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Colours znají jméno prvního headlinera pro rok 2027. Do Ostravy míří Robbie Williams
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dnes 29. září 2026 v 9:02
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Colours znají jméno prvního headlinera pro rok 2027. Do Ostravy míří Robbie Williams

robbie williams Zdroj: OFFICIAL CHARTS / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
robbie williams Zdroj: WIREIMAGE/DON ARNOLD
Robbie Williams Zdroj: LIVE NATION
colours Zdroj: COLOURS OF OSTRAVA / PROPAGAČNÍ MATERIÁL
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