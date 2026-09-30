včera 30. září 2026 v 17:30
Čas čtení 0:00Radoslava Juračková/refresher.sk
Yzomandias reaguje na kritiku ohledně ukřižování během show v O2 areně
Zdroj: INSTAGRAM/ @REALEKTOR
Zdroj: INSTAGRAM/ @REALEKTOR
Zdroj: INSTAGRAM/ @YZOMANDIAS
Zdroj: INSTAGRAM/ @YZOMANDIAS
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radoslava Juračková/refresher.sk
Náhledový obrázek: Instagram/ @realektor
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