S HBO Max, jak ho znáš, se můžeš rozloučit. Bude se znovu přejmenovávat?

Sloučení HBO Max, v Česku zatím nedostupného Paramount+ a dalších dvou streamovacích služeb oznámil šéf nově vzniklého Skydance David Ellison. Spojení proběhne po krátkém období pokračujícího odděleného fungování.
Sloučení obou streamovacích služeb šéf Skydance oznámil jen několik hodin po dokončení stamiliardového odkoupení studia Warner Bros. jeho konkurentem Paramountem.
„Z dlouhodobého hlediska je plán v podstatě takový, že je spojíme,“ uvedl Ellison na tiskové konferenci. „Bude to nějakou dobu trvat. V nejbližší době budou fungovat odděleně, přičemž v relativně krátkodobém horizontu dojde k urychlení procesů, jako je například sdružování služeb. V tuto chvíli k tomu zatím nemohu poskytnout konkrétní informace.“
Ellison má za sebou úspěšné spojení nabídek Paramount+, BET+ a Pluto TV, za jehož rychlost označil „pokroky v oblasti AI“. Plánované spojení HBO Max a Paramount+ si ale protiřečí s nedávnými komentáři šéfa obsahu HBO a HBO Max Caseyho Bloyse. Ten nedávno naznačil, že se po fúzi plánuje pracovat s odlišnou diváckou základnou obou služeb, které dohromady mají více než 200 milionů předplatitelů a předplatitelek po celém světě. Proto byla na stole především aktualizace nabídek balíčků poskytujících obě služby, případně jejich části.
Prezentace zveřejněná společností Skydance na začátku tohoto týdne obsahovala obrázky obou streamovacích služeb, což naznačuje, že alespoň prozatím budou obě fungovat samostatně. Předchozí vyjádření Ellisona a funkcionářů obou studií naznačovala ambice veškerý obsah sjednotit do jedné superslužby, přestože jejich integrace by čítala velké množství práce.
Článek o konkrétních dopadech na značky jako Harry Potter nebo Pán prstenů stejně jako o dalším kontextu celé fúze připravujeme.