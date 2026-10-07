Transformeři se vracejí ke kořenům. Michael Bay i Steven Spielberg jsou zpět

Studio Paramount Pictures údajně pověřilo Stevena Spielberga, aby se společně s dlouholetým producentem Lorenzem di Bonaventurou zaměřil na veškeré tvůrčí aspekty dalšího hraného filmu.
Filmoví Transformeři se chystají na další změnu směru. Nový snímek má podle dosavadních informací vrátit sérii k atmosféře jejích prvních filmů, na kterých se kromě režie Michaela Baye výrazněji podílel producentsky také Steven Spielberg. Cílem je dostat jednu z nejvýdělečnějších filmových franšíz zpět na pevnější půdu.
Série dosud celosvětově utržila více než 5,4 miliardy dolarů (přibližně 118 miliard korun) a z původní hračkářské značky společnosti Hasbro vytvořila globální fenomén. V posledních letech se však tvůrci snaží najít nový způsob, jak slavnou značku na velkém plátně uchopit.
Do nového filmu se přitom určitě nevrátí Shia LaBeouf, který v prvních třech dílech ztvárnil hlavní lidskou postavu Sama Witwickyho, ani Megan Fox. O obsazení dalších herců*hereček se zatím jedná a projekt je stále v rané fázi příprav.
Na produkci se budou podílet Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Don Murphy, Tom DeSanto a společnost Hasbro. Režírovat má snímek opět Michael Bay.