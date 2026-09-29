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Zkusily jsme si práci v McDonald&#039;s. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
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Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti McDonald's.
dnes 29. září 2026 v 17:00
Čas čtení 3:08
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Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet

Zkusily jsme si práci v McDonald's. Hranolky smí čekat na výdej jen sedm minut a kontrolu masa hlídá tablet
Zdroj: Refresher
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Čau, tady Anette a Hanka. Minulý týden jsme si nasadily pracovní mundúr a vyzkoušely si, co obnáší příprava jídla v McDonald's. Tohle jsou naše dojmy.

Možná jsi i ty někdy čekal*a v Mekáči na svou objednávku a říkal*a si, co se za pultem vlastně děje. Jak rychle musí lidé v kuchyni pracovat? Čím to je, že jsou hranolky vždycky tak crispy a jak vlastně vypadá den člověka, který má na starost to, že ti na tácu přistane tvůj oblíbený burger? My jsme dostaly šanci si to vyzkoušet na vlastní kůži. Takhle probíhal náš den v pražské McDonald's restauraci.

V přípravně panuje přísná hygiena

Hned na začátku dne jsme se přesvědčily, že všechno probíhá pod přísnými hygienickými pravidly. Než nás vůbec pustili do provozu, musely jsme si obléct speciální pracovní oděv, který se skládal z hábitu (alespoň tak jsme to nazvaly my), čepice zakrývající vlasy a rukavic. Zaměstnanci a zaměstnankyně také na sobě nesmí mít šperky ani piercingy, aby se k potravinám nedostaly žádné bakterie.

Ještě před nástupem na naši „minišichtu“, jsme si musely důkladně umýt ruce. Dezinfekce rukou je pak povinná pravidelně každou hodinu. Zároveň si je zaměstnanci a zaměstnankyně musí dezinfikovat v momentě, kdy se třeba jen poškrábou.

McDonald's McDonald's McDonald's McDonald's
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Všechno má svoje pravidla

 Jakmile jsme splnily všechny přísné standardy, mohly jsme do provozu. Měly jsme to štěstí vyzkoušet si v podstatě všechna stanoviště. Ujal se nás zaměstnanec Libor, který v Mekáči pracuje už 27 let a od restaurace se vypracoval až do pražské centrály, kde má na starosti zavádění novinek do provozu.

Co nás zaujalo je, že v podstatě na každou maličkost existují v McDonald's stanovené postupy a pravidla. Například hovězí maso se griluje na 70 stupňů, a potom se ukládá do přepážky, kde se udržuje teplé. Nahřívaný je i pult na přípravu pokrmů, aby zákazník*zákaznice nedostal*a jídlo studené.

Nebo že McFlurry (které se mimochodem vyrábí z kravského mléka) vždycky obsahuje přesně dvě pumpičky KitKatu, Biscoff sušenek nebo Lentilek (takže ne, tvůj kámoš nedostal víc) a aby chutnalo pokaždé stejně, míchá ho speciální přístroj.

Proces přípravy ingrediencí se přitom neustále vylepšuje. Dozvěděly jsme se třeba, že dříve se slanina do burgerů jen rozmrazovala a teď se opéká na grilu, protože je díky tomu chutnější a víc crunchy. A že se jednotlivé ingredience připravují v menším množství, aby nedocházelo k plýtvání jídlem.

 
 
 
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Nejvíc nás ale samozřejmě zajímalo, jak se připravují hranolky, že jsou vždycky tak crispy. Není překvapením, že i na to je přesně stanovený postup. Nejprve se z mrazáku nasypou do fritézy, kde mohou být přesně tři minuty. Jakmile zapípá časomíra, přesouvají se do vaničky, kde smí zůstat jen sedm minut. Kdyby se stalo, že se do té doby nevydají, musí je zaměstnanec*zaměstnankyně vyhodit a usmažit nové, aby se k zákazníkovi*zákaznici dostaly v nejvyšší kvalitě. Hranolky se tak připravují v malém množství, čímž se předchází plýtvání.

McDonald's
Zdroj: Refresher

Věděl*a jsi, že maso v Mekáči hlídá automatický systém, který nejde obejít? 👀 

Anette: „Mají tam takovej tablet, kterej je napojenej na kontrolu teploty masa. Když ji služba nezkontroluje, tablet to zaznamená. Nedá se to odfláknout, nemáš šanci.“

Na přípravu burgeru je vymezený čas

Dokážeš odhadnout, jak dlouho vlastně trvá, než ti burger přistane na tácu? Zkus si schválně tipnout. Aby to bylo jednodušší, přiblížíme ti, co proces obnáší. 

Nejprve se vezme bulka a hodí se do opékače. V mezičase se připraví obal (papír nebo krabička), na který se pak skládají jednotlivé ingredience. Nakonec se přidávají omáčky a maso. Pak už se burger zabalí a posílá se speciální rourou na jiné stanoviště, kde je zaměstnanectvo skládá do objednávky.

Tvůj odhad byl správný, jestli jsi tipoval*a jednu minutu.

Anketa:
Za jak dlouho si myslíš, že bys zvládl*a připravit burger ty?
30 sekund
jednu minutu
dvě minuty
30 sekund
25 %
jednu minutu
50 %
dvě minuty
25 %

Nebyly bychom to my, aby nás nenapadlo si to vyzkoušet a dát si závod se zkušeným zaměstnancem. Protože obě milujeme Mekáč a víme, co do jakého burgeru patří, celkem jsme se cítily na výhru. Nakonec jsme sice prohrály, ale náš burger dorazil do roury za jednu minutu a devět sekund, což napoprvé považujeme za super výsledek. Navíc i v restauraci říkali, že můžeme klidně zítra nastoupit, haha.

Smekáme před zaměstnanectvem

Během návštěvy provozovny jsme prošly celou restauraci včetně zázemí. Dostaly jsme se až do skladu a všimly jsme si, že všude bylo čisto a průběžně se uklízelo. Ocenily jsme, že se v provozovnách dbá na vysoké standardy, zároveň jsme se ale shodly na tom, že práce v McDonald's musí být opravdu náročná.

„Ne nadarmo se podle mě říká, že lidi, co pracujou v Mekáči, se naučí disciplíně. Všechna ta pravila, co tam mají, se mi líbí, protože teď vím, že je tam fakt přísná hygiena a standardy. Ale klobouk dolu lidem, kteří tam pracují, je to hodně rychlý a náročný.“

Hanka

Byla to zajímavá zkušenost, projít si proces od začátku do konce. Pobavily jsme se, dozvěděly se spoustu zajímavostí a samozřejmě jsme dostaly i svačinku, za kterou moc děkujeme. Ale hlavně, příště, až si objednáme burger, budeme vědět, co všechno stojí za tím, než se dostane na náš stůl.

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