlhodinové startovací procedury, ale rychlé dogfighty a absurdně velkolepé mise.
2. Gears of War: E-Day
Datum vydání: 6. října
Platformy: Xbox Series X/S, PC, Game Pass
Tahle hra je víc než jen další střílečka z populárního univerza. Je to tak trochu politické prohlášení. Hodně se čekalo, že titul vyjde i na PS5, jenže nová šéfka Xboxu Asha Sharma na červnovém showcasu oznámila, že E-Day zůstane konzolovou exkluzivitou. Po letech, kdy Microsoft posílal své hry všude, najednou zase hraje na „tohle máme jen my".
Samotná hra je prequel odehrávající se 14 let před prvním dílem, v den, kdy se Locustové poprvé vynoří z podzemí planety Sera.
Hraješ za mladé verze Marcuse a Doma, kteří ještě nejsou legendy, a celé to má být výrazně víc horor než akční blockbuster. Kampaň zvládneš i ve dvou na jedné obrazovce nebo ve čtyřech online, což je v roce 2026 docela vzácnost. Hra už je hotová a odeslaná do výroby, takže další odklad nehrozí. Těšíte se zpět k Gearsům?
3. Star Wars: Galactic Racer
Datum vydání: 6. října
Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
Kultovní podracing se vrací a tentokrát ho nedělá nějaké anonymní studio, ale Fuse Games, parta veteránů, kteří mají za sebou Burnout a Need for Speed. Což je upřímně nejlepší zpráva, jakou jsme o licencované Star Wars hře za poslední roky slyšeli. Kampaň tě posadí do role záhadného pilota Shadea v nelegální závodní lize na okraji galaxie. Závodit se bude na speederech, landspeederech i podech a v multiplayeru až ve dvanácti.
Zajímavostí je, že kampaň funguje na principu „runů", tedy s prvky roguelite, kde každý pokus vypadá trochu jinak. Buď to bude osvěžující, nebo to hráče zvyklé na klasickou kariéru naštve. Jedna trať vede i hřbitovem obřích lodí na Jakku, kde se prohrabávala Rey. Jedno je ale jisté: spousta fanoušků na tento návrat čekala se zatajeným dechem.
4. Castlevania: Belmont's Curse
Datum vydání: 15. října
Platformy: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC
Seriál od Netflixu udělal z Castlevanie značku, kterou znají i lidi, co v životě nedrželi NES ovladač. A Konami to konečně dotáhlo i do her: Belmont's Curse je první nová konzolová Castlevania od roku 2014, což je už solidní štreka. Hlavní hrdinkou je Rose Belmont, dcera Trevora, a celé se to odehrává v Paříži roku 1499, dvacet let po událostech Castlevania III.
Proč tomu věřit? Hru dělá Evil Empire (The Rogue Prince of Persia) s menší pomocí Motion Twin, tedy lidí, kteří stojí za roguelike hitem Dead Cells. Klasické 2D objevování s bičem v ruce načasované přesně na Halloween. A nemusíš kupovat zajíce v pytli, demo vyšlo už 1. října na všech platformách a postup si z něj přeneseš do plné hry. Tak neváhej.
5. Call of Duty: Modern Warfare 4
Datum vydání: 23. října
Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch 2
Ano, nový Call of Duty vychází každý rok a ano, stejně si ho koupí miliony lidí. Letos je tu ale jeden detail, který z toho dělá skutečnou novinku. Call of Duty je poprvé po 13 letech zpátky na konzoli od Nintenda, tentokrát nativně na Switch 2 i s podporou myšího režimu Joy-Conů. A zároveň je to první díl, který úplně ignoruje PS4 a Xbox One. Takže konečně opravdový krok dopředu?
Příběh se přesouvá na korejský poloostrov, kde Severní Korea zahájí plnou invazi na jih. Hraješ za mladého jihokorejského vojáka Parka, zatímco Captain Price vede svou soukromou válku ze stínu. Kdo si hru předobjedná digitálně, může kampaň hrát už od 16. října. K tomu bude v balíčku již tradičně kvalitní multiplayer a inovovaný extrakční režim DMZ.
6. Phantom Blade Zero
Datum vydání: 29. října
Platformy: PS5, PC
Po Black Myth: Wukong je jasné, že čínská studia umí AAA akci, která se může měřit se západem i Japonskem. Phantom Blade Zero od studia S-Game je další kandidát. Styl, kterému autoři říkají „kungfupunk", míchá wuxia bojová umění se steampunkem, cyberpunkem a temnou fantasy. Hraješ za nájemného vraha Soula, kterého obviní z vraždy, oživí ho záhadný léčitel a dá mu 66 dní života na to, aby odhalil spiknutí.
Hra je rychlejší a plynulejší než typické soulslike tituly, se kterými se pořád srovnává, a nabídne několik obtížností. Původně měla vyjít už 9. září, ale autoři si vzali padesát dní navíc na dopiplání postav a prostředí. U hry, která sbírá pochvaly z hratelných ukázek už od roku 2024, je to spíš dobrá zpráva.
7. The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Datum vydání: 5. listopadu
Platformy: Nintendo Switch 2
Jediná velká hra, která si troufla skočit na trh dva týdny před GTA. A dává to smysl, protože tyhle dvě hry si publikum nepřebírají a vlastně ani nemusí lovit. Ocarina of Time z roku 1998 je pro spoustu lidí nejlepší hra všech dob, jenže velká část dnešních dvacetiletých ji nikdy nehrála. Nintendo ji proto postavilo znovu od nuly.
Link teď umí skákat na tlačítko, kutálet se a sprintovat přes Hyrule Field, a pokud znáš melodie na okarínu nazpaměť, můžeš je do Switche 2 prostě zabroukat. Ne všechno ale nadchlo: nový vizuální styl, připomínající trochu loutkové divadlo, rozdělil fanoušky a někomu postavy přijdou strašidelné. K vydání chystá Nintendo i speciální Zelda edici konzole Switch 2, která vychází 29. října.
8. Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Datum vydání: 3. prosince
Platformy: PC (Steam)
Realtimové strategie se dlouho tvářily jako mrtvý žánr, jenže Warhammer 40K je dneska větší než kdy dřív a Dawn of War patří k jeho nejmilovanějším herním adaptacím. Po rozpačitém třetím dílu převzalo sérii německé studio King Art Games a slibuje návrat ke kořenům prvního Dawn of War.
Na planetě Kronus se mezi sebou perou Space Marines, Orkové, Necroni a poprvé v sérii i Adeptus Mechanicus. Kampaň má přes 70 misí a vrací se i oblíbený režim Last Stand z dvojky. Hra měla původně vyjít už v září, ale studio ji odložilo kvůli optimalizaci a ladění. Majitelé dražší Commander Edition můžou hrát od 30. listopadu.
9. Attack on Titan 3
Datum vydání: 10. prosince
Platformy: PS5, Switch 2, Xbox Series X/S, PC
Anime Attack on Titan skončilo, fandom ale rozhodně ne. Třetí herní díl od Koei Tecmo má ambici převyprávět celý příběh od prvních dnů Průzkumného sboru až po finále a poprvé v sérii ti dovolí bojovat se všemi devíti titány. Znovu tedy budeš lítat na manévrovacím výstroji mezi budovami a sekat titány do zátylku.
Je třeba mít na paměti, že předchozí díly byly zábavné hlavně pro fanoušky a pohybovaly se kolem hodnocení 75 z 100. Čekej tedy především fanservis ve velkém stylu a došprtej si angličtinu. Dabing bude jen japonský a titulky v češtině nejsou.
10. Path of Exile 2
Datum vydání: 11. prosince
Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S
Technicky nejde o úplně novou hru, protože Path of Exile 2 je v předběžném přístupu od prosince 2024. Jenže 11. prosince konečně vychází plná verze a s ní přichází zásadní změna: hra bude kompletně free-to-play. Kdo zatím nechtěl platit za zakladatelský balíček, dostane celou kampaň včetně posledních dvou aktů a nové šermířské třídy Duelist úplně zdarma.
Pro každého, kdo hledá hru na vánoční volno a Diablo IV ho už nebaví, je to jasná volba. Jen počítej s tím, že tohle není hra, kterou pochopíš za odpoledne. Pasivní strom schopností má přes tisíc uzlů a bez komunitních návodů se v něm ztratíš. Jedná se ale o poctivou žánrovku, která fanoušky nikdy nenechala ve štychu.
Kdo z kalendáře utekl
Chystalo se toho mnohem více, ale na něco si budeme muset počkat až na příští rok. Kromě návratu legendárního Fable (nově 23. února 2027) se na PS5 zatím neukázala ani Forza Horizon 6. Microsoft původně sliboval druhou polovinu roku 2026, oficiální datum ale pořád nemá a spolehlivé zdroje už mluví spíš o příštím roce. Pokud tedy čekáš na japonské závody na PlayStationu, pod stromeček je nejspíš mít nebudeš. Ale vypadá to, že Forzu budeme mít ve Vice City.