Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?

Casa Amor aka největší zkouška Love Islandu. Účastníci nezklamali a byla to opět jízda.
Tahle řada Love Islandu poměrně šokuje. Nejenže soutěžící dobrovolně odcházejí, protože nejsou z výběru ideálního partnera*partnerky spokojení, ale dějí se i tradiční twisty v rámci Casy Amor. Dva účastníci dostali divokou kartu, přestože si je nikdo do páru nevybral, a proběhlo i jedno velké zklamání.
Záporák na obzoru
„Vím, že kdybych to nezkusil, tak by mě to pořád mrzelo a hlodalo. Nedalo by mi to spát,“ uvedl momentální villain of the vila Pepe k tomu, proč do vily dorazil s Julií a nezůstal věrný Monice, s níž rozpoutal vztah v secret garden divokou líbačkou.
Argumentoval tím, že strávil stejný čas na vile i na Case Amor, a přestože match s Mončou považuje za extrémně silný, tak cítí, že by mohlo vzrůst něco i z pouta s Julčou, a proto touží to s ní vyzkoušet. Monika působila zklamaně, ale prozradila, že i tuto variantu brala v potaz. Epizoda však skončila klasickým cliffhangerem, kdy nevíme, zda Monča nakonec půjde domů, anebo si ji tam nechají. Diváci a divačky v tom však mají jasno.
„Nechte tam Moniku,“ shodují se lidé v komentářích na Instagramu. „Kdybych viděla, jak se můj partner se všema olizuje, ani bych nečekala, že přijde sám. Radši bych si někoho k sobě vybrala, s kým si aspoň trochu rozumím a poznávala ho,“ napsala další divačka na adresu Pepeho. „Podle mě si ji ještě Pepe znovu vybere, vždyť jsou dohodnutí z domova,“ otevřela překvapivou hypotézu jiná divačka.
Nečekané překvápko
Zbylý recoupling proběhl už o dost mírněji. Miláčci publika Cyntia a Jakub se k sobě vrátili, stejně jako Viky s Honzou. Ondra si do vily přivedl Páju, což nikoho nepřekvapilo, protože do Casy odcházel single. Šokující byl pak jen příchod Matúše, který dorazil do vily s Emily, ale nakonec vyšlo najevo, že dostala divokou kartu a on se vrátil k Naty, která byla z celé situace rozrušená a ukáply jí i slzy.
Vanesa si pak do páru zvolila Denise a divokou kartu se holky rozhodly udělit Petrovi, jelikož tomu podle nich obětoval více než ostatní a zaslouží si to nejvíc. Právě Petr se pro diváctvo stal zapamatovatelný díky svému medailonku, v němž prohlásil, že hledá hodnou holku, ale sebe samotného označil za hajzla. Tak schválně, jak se show rozjede dál.