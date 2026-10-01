Feed Explore
Feed Explore Profil
Jak vybrat dámské holínky, které vydrží celou sezónu?
0
0
0
Tento článek je PR zpráva společnosti MODIVO.
dnes 1. října 2026 v 10:30
Čas čtení 2:26
Sponzorovaný obsah

Jak vybrat dámské holínky, které vydrží celou sezónu?

Jak vybrat dámské holínky, které vydrží celou sezónu?
Zdroj: Adobestock.com / Ilona
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podzimní plískanice i jarní deště dokážou pořádně potrápit každého, kdo musí vyrazit ven do nepříznivého počasí. Pokud nechceš mít neustále mokré nohy, musíš sázet na spolehlivou a naprosto nepromokavou obuv.

Správně zvolené boty do deště tě nejen stoprocentně ochrání před všudypřítomným vlhkem, ale zároveň mohou úžasně doplnit tvůj každodenní outfit.

Podle jakých parametrů vybrat nepromokavé dámské holínky?

Při hledání ideální obuvi do nepohody musíš sledovat hned několik podstatných vlastností, abys zamezila nepříjemnému překvapení. Zcela zásadní je především správná velikost, protože v těchto botách noha nesmí vůbec klouzat, ale zároveň uvnitř potřebuješ prostor na silnější ponožku. Pokud se právě chystáš prozkoumat dostupné dámské holínky, vždy si pečlivě prostuduj celkový tvar a šířku lýtkové části. Kvalitní profilovaná podrážka ti navíc spolehlivě zajistí potřebnou stabilitu na mokrém listí či blátivém povrchu. Nezapomínej nikdy ani na vnitřní stélku, která by měla být anatomicky tvarovaná pro tvé maximální pohodlí. Dalším užitečným prvkem bývá stahovací pásek, díky němuž se dovnitř nedostane voda shora.

Jak poznat kvalitní gumové materiály, které nepopraskají?

Materiál hraje naprosto stěžejní roli v tom, jak dlouho ti vybraná obuv do deště bude věrně sloužit. Levné plasty z obyčejné tržnice často po pár měsících ztvrdnou a při běžném ohybu nohy nenávratně prasknou. Spolehlivé a odolné modely se naopak vyrábějí z čistého přírodního kaučuku nebo špičkově zpracovaného PVC, které si zachovávají pružnost i v chladu.

Abys na první dobrou rozeznala skutečnou kvalitu od napodobenin, zaměř se na tyto specifické znaky:

  • Přirozená pružnost povrchu, která bez odporu umožňuje botě pracovat společně s tvým chodidlem.
  • Charakteristický zápach, jelikož přírodní guma nikdy nevydává ostrý chemický odér jako levné náhražky.
  • Celková hmotnost boty, neboť poctivě zpracovaný materiál bývá těžší, ale nabídne vyšší odolnost. Když si tyto drobné detaily pohlídáš, tvá obuv bez problému přežije mnoho náročných sezón plných deště. Pokud vždy sáhneš raději po ověřených výrobcích, máš naprostou jistotu, že struktura materiálu zůstane dlouhodobě celistvá.

Proč jsou dámské holínky zelené barvy stále největším trendem?

Zemité tóny a přírodní odstíny už opravdu dlouhodobě dominují módním molům, přičemž zejména tmavě zelená barva úzce evokuje tradiční britský venkovský styl. Tento odstín se velmi snadno a přirozeně kombinuje s podzimními trenčkoty, modrými džínami i ležérními parkami. Zelená barva zkrátka představuje designovou klasiku, která nepodléhá rychlým a pomíjivým módním vlnám. Pokud ovšem venku zrovna svítí slunce a ty toužíš po jiné obuvi, můžeš prozkoumat další možnosti na adrese tenisky dámské k dostání na modivo.cz. Získáš tak naprosto dokonalý a velmi pohodlný základ pro hřejivé dny plné pohybu po rozpáleném městě. Tvé zelené gumáky mezitím budou zcela nepozorovaně a trpělivě čekat na další nečekanou průtrž mračen.

Jak vybrat módní dámské holínky, které se hodí i do města?

Současný trh nabízí opravdu pestrou škálu krásných a elegantních modelů, které bez ostychu vynosíš i do kanceláře. Krátké modely navržené ve stylu chelsea boots vypadají na první pohled jako klasická kožená obuv a skvěle ladí s úzkými kalhotami. Můžeš bez obav zvolit varianty obohacené o ozdobné kovové přezky, zajímavou texturu nebo v lesklém provedení, jež dodá tvému outfitu šmrnc. Když tě přece jen omrzí deštivé počasí, velmi stylovou alternativou pro sušší dny mohou být pohodlné semišové kotníkové boty. Moderní městský styl si odjakživa žádá rafinovanost, a proto vždy vybírej takové kousky, ve kterých se budeš cítit maximálně sebevědomě.

Doporučeno
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou 30. září 2026 v 15:30

Správná a promyšlená volba obuvi do nevyzpytatelného počasí ti v konečném důsledku ušetří spoustu zbytečných starostí s promáčeným oblečením. Vždycky stačí se pečlivě zaměřit na vysoce kvalitní materiály, vybrat si správnou velikost a zvolit opravdu padnoucí elegantní design. Nezapomeň také o své oblíbené kousky pravidelně pečovat, abys zaručeně prodloužila jejich celkovou životnost a udržela je v perfektním stavu. Pokud se chceš dostatečně inspirovat a najít ten pravý model přímo pro sebe, široký sortiment těchto produktů najdeš v online obchodu MODIVO. Díky tomuto chytrému nákupu tě už nikdy žádný déšť nezaskočí zcela nepřipravenou. Každý tvůj další odvážný krok v těch největších kalužích si tak budeš moci naplno a bez obav užívat.

Doporučeno
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci 14. července 2026 v 16:22
Doporučeno
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby 30. září 2026 v 9:30
Doporučeno
„Koně mi ukázali, kdo opravdu jsem.“ Šperkařka Martina Rozenberg Šmíra představuje svoji dosud nejosobnější kolekci Palomino „Koně mi ukázali, kdo opravdu jsem.“ Šperkařka Martina Rozenberg Šmíra představuje svoji dosud nejosobnější kolekci Palomino 9. září 2026 v 10:00
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Adobestock.com / Ilona
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FASHION FASHION
Doporučujeme
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
včera v 16:00
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
včera v 09:30
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
Refresher Club
Doba influencerů teprve začíná. Po Kardashiankách ovládla televizi nová rodina
včera v 07:00
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
před 2 dny
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
Refresher Club
Pacienti na ARO začali bez vysvětlení krvácet. Řádění heparinového vraha před 20 lety šokovalo Česko
před 3 dny
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Kdo nahradí Forejta a Kašpárka? Tohle má být nový porotce Masterchefa
před hodinou
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
dnes v 11:35
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
dnes v 07:27
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
včera v 11:34
Netflix se pokusí o svoje vlastní Heated Rivalry. Enemies to lovers v něm dostane nový rozměr
včera v 08:03
Třetí dítě Brada Pitta oficiálně droplo slavné příjmení svého otce. Jméno Zahara Jolie potvrdil soud
před 2 dny
Zloděje v noci naháněl Batman i Poison Ivy. Scéna jako z komiksu baví internet
před 2 dny
Zneužití a manipulace v dětském oddíle. Nový seriál České televize získal cenu na festivalu Serial Killer
před 3 dny
Zpravodajství
Policie Velká Británie Spojené státy americké (USA) Česko
Více
Včela medonosná patří v současnosti v EU mezi ohrožené druhy
před 25 minutami
Pobodali ho přímo v kokpitu. Pilot i tak pomohl zachránit 174 lidí, teď ho oslavují jako hrdinu
před 2 hodinami
Turkova nehoda nebyla trestným činem. Policie případ poslala k řešení jako přestupek
před 3 hodinami

Více z tématu Fashion

Všechno
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
PR zpráva
CANDY AS F®CK: Česká značka FURIOSA® uvádí kolekci s influencerkou a zpěvačkou Sharlotou
včera v 15:30
New Balance představuje nový lifestyle model 983
New Balance představuje nový lifestyle model 983
9. 9. 2026 15:00
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
Syn ikonického basketbalisty Shareef O'Neil přichází s vlastní řadou tenisek pro Shaq Brand
18. 9. 2026 13:06
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
To nejlepší z WE’RE NEXT: Jak vypadá budoucnost české i světové fashion?
14. 9. 2026 11:00
Reserved a Mohito otevírají nový showroom v centru Prahy. Podívej se, jak vypadá
PR zpráva
Reserved a Mohito otevírají nový showroom v centru Prahy. Podívej se, jak vypadá
včera v 12:30
Paris Fashion Week odstartoval a první velký moment je tady: Matières Fécales.
Paris Fashion Week odstartoval a první velký moment je tady: Matières Fécales.
před 2 dny
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Není to „jen“ reklama. Sydney Sweeney posílá ženy ve sportu o 20 let zpátky
14. 9. 2026 16:00
Ronaldo nečekaně opustil portugalský tým. Důvody svého odchodu chce vysvětlit později
dnes v 11:02
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
KVÍZ: Dnes si připomínáme Den české státnosti. Máš znalosti z českých dějin lepší než deváťák?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších škol v Česku. Je mezi nimi i ta tvoje?
26. 9. 2026 9:30
KVÍZ: Českým teenagerům klesá gramotnost, čtvrtina nerozumí ani krátkému textu. Zkus si, jak jsi na tom ty
15. 9. 2026 9:00
Více z tématu Silné příběhy Všechno
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
Refresher Club
Jakub staví filmové světy pro Disneyland Paris: „Netušil jsem, že něco takového může být skutečná práce“
včera v 16:00
Martin začal mýt hovínka z pražských chodníků a Instagram ho miluje. Všechno dělá pro dobrou věc
10. 5. 2026 7:00
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
27. 9. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Signal Festival je za rohem. Na co se letos můžeš těšit?
Signal Festival je za rohem. Na co se letos můžeš těšit?
před 21 minutami
Boris Brejcha před O2 arénou: „Někdy mi chybí, že už lidé na akcích tolik netančí.“
Boris Brejcha před O2 arénou: „Někdy mi chybí, že už lidé na akcích tolik netančí.“
před 51 minutami
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
PR zpráva
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
před hodinou
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
před 3 hodinami
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
včera v 09:30
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
dnes v 11:35
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
dnes v 10:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
Proběhne dnes poprava? Christa Pike v 18 letech brutálně zavraždila dívku, 31 let čeká na trest smrti
včera v 11:34
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 11 nejděsivějších ostrovů světa. Na jednom leží milion mrtvých, jiný ukrývá radioaktivní hrobku
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00