Feed Explore
Feed Explore Profil
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
1
1
0
Tento článek je PR zpráva společnosti FURIOSA®.
dnes 30. září 2026 v 15:30
Čas čtení 2:28
Sponzorovaný obsah

CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou

CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
Zdroj: Furiosa / Natalie Kubenk
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

FURIOSA® představuje společnou kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou. Společně přináší šperky a niche parfém CANDY AS F®CK inspirované Amerikou 50. let — světem jukeboxů, milkshaků, letních autokin a nocí, které končí později, než bylo v plánu.

Sladkou retro estetiku ale obrací po svém: s drzostí, sebevědomím a pořádnou dávkou rebelství.

Sweet on the outside. Dirty at heart.

Růžová, srdce, perly, jahodový milkshake, cukrová vata. Vedle nich tetovací inkoust, kůže a letní noci, které se nevyvíjejí úplně podle plánu.

Nová spolupráce FURIOSA® a Sharloty stojí na kontrastech. Bere ikonickou estetiku amerických 50. let a představu dokonale upravené, sladké femininity a přenáší ji do současnosti — sebevědomější, svobodnější a podstatně méně nevinné. Vzniká tak vlastní Candyland. Svět, ve kterém žena nemusí být sweet nebo badass. Může být obojí zároveň.

furiosa
Zdroj: Furiosa / Natalie Kubenk

„FURIOSA® nikdy nebyla o jedné představě toho, jaká má žena být. Právě naopak. Baví nás kontrasty a svoboda být pokaždé trochu jiná — romantická, provokativní, něžná, nespoutaná nebo všechno dohromady. Se Sharlotou jsme chtěli vytvořit svět, který tohle vystihne: extrémně sladký, ale s drzou energií pod povrchem,“ říká Veronika Tázlerová, CMO značky FURIOSA®.

FURIOSA® je česká značka šperků, slunečních brýlí a niche parfémů, která věří v odvahu, autenticitu a sebevědomí. Pod mottem CAUTION HOT AF® tvoří produkty pro všechny, kteří se nebojí být sami sebou.
podívej se na kolekci CANDY AS F®CK

Welcome to Candyland

Vizuální svět kolekce čerpá z americké popkultury 50. let — pastelových barev, jukeboxů, autokin, milkshaků a letních romancí. Nostalgii ale nebere doslova. V podání FURIOSA® a Sharloty dostává současnější, hravější a provokativnější podobu.

Jedním z hlavních prvků šperkové kolekce je barevný enamel ve čtyřech odstínech: růžová BUBBLEGUM, červená CHERRY BOMB, bílá MILKSHAKE a modrá SODA POP.

Furiosa
Zdroj: Furiosa / Natalie Kubenk

Objevují se například na náušnicích SANDY a prstenu CANDYLAND. Hravou stránku kolekce dál rozvíjejí prsteny SUGAR RUSH a PINK LADY se zirkony v kvalitě 5A. Právě PINK LADY ukazuje, že růžová nemusí být zdaleka tak nevinná, jak se na první pohled zdá.

Prsten YOU’RE THE ONE pak připomíná, že ze všech love stories je nakonec nejdůležitější ta, kterou má člověk sám se sebou.

SUGAR RUSH Prsten YOU'RE THE ONE PINK LADY CANDYLAND
Zobrazit galerii
(5)

Sweet hearts. Dirty minds.

Srdce se kolekcí prolíná jako jeden z hlavních motivů — pokaždé ale v trochu jiné podobě.

FURIOSA® TENNIS BRACELET MARSHMALLOW představuje její nejsladší stránku, zatímco FURIOSA® TENNIS BRACELET DIRTY HEART si s motivem romantiky pohrává podstatně méně nevinně. Sweet on the outside. Dirty at heart.

Retro svět kolekce doplňují také pravé říční perly v náhrdelnících STRAWBERRY SHAKE a CANDY AS F®CK.

DIRTY HEART MARSHMALLOW CANDY AS FCK STRAWBERRY SHAKE
Zobrazit galerii
(4)

CANDY AS F®CK: když se cukrová vata potká s tetovacím inkoustem

Svět společné kolekce uzavírá stejnojmenný niche parfém FURIOSA® CANDY AS F®CK, který exkluzivně pro FURIOSA® vytvořil parfumér Václav Lebeda.

Stejně jako samotná kolekce stojí i vůně na kontrastu sladkosti a temnější, smyslnější stránky. Gourmand tóny cukrové vaty, marshmallow a vanilky se v ní potkávají s tattoo akordem, veganskou kůží, dřevy a pryskyřicemi.

Výsledkem je vůně, která začíná téměř nevinně, ale postupně ukazuje úplně jinou tvář.

HLAVA: tattoo akord, cukrová vata, marshmallow, smrk, elemi
SRDCE: vanilka, veganská kůže, benzoin Siam, malina, labdanum
ZÁKLAD: mošus, ambroxan, cedr, dubový mech
furiosa, sharlotta
Zdroj: Furiosa / Natalie Kubenk

„Mít vlastní parfém nebo kolekci šperků bylo vždycky mým velkým snem. O to větší radost mám, že jsem se mohla propojit právě s FURIOSA® a společně vytvořit kolekci CANDY AS F®CK, která podle mě dokonale vystihuje moji osobnost.

Vůně je rafinovaná, hravá a postavená na nečekaných kombinacích ingrediencí, se kterými se běžně nesetkáváme. Už samotný název CANDY AS F®CK mluví za sebe – odráží kontrast mezi sladkostí a drzostí, který je mi vlastní.

Šperky zase zachycují moji hravost, lásku k životu a trochu nostalgie. FURIOSA® mi nechala velkou kreativní svobodu, a tak vznikla pestrá kolekce sladkých doplňků, které mají člověka jednoduše bavit a rozzářit.

Chtěla jsem, aby v sobě kolekce měla i něco z dětství – vzpomínky na věci, které nám dělaly radost, lehkost a pocit, že se nemusíme brát pořád tak vážně. A zároveň připomínala, že můžeme být laskaví k sobě i ostatním a sebevědomě si jít za svým.

Buďte CANDY AS F®CK,“ dodává ke kolekci Sharlota.

furiosa, sharlotta
Zdroj: Furiosa / Natalie Kubenk
Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Furiosa / Natalie Kubenk
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
DESIGN & ART & KULTURA FASHION LOCAL FASHION
Doporučujeme
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
před 2 dny
1
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
Refresher Club
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
dnes v 07:00
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
před 2 dny
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
dnes v 09:30
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
před 33 minutami
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
dnes v 11:34
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
dnes v 08:03
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
včera v 13:47
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
včera v 08:06
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
před 2 dny
VIDEO: Trailer, který možná nedokoukáš. Robert Eggers představil děsivého Werwulfa
před 2 dny
České tenistky Muchová a Nosková ovládly BJK Cup! Ve finále porazily Ukrajinu
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 3 dny
Muradov vyzve Jotka v O2 areně. OKTAGON míří také do Rakouska a na stadion pro 60 tisíc diváků
26. 9. 2026 15:24
VIDEO: „Já jsem napůl hluchej. A já jsem napůl slepej.“ Setkání českého hudebníka s Američanem dojímá internet
25. 9. 2026 17:27
Zpravodajství
Policie Politika Slovensko Česko
Více
„Odebírat práva druhým není kvalifikace.“ Organizace chtějí, aby Babiš zrušil jmenování Kříže, Blacka a Kuchařové
před hodinou
„Byli jsme si jistí, že zemřeme.“ Letadlo do Tel Avivu začalo mířit k zemi, mělo dojít k potyčce mezi piloty
před 2 hodinami
Do Česka míří tisíce lidí na nelegální sraz tuningových aut. Policie připravuje rozsáhlá opatření
dnes v 10:40

Více z tématu Design & Art & Kultura

Všechno
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
Pětičlenná rodina žije v pražském bytě o výměře 37,5 m²: „Děti byly od začátku součástí rozhodování, udělali jsme z toho hru“
16. 9. 2026 9:00
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
Čeští majitelé zrekonstruovali ruinu ze 17. století: Sýpka Arnoštov je architektonický masterpiece
22. 9. 2026 7:00
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
FOTO: Pražská vila z 30. let vyhořela a léta chátrala. Podívej se, jak z ruiny architekti vytvořili bydlení jako z jiné dimenze
19. 9. 2026 11:00
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
ŽEBŘÍČEK: Historický hrad v Irsku nebo brutalistická stavba uprostřed islandské přírody. Toto je 11 nejkrásnějších hotelů Evropy
16. 9. 2026 7:33
WEEKEND RADAR: Vinobraní, We’re Next nebo Czech Design Week
WEEKEND RADAR: Vinobraní, We’re Next nebo Czech Design Week
11. 9. 2026 9:00
VIDEO: Vyrazili jsme do české LEGO® továrny na Kladně, kde postavili obří model tramvaje
VIDEO: Vyrazili jsme do české LEGO® továrny na Kladně, kde postavili obří model tramvaje
dnes v 10:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
před 2 dny
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
KVÍZ: Zpátky do lavic. Jak dobře si pamatuješ učivo základní školy?
1. 9. 2026 13:00
Více z tématu Krimi & True Crime Všechno
Rozhodla se ukrást dítě, které se ještě nenarodilo. Dnes Taylor Parker čeká na popravu v cele smrti
Refresher Club
Rozhodla se ukrást dítě, které se ještě nenarodilo. Dnes Taylor Parker čeká na popravu v cele smrti
27. 6. 2026 7:00
Podvodníci, pašeráci, ale i 75letý vrah. Těchto 15 Čechů a Češek hledá Interpol
26. 8. 2026 8:17
Ženský gang unášel a znásilňoval stopaře, mělo to podpořit rituály voodoo
9. 7. 2026 7:00
Více z tématu Fashion Všechno
New Balance představuje nový lifestyle model 983
New Balance představuje nový lifestyle model 983
9. 9. 2026 15:00
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
14. 9. 2026 11:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
před 2 minutami
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
před 32 minutami
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
Chystá se nový film ze světa Hry o trůny. Vyjde v roce 2029
před hodinou
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
PR zpráva
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
před hodinou
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
včera v 10:00
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
dnes v 11:34
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
dnes v 09:30
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
Nový beef na české rapové scéně? Ektor se vyjádřil k životním koncertům Yzomandiase v O2 areně
před 2 dny
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 4 dny
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
Petr Pavel se v New Yorku opět potkal s hollywoodským hercem Keanu Reevesem
24. 9. 2026 9:15
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
před 4 dny