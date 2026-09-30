FURIOSA® představuje společnou kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou. Společně přináší šperky a niche parfém CANDY AS F®CK inspirované Amerikou 50. let — světem jukeboxů, milkshaků, letních autokin a nocí, které končí později, než bylo v plánu.
Sladkou retro estetiku ale obrací po svém: s drzostí, sebevědomím a pořádnou dávkou rebelství.
Sweet on the outside. Dirty at heart.
Růžová, srdce, perly, jahodový milkshake, cukrová vata. Vedle nich tetovací inkoust, kůže a letní noci, které se nevyvíjejí úplně podle plánu.
Nová spolupráce FURIOSA® a Sharloty stojí na kontrastech. Bere ikonickou estetiku amerických 50. let a představu dokonale upravené, sladké femininity a přenáší ji do současnosti — sebevědomější, svobodnější a podstatně méně nevinné. Vzniká tak vlastní Candyland. Svět, ve kterém žena nemusí být sweet nebo badass. Může být obojí zároveň.
„FURIOSA® nikdy nebyla o jedné představě toho, jaká má žena být. Právě naopak. Baví nás kontrasty a svoboda být pokaždé trochu jiná — romantická, provokativní, něžná, nespoutaná nebo všechno dohromady. Se Sharlotou jsme chtěli vytvořit svět, který tohle vystihne: extrémně sladký, ale s drzou energií pod povrchem,“ říká Veronika Tázlerová, CMO značky FURIOSA®.
Welcome to Candyland
Vizuální svět kolekce čerpá z americké popkultury 50. let — pastelových barev, jukeboxů, autokin, milkshaků a letních romancí. Nostalgii ale nebere doslova. V podání FURIOSA® a Sharloty dostává současnější, hravější a provokativnější podobu.
Jedním z hlavních prvků šperkové kolekce je barevný enamel ve čtyřech odstínech: růžová BUBBLEGUM, červená CHERRY BOMB, bílá MILKSHAKE a modrá SODA POP.
Objevují se například na náušnicích SANDY a prstenu CANDYLAND. Hravou stránku kolekce dál rozvíjejí prsteny SUGAR RUSH a PINK LADY se zirkony v kvalitě 5A. Právě PINK LADY ukazuje, že růžová nemusí být zdaleka tak nevinná, jak se na první pohled zdá.
Prsten YOU’RE THE ONE pak připomíná, že ze všech love stories je nakonec nejdůležitější ta, kterou má člověk sám se sebou.
Sweet hearts. Dirty minds.
Srdce se kolekcí prolíná jako jeden z hlavních motivů — pokaždé ale v trochu jiné podobě.
FURIOSA® TENNIS BRACELET MARSHMALLOW představuje její nejsladší stránku, zatímco FURIOSA® TENNIS BRACELET DIRTY HEART si s motivem romantiky pohrává podstatně méně nevinně. Sweet on the outside. Dirty at heart.
Retro svět kolekce doplňují také pravé říční perly v náhrdelnících STRAWBERRY SHAKE a CANDY AS F®CK.
CANDY AS F®CK: když se cukrová vata potká s tetovacím inkoustem
Svět společné kolekce uzavírá stejnojmenný niche parfém FURIOSA® CANDY AS F®CK, který exkluzivně pro FURIOSA® vytvořil parfumér Václav Lebeda.
Stejně jako samotná kolekce stojí i vůně na kontrastu sladkosti a temnější, smyslnější stránky. Gourmand tóny cukrové vaty, marshmallow a vanilky se v ní potkávají s tattoo akordem, veganskou kůží, dřevy a pryskyřicemi.
Výsledkem je vůně, která začíná téměř nevinně, ale postupně ukazuje úplně jinou tvář.
SRDCE: vanilka, veganská kůže, benzoin Siam, malina, labdanum
ZÁKLAD: mošus, ambroxan, cedr, dubový mech
„Mít vlastní parfém nebo kolekci šperků bylo vždycky mým velkým snem. O to větší radost mám, že jsem se mohla propojit právě s FURIOSA® a společně vytvořit kolekci CANDY AS F®CK, která podle mě dokonale vystihuje moji osobnost.
Vůně je rafinovaná, hravá a postavená na nečekaných kombinacích ingrediencí, se kterými se běžně nesetkáváme. Už samotný název CANDY AS F®CK mluví za sebe – odráží kontrast mezi sladkostí a drzostí, který je mi vlastní.
Šperky zase zachycují moji hravost, lásku k životu a trochu nostalgie. FURIOSA® mi nechala velkou kreativní svobodu, a tak vznikla pestrá kolekce sladkých doplňků, které mají člověka jednoduše bavit a rozzářit.
Chtěla jsem, aby v sobě kolekce měla i něco z dětství – vzpomínky na věci, které nám dělaly radost, lehkost a pocit, že se nemusíme brát pořád tak vážně. A zároveň připomínala, že můžeme být laskaví k sobě i ostatním a sebevědomě si jít za svým.
Buďte CANDY AS F®CK,“ dodává ke kolekci Sharlota.