Hugo Toxxx patří přes třicet let k nejvýraznějším postavám českého rapu. Přesto se odmítá spokojit s rolí legendy, která žije z minulosti. Vydal nové album ART a po 25 letech obnovil s Jamesem Colem K.O. Kru. Sleduj nový díl hudebního pořadu OFFSTAGE.
Český rap se za posledních třicet let několikrát změnil k nepoznání. Hugo Toxxx ale pokaždé dokázal být u toho, co přišlo dál. Začínal jako třináctiletý Hacker, se Supercrooo pomohl změnit pravidla domácího rapu a dnes ho třeba Viktor Sheen označuje za osobního „rapovýho fotra“.
Toxxx se přesto odmítá stát rapperem, který žije jen ze své minulosti. Od revoluční desky Toxic Funk přes vlastní label Hypno808 až po oceňované album 1000 neustále mění zvuk a hledá, co bude „next“. Pokračuje v tom i na zbrusu novém albu ART, které pokřtí 10. října v pražském prostoru ARCHA+. „S každým mým releasem přichází určitá skupina lidí, co říká: Tak to už je v haj*lu,“ směje se v nové epizodě hudebního pořadu OFFSTAGE.
Zároveň se letos vrátil až k samotným kořenům. Po zhruba 25 letech obnovil s Jamesem Colem K.O. Kru a společně vydali nové EP, kde se o beaty postaral Idea. Kromě současných projektů jsme v OFFSTAGE probrali i beefy, třeba ten nedávný s OG Pavem. Po letech je navíc znovu aktuální track DMNKFR Dominik Feri, přes který jsme se dostali k debatě o trestech za sexuální násilí, drogách a osobní svobodě.
A co by Toxxx na své cestě změnil? „Jedině to, že jsem třeba někdy pochyboval a že jsem se bál. Strach je k ho*nu. Dost často se stane, že jsi v křeči kvůli něčemu, co se nestane. Bylo by skvělý, kdyby se mi bejvalo bylo podařilo se míň bát.“
Jak Hugo Toxxx zůstává tisíc let napřed, co si myslí o nastupující generaci rapperů a proč se ani po 30 letech za mikrofonem odmítá zvukově zastavit? Sleduj nový díl OFFSTAGE, kterým tě jako vždy provede šéfredaktor Refresheru Vojtěch Tkáč.