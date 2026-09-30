Nový showroom představuje další krok v rozvoji marketingových a PR aktivit obou značek na českém trhu.
Slouží nejen k prezentaci kolekcí, ale také k focení, pořádání eventů a realizaci kreativních projektů. Jeho koncept umožňuje flexibilně reagovat na potřeby módních médií a kreativních partnerů a vytváří prostor pro nové formy spolupráce. Společný showroom sídlí v centru Prahy na adrese Šítkova 233/1.
Nová adresa jako součást dlouhodobé strategie
Showroom značek Reserved a Mohito je místem, kde se potkávají kreativita, móda a spolupráce. Stylisté, stylistky a módní média zde mají možnost zapůjčit si vybrané kousky z aktuálních kolekcí pro vlastní focení a editoriální projekty. Prostor zároveň slouží k pořádání prezentací, setkání s influencerstvem a dalším aktivitám, které přispívají k budování vztahů s módní komunitou a zviditelňování obou značek.
„Díky showroomu jsme v úzkém kontaktu se stylisty, stylistkami, médii, influencery a influencerkami, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Velkou výhodou je možnost osobně vybírat konkrétní modely pro jednotlivá focení a editoriální projekty a flexibilně reagovat na jejich požadavky. Showroom nám zároveň otevírá prostor pro vznik nových kreativních projektů a prohlubování vzájemné spolupráce,“ říká Tereza Vildová, Marketing Manager LPP Czech Republic.
Nový showroom v centru Prahy představuje další krok v rozvoji značek Reserved a Mohito na českém trhu. Jeho flexibilní koncept umožňuje pořádat různorodá setkání, prezentace a kreativní projekty, které podporují jejich viditelnost a propojení s módní komunitou.