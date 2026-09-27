Jestli právě přemýšlíš o tom, že uděláš kariérní krok do neznáma, možná tě inspiruje Danielův příběh.
Daniel Rampas začínal jako běžný bankéř a dnes vede digitální vzdělávání pro celou distribuční síť. Bylo mu 26 let, když se v roce 2024 přihlásil do shadow board projektu, kde mladí, méně zkušení zaměstnanci a zaměstnankyně stínují vedení firmy. Strávil rok po boku lidí, kteří denně řeší řízení organizace o tisících zaměstnancích a říká, že mu to kompletně změnilo myšlení. Vyprávěl nám o své kariérní cestě bankou s největším počtem klientů v Česku a ukázal svůj pohled na investování.
Zajímat se o finance byla nutnost, ne koníček
Danielův vztah k penězům není typický. Nezačal investovat, protože si přečetl motivační knížku, ale protože se musel velmi brzy postavit na vlastní nohy. „Bylo to zhruba ve třinácti nebo čtrnácti letech. Shodou rodinných okolností jsem byl nucen se poměrně brzy osamostatnit," říká.
Potřeba samostatnosti ho naučila přistupovat k penězům jinak – s větší odpovědností. „Daleko více investuji, buduji si rezervy a dbám na zajištění,“ říká. Hodně ho pak v přístupu k financím formovala práce v České spořitelně. „Když za rok potkáte tisíce klientů a vidíte tisíce různých životních příběhů, začnete si všímat jasných vzorců. Z těch chyb a úspěchů ostatních se učíte nejvíc,“ sdílí své zkušenosti.
Daniel se zaměřuje na investice, proto jsme se ho ptali, s jakými překážkami v investování se může mladá generace setkávat a co by jim poradil. Problémem podle něj není, že by mladí neinvestovali, což potvrzují i data z průzkumu Invest Bay, podle kterých investuje více než 67 % zástupců a zástupkyň generace Z v Česku. Vidí ho v přebytku informací. „Mladí lidé čelí informačnímu smogu a často neví, komu věřit. Mnohdy dají na finanční influencery, jejichž primárním cílem je prodat jim svůj kurz," vysvětluje.
Srozumitelná komunikace a uživatelská zkušenost bude podle něj v oblasti investic klíčová i v příštích letech a je právě na bankách, aby to klientům a klientkám zajistily. „Určitě se budeme setkávat s dalším tlakem na snižování nákladů na investice a do popředí se více dostanou fondy a soukromý kapitál pro širší veřejnost. Úloha banky v tomto ekosystému je jasná: musíme celý proces udělat maximálně jednoduchý a srozumitelný pro masy.“
Mladým lidem, kteří si chtějí zajistit lepší finanční budoucnost, dává jednoduchou radu: „Vezměte si papír a tužku a sepište si své sny a cíle. Ale ať jich je alespoň sto. Prvních dvacet vymyslíte snadno, pak už ale musíte jít skutečně do hloubky. Zeptejte se sami sebe, čeho chcete v životě dosáhnout, kým chcete být. Teprve když si jasně definujete směr a vizi, objeví se vám i cesta, jak k tomu postavit své finance."
Jak se řídí tisíce lidí v jedné firmě
Daniel v České spořitelně začínal jako bankéř, pak se přesunul k investičnímu poradenství pro bonitní klientelu. Prošel si tak bankou v celé její šíři a vyzkoušel si různé pozice. Spravoval portfolia, učil se číst lidi i čísla. Přesto říká, že nejvíce ho posunul projekt Future Mindset Board, v rámci kterého s dalšími pěti kolegy a kolegyněmi stínovali představenstvo České spořitelny a podíleli se tak na určování její strategie pro dalších pět let. „Dřív jsem měl tendenci dělat velmi rychlé soudy, dnes se mnohem víc soustředím na kontext,“ říká.
Koncept shadow boardu není úplně nový. Už v minulosti do svého vedení zapojily mladý stínový tým známé světové značky a docílily tak nárůstu tržeb o desítky procent. V září 2024 s ním přišla Česká spořitelna, když spustila projekt Future Mindset Board. Přihlásilo se 2 488 lidí, ze kterých vybrali šest kandidátů a kandidátek včetně Daniela.
„Do projektu jsem vstupoval s čistou hlavou. Neměl jsem konkrétní očekávání, bral jsem to jako velký experiment,“ říká. Přesvědčili ho tři kamarádi, kteří mu výzvu hned první den poslali se slovy: „Kdo jiný než ty.“ Dva týdny váhal, ale pak si uvědomil, že přesně tohle je typ výzvy, kterou si nechce nechat ujít.
Jako největší přínos svého rozhodnutí hodnotí Daniel to, že si rozšířil obzory. „S nadsázkou říkám, že když strávíte rok s lidmi, kteří neřeší nic jiného než jachtaření, naučíte se jachtařit. Když strávíte rok po boku boardu, který řeší banku, nasajete jejich způsob myšlení. Extrémně mě to posunulo ve strategickém uvažování, celkovém nadhledu a schopnosti efektivně se rozhodovat. Zároveň jsem získal obrovskou jistotu ve veřejném vystupování,“ popisuje a dodává:
„Nejsilnějším momentem pro mě bylo zjištění, jak moc je vrcholový byznys ve skutečnosti o lidech," vysvětluje. Konkrétně zmiňuje Danielu Peškovou, členku představenstva zodpovědnou za retail s více než pěti tisíci zaměstnanci. „Vidět zblízka, jak řídí celou tu strukturu, vám úplně změní perspektivu."
Staň se součástí Future Mindset Board!👉 Může šest lidí mezi dvaceti a třiceti lety pohnout bankou, která má více než 10 tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň? Česká spořitelna to zkusila – a vyplatilo se. Zlevnila investice, vyhnala papíry z porad a změnila mindset banky. A v září hledá další šestici, která může využít tuhle kariérní příležitost. Přihlásíš se?
Ambice, kariéra, život
Ačkoliv je z Danielových odpovědí cítit tah na branku a ambice, život pro něj není jen o číslech. „V Česku vytváříme obrovský tlak na to, aby všichni budovali závratné kariéry, a občas zapomínáme na to podstatné. Musíme mladým lidem vytvořit takové zázemí, aby měli vedle práce chuť a podmínky budovat rodiny,“ upozorňuje na jeden z problémů současnosti, který vnímá.
Jeho měřítkem úspěchu pro příštích pět let zároveň není pozice ani plat. „Chci začít vychovávat nové lídry. Věřím, že skutečným lídrem se stanete až tehdy, když dokážete vytvořit lídry další.“ Uplatňuje to ve své nové roli šéfa digitálního vzdělávání, kde má jeho práce dopad na zhruba čtyři tisíce lidí. „Jsem teď v pozici, kde mohu reálně měnit zaběhnuté věci. Učím se, jak správně vést, motivovat a budovat tým. Jsem člověk, který miluje dynamiku, a tuhle fázi plnou nových výzev absolutně vítám.“
Na závěrečnou otázku, jaká byla nejlepší rada, kterou kdy dostal, odpovídá: „Když se trápíš a nemáš jasno, vždycky ti pomůže získat víc informací." Ukazuje tak, že se na problémy dívá s chladnou hlavou a racionálním přístupem.
Daniel neměl velký plán, když se do Future Mindset Board přihlásil. Rok po boku představenstva největší české banky mu ale dal možnost vidět, jak se řídí organizace o tisících lidech a schopnost přemýšlet v nových souvislostech. Jestli tě jeho cesta zaujala, koukni na web, kde se dozvíš víc.