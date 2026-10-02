Samotné pražení ani cesta kávy přes půl světa zdaleka nejsou největším zdrojem emisí.
Česká pražírna FairBio si ve spolupráci se společností EnviTrail nechala detailně spočítat uhlíkovou stopu svého provozu i jednotlivých káv. Výsledky ukazují překvapivý poměr: 70 až 90 procent uhlíkové stopy pražené kávy vzniká ještě předtím, než se zelené zrno dostane do pražírny.
Největší část stopy vzniká už při pěstování kávy
Výpočet ukázal, že zásadní vliv na výslednou uhlíkovou stopu má především samotná surovina – způsob pěstování a zpracování kávy ještě v zemi původu. V analyzovaném portfoliu FairBio zároveň vykázaly BIO kávy znatelně nižší uhlíkovou stopu než kávy z konvenční produkce.
„U nás říkáme, že v presu má být káva, ne my. Udržitelnost nechceme stavět na pocitech ani prázdných slovech na obalu, proto jsme chtěli mít v ruce tvrdá data. Výpočet nám ukázal, že celková uhlíková stopa naší brazilské kávy je 6,51 kg CO₂e na kilogram, což v přepočtu znamená zhruba 52 gramů CO₂e na jeden šálek espressa,“ říká Martin Třešňák, spoluzakladatel a vedoucí FairBio pražírny.
„Zásadní ale je, že přes 90 procent těchto emisí vzniká u farmářstva – při pěstování a zpracování kávy v zemi původu. Právě tam proto vidíme největší prostor, kde může volba suroviny a způsob hospodaření výslednou uhlíkovou stopu ovlivnit,“ vysvětluje.
Pro FairBio ale udržitelnost kávy nekončí uhlíkovou stopou. Všechny kávy v nabídce nesou certifikaci Fairtrade a většina pochází z ekologického zemědělství. Pražírna se tak snaží řešit environmentální i sociální stránku kávy – od podmínek producentstva v zemích původu až po zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.
FairBio pražírna funguje ve středočeském Kostelci nad Labem. Je sociálním podnikem postaveným na principech trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního. Většinu týmu tvoří lidé se zdravotním znevýhodněním.
Kávu i související servis dodává domácnostem, firemním kancelářím a gastro provozům po celé České republice.
Od měření ke konkrétním krokům
Měření navazuje na dlouhodobé ekologické směřování pražírny a zároveň ukazuje, kde má další snižování dopadu největší smysl. FairBio chce získaná data využít při dalším navyšování podílu BIO káv i při snižování energetické náročnosti vlastního provozu.
Dlouhodobě se věnuje také omezování jednorázových obalů. Firmám dodává kávu ve vratných obalech prostřednictvím systému MIWA, domácnostem nabízí znovupoužitelné dózy. Využití hledá i pro suroviny, které by jinak skončily jako odpad – z kávových slupek například vyrábí ve spolupráci sirup Shupka.
Data využijí i firmy
Výsledky studie mají praktické využití také pro firemní zákaznictvo. FairBio dodává kávu do kanceláří, gastro provozů i obchodů včetně kávové technologie a servisu. Firmy mohou data o uhlíkové stopě odebírané kávy využít ve vlastním nefinančním reportingu a při vykazování nepřímých emisí v rámci Scope 3.
Odběrem kávy od FairBio zároveň podporují sociální podnikání. Lidé se zdravotním znevýhodněním tvoří většinu týmu kostelecké pražírny a podílejí se mimo jiné na ručním balení kávy pro zákazníky a zákaznice.