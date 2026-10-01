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Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
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dnes 1. října 2026 v 7:27
Čas čtení 1:54
Lucie Novotná

Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa

Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa
Zdroj: Webuild / propagační materiál / volně k užití
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Znáš to, dojíždění do práce nebo školy je ta otravná část dne. Pokud nejezdíš autem (a netrávíš čas v koloně), ráno i odpoledne pravděpodobně čekáš v nevlídném prostředí na přeplněném nástupišti, pak se mačkáš s dalšími desítkami lidí v MHD...

...ale co kdyby tvoje každodenní cesta vypadala jinak? Esteticky? V šesti světových městech mají dojíždějící to štěstí, že si mohou užívat nastupování a vystupování na těch nejkrásnějších stanicích celé planety.

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Světové ocenění za architekturu Prix Versailles se každoročně již přes deset let uděluje v pařížském sídle UNESCO. Aktuálně Prix Versailles představilo výběr sedmi nejkrásnějších stanic vlaku a metra na světě. V prosinci při slavnostním ceremoniálu tři z nich obdrží ceny, o vítězích rozhodne mezinárodní porota složená z architektů, designérů, umělců a osobností veřejného života, kteří budou hodnotit architektonickou kvalitu, inovace, soulad projektu s kulturním kontextem i důraz na udržitelnost.

Za zmínku ale rozhodně stojí všech sedm stanic, proto ti je v tomto článku představíme.

Town Hall Station, Melbourne, Austrálie

Town Hall Station v australském státě Victoria.
Town Hall Station v australském státě Victoria. Zdroj: Wikimedia Commons / The Kora Person / volně k užití

Železniční stanice, nebo podzemní katedrála? Osm barevných sloupů pod klenutým stropem s měděným nádechem podpírá Town Hall Station v australském Melbourne. Právě díky unikátní architektuře odborná porota stanici zařadila mezi ty nejkrásnější na světě.

Lyon Part-Dieu Station, Lyon, Francie

Lyonské nádraží Part-Dieu prošlo rozsáhlou renovací.
Lyonské nádraží Part-Dieu prošlo rozsáhlou renovací. Zdroj: SPL Lyon Part-Dieu / Laurence Danière / propagační materiál / volně k užití

Stanice Part-Dieu v jednom z největších francouzských měst musela zdvojnásobit svou rozlohu, aby vyhověla nárokům jednoho z vůbec nejrušnějších evropských dopravních uzlů. Denně jí projde více než 125 tisíc cestujících a cílem nedávné rekonstrukce bylo z ní udělat místo pro setkávání obyvatelstva. Kromě dopravy tu najdeš i další služby a obchody.

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Zdroj: prix-versailles.com
Náhledový obrázek: Webuild / propagační materiál / volně k užití
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