Znáš to, dojíždění do práce nebo školy je ta otravná část dne. Pokud nejezdíš autem (a netrávíš čas v koloně), ráno i odpoledne pravděpodobně čekáš v nevlídném prostředí na přeplněném nástupišti, pak se mačkáš s dalšími desítkami lidí v MHD...
...ale co kdyby tvoje každodenní cesta vypadala jinak? Esteticky? V šesti světových městech mají dojíždějící to štěstí, že si mohou užívat nastupování a vystupování na těch nejkrásnějších stanicích celé planety.
Světové ocenění za architekturu Prix Versailles se každoročně již přes deset let uděluje v pařížském sídle UNESCO. Aktuálně Prix Versailles představilo výběr sedmi nejkrásnějších stanic vlaku a metra na světě. V prosinci při slavnostním ceremoniálu tři z nich obdrží ceny, o vítězích rozhodne mezinárodní porota složená z architektů, designérů, umělců a osobností veřejného života, kteří budou hodnotit architektonickou kvalitu, inovace, soulad projektu s kulturním kontextem i důraz na udržitelnost.
Za zmínku ale rozhodně stojí všech sedm stanic, proto ti je v tomto článku představíme.
Town Hall Station, Melbourne, Austrálie
Železniční stanice, nebo podzemní katedrála? Osm barevných sloupů pod klenutým stropem s měděným nádechem podpírá Town Hall Station v australském Melbourne. Právě díky unikátní architektuře odborná porota stanici zařadila mezi ty nejkrásnější na světě.
Lyon Part-Dieu Station, Lyon, Francie
Stanice Part-Dieu v jednom z největších francouzských měst musela zdvojnásobit svou rozlohu, aby vyhověla nárokům jednoho z vůbec nejrušnějších evropských dopravních uzlů. Denně jí projde více než 125 tisíc cestujících a cílem nedávné rekonstrukce bylo z ní udělat místo pro setkávání obyvatelstva. Kromě dopravy tu najdeš i další služby a obchody.