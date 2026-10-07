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Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?
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dnes 7. října 2026 v 13:30
Čas čtení 0:59
Ella Petrová

Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?

Franta Prachař vydává své první EP. Kdy se ho dočkáš?
Zdroj: Prima / propagační materiál
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Mladý herec a zpěvák přichází s novým počinem.

„Konečně jsem dodělal EP. Vím, je to neskutečný, ale je to tak,“ oznámil na svém TikToku. Své první EP pojmenoval 8 dní. Těšit se na něj můžeš 30. října, ještě před tím ale nabídne svým fanouškům a fanynkám nový singl, který představí už 22. října, tedy symbolicky osm dní před vydáním EP, kterému dal tento název.

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„Doufám, že když to trvalo takhle dlouho, tak to nebude stát za ho*no,“ doplnil oblíbenec mezi mladými, který na sebe výrazně upozornil skladbou NEPO, na které spolupracoval s Matem213 a Annou Mercedes Čtvrtníčkovou. Síly spolu spojily proto, že jsou potomci slavných rodičů a v písni na to sarkasticky narážejí.

@frantaprachar1

Single- Púl 4. ráno. 22. Říjen🦄 EP- 8 dní 30. Říjen🦄

♬ původní zvuk - Frantaprachař

Poté následovaly singly Křehký oči a Amor, v němž si zazpíval společně s Alexem Krátkým. Později spojil síly také s GUFRAU a společně vydali skladbu Resuscitace. Dále se Prachař na objevil na albu Slavíčka, kde hostuje ve skladbě Nech to bejt. Tohle všechno stihnul jen během letošního roku. EP 8 dní se zároveň stává jeho prvním ucelenějším hudebním projektem. 

NEPO
Zdroj: NEPO / propagační materiál

Franta se zároveň vydal i na hereckou dráhu stejně jako známí rodiče a sourozenci. Nyní točí s Tomem Seanem Pšeničkou pikantní snímek o českém pornu, který by se měl jmenovat Rychlý prachy. Režíruje ho Adam Sedlák. V příštím roce se také můžeme těšit na seriál od České televize s názvem G.O.A.T., který se bude točit kolem středoškoláků. Hraje také v seriálu Polabí a menší roli dostal i v komedii Pod parou.

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