ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?

Posvítíme si na pohádkové postavy, co na sebe dokázaly strhnout větší pozornost než protagonisté, přestože na obrazovce dostaly méně času.
V minulosti jsme se zabývali nejprotivnějšími princeznami a princi, největšími pohádkovými záporáky, nejhoršími rodiči z filmů a seriálů, nejtoxičtějšími seriálovými postavami, hrdiny s největšími daddy issues nebo nejdrzejšími filmovými teenagery. Nyní přišla řada na postavy, které nám utkvěly v hlavě víc než ty, o kterých se točila pohádka primárně. Mohli za to jejich charismatičtí představitelé a představitelky nebo určité kouzlo, které jejich postava v sobě měla?
7) Karel Majer (Arabela)
Velké propojení říše lidí a říše pohádek přinesl seriál Arabela z osmdesátých let, který se rychle stal fenoménem a baví po generace. Klíčovou postavou je právě Karel Majer, u kterého celý příběh začíná. Každý večer vypráví v televizi pohádky na dobrou noc. Jednoho dne najde kouzelný zvoneček, který jeho rodinu spojí s Říší pohádek, kde vládne hodný král Hyacint se dvěma dcerami - Arabelou a Xénií. Je zde i zlý kouzelník II. kategorie Rumburak, který chce celou Říši pohádek získat jen a jen pro sebe, a hodlá pro to udělat vše.
Arabela s Petrem, synem pana Majera, udržují v pohádce hlavní milostnou linku, Rumburak je symbolem zla a Xénie zase škádlí svou panovačností a drzostí. Pan Majer v podání legendárního Vladimíra Menšíka však táhne celý civilní a komediální rozměr seriálu. Jeho přeměna v jezevčíka, věčný zápas s kouzelnými rekvizitami a snaha udržet rodinu v chodu z něj dělají hlavní hvězdu, bez které by Arabela ztratila své kouzlo.
6) Čert (Princezna ze mlejna)
„Troškovská“ pohádka, co baví hlavně ty nejmenší, představuje pohledného mládence Jindřicha, který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu. Na své cestě se dostane do strašidelného mlýna, kde žije se svým otcem, mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že v rybníce je zakletá princezna, aby tam zůstal co nejdéle.
Do hry přichází tradiční pohádkové postavy – čert a vodník. Ti si myslí na mlynářovu dceru také. Do toho se přidává třetí potenciální ženich, kterým je starý, bohatý Knížepán, a protože Eliška všechny nápadníky odmítá, mlynář se rozzlobí a určí lhůtu. Buď si do úplňku ženicha sama vybere, nebo ji dostane ten, co si první o ruku řekne.
Yvetta Blanarovičová vtiskla svému Čertíkovi neuvěřitelné množství pohybové i hlasové energie. Zatímco Jindřichovi s Eliškou fandíme v lásce, Čert se svým „Já jsem malej, ale šikovnej!“, věčným hašteřením s Vodníkem a marným dvořením Jindřichově milé drží pohádku v neustálém tempu a komediálním pohybu.
5) Královna ohně (Kouzla králů)
„Buchet je spousta, lahodná sousta...“ aneb ikonická píseň jedné z nejoblíbenějších novodobých pohádek. V jednom království vládne zlý král Vladan, který svými dobyvačnými válkami sužuje celou zemi. Druhé království je ukryto za velikým jezerem, panuje tu hodný král Dobromil a lidé se tu mají jako v pohádce. Nedotknutelnost tohoto království prý zaručuje kouzlo skryté ve vzácném šperku, rubínovém srdci. A právě o ně začne usilovat královna ohně, která touží zvítězit ve věčném sporu se svou sestrou královnou vod.
Ústřední dvojice Tadeáše a princezny Mariany k sobě zapadá skvěle. Jitka Schneiderová v roli královny ohně je však přebíjí svou temnou energií, ale i výborně padnoucím kostýmem. Když se chce mstít, sálá z ní sebevědomí a je jasné, že se neštítí zničit vše, co se jí postaví do cesty. Nakonec se spojí s vypočítavým Vladanem, ale i jeho obelstí. Je dokonalým příkladem toho, že záporák s jiskrou je často zábavnější než hlavní hrdina.