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Yzomandias reaguje na kritiku ohledně ukřižování během show v O2 areně
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včera 30. září 2026 v 17:30
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Radoslava Juračková/refresher.sk

Yzomandias reaguje na kritiku ohledně ukřižování během show v O2 areně

. Zdroj: INSTAGRAM/ @REALEKTOR
Zdroj: INSTAGRAM/ @REALEKTOR
Zdroj: INSTAGRAM/ @YZOMANDIAS
Zdroj: INSTAGRAM/ @YZOMANDIAS
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radoslava Juračková/refresher.sk
Náhledový obrázek: Instagram/ @realektor
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