Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr

Netflix přichází s novinkou Icebreaker, která se pokusí svézt na úspěchu Heated Rivalry.
Netflix oznámil hlavní obsazení připravovaného seriálu Icebreaker, který vzniká podle stejnojmenného bestselleru spisovatelky Hannah Grace. Hlavní postavy Anastasiu „Stassie“ Allen a Natea Hawkinse si zahrají Daisy Jelley a nováček Connor Simos.
Stassie je talentovaná krasobruslařka, která míří za olympijským snem. Nate je naopak kapitán univerzitního hokejového týmu a chce se dostat do NHL. Kvůli nehodě jsou jejich týmy nuceny sdílet jeden led. Zpočátku mezi nimi panuje napětí, postupně se ale jejich vztah začne měnit v romantiku.
Icebreaker je první knihou série Maple Hills. Předloha se stala výrazným hitem na BookToku a podle Netflixu se jí celosvětově prodalo téměř pět milionů výtisků. Kniha navíc strávila 70 týdnů na seznamu bestsellerů New York Times.
Za seriálem Icebreaker stojí tvůrkyně Jade Bartlett a showrunnerka Amanda Lasher. Na projektu se jako výkonná producentka podílí také Hannah Grace. Natáčení má začít v říjnu ve Vancouveru. Netflix zatím datum premiéry neoznámil.