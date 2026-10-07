Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?

Mladý herec a zpěvák přichází s novým počinem.
„Konečně jsem dodělal EP. Vím, je to neskutečný, ale je to tak,“ oznámil na svém TikToku. Své první EP pojmenoval 8 dní. Těšit se na něj můžeš 30. října, ještě před tím ale nabídne svým fanouškům a fanynkám nový singl, který představí už 22. října, tedy symbolicky osm dní před vydáním EP, kterému dal tento název.
„Doufám, že když to trvalo takhle dlouho, tak to nebude stát za ho*no,“ doplnil oblíbenec mezi mladými, který na sebe výrazně upozornil skladbou NEPO, na které spolupracoval s Matem213 a Annou Mercedes Čtvrtníčkovou. Síly spolu spojily proto, že jsou potomci slavných rodičů a v písni na to sarkasticky narážejí.
Poté následovaly singly Křehký oči a Amor, v němž si zazpíval společně s Alexem Krátkým. Později spojil síly také s GUFRAU a společně vydali skladbu Resuscitace. Dále se Prachař na objevil na albu Slavíčka, kde hostuje ve skladbě Nech to bejt. Tohle všechno stihnul jen během letošního roku. EP 8 dní se zároveň stává jeho prvním ucelenějším hudebním projektem.
Franta se zároveň vydal i na hereckou dráhu stejně jako známí rodiče a sourozenci. Nyní točí s Tomem Seanem Pšeničkou pikantní snímek o českém pornu, který by se měl jmenovat Rychlý prachy. Režíruje ho Adam Sedlák. V příštím roce se také můžeme těšit na seriál od České televize s názvem G.O.A.T., který se bude točit kolem středoškoláků. Hraje také v seriálu Polabí a menší roli dostal i v komedii Pod parou.