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Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
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dnes 7. října 2026 v 16:00
Čas čtení 2:21
Anna-Marie Hanzlíková

Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku

Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Zdroj: Ilustračná foto: Vinted
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Na oblíbené platformě pro prodej oblečení vstupují ve čtvrtek v platnost nové obchodní podmínky. Internet ale zaplavily stížnosti.

Shrnujeme zásadní změny, se kterými Vinted přichází. Týkají se hlavně likvidace zboží nebo pravidel pro Vinted peněženku. Po sociálních sítích ale začala kolovat řada nepřesností. Podmínky jsme důkladně přečetli a shrnujeme, co skutečně od 8. října začne na českém Vintedu platit.

Fotky jako krmivo pro AI a kampaně

S tvými fotkami, které na Vinted nahraješ, si platforma může dělat, co chce. Snímek tvého pokojíčku nebo kočky v pozadí tak můžou využít pro komerční účely, ale třeba i na trénink AI. Stejná práva se vztahují i na fotky, kde je vidět tvůj obličej. Užití můžeš ale samozřejmě v souladu s evropským právem odmítnout, možnost najdeš v nastavení účtu.

Úryvek z podmínek Vintedu:
Tato licence nám umožňuje: (i) Obsah používat, reprodukovat, zpracovávat, analyzovat, překládat, kopírovat, zobrazovat, upravovat a vytvářet z něj odvozená díla; (ii) přizpůsobovat Obsah pro různé účely, včetně provozních, komerčních, marketingových a propagačních, a pro vývoj a zlepšování umělé inteligence (AI) a modelů strojového učení, algoritmů pro zlepšování našich Služeb a produktů; (iii) zobrazovat Obsah na různých digitálních platformách a médiích (známých i neznámých), tj. v bannerech a článcích, na jiných webových stránkách a na sociálních sítích, jako je Facebook, TikTok nebo Instagram.

Zničení věcí bez náhrady po šesti týdnech

Vinted brojí proti prodeji fejků. Pokud při ověření zjistí, že jde skutečně o padělek, máš šest týdnů na zpochybnění jejich rozhodnutí. Pokud ověření nedoložíš, Vinted má právo zboží zadržet a následně zlikvidovat nebo recyklovat, ty přitom nemáš nárok na vrácení peněz nebo náhradu. Pokud neprodáváš fejky nebo zboží, které výrazně neodpovídá popisu, nic by ti hrozit nemělo. V případě falešného obvinění máš lhůtu zmiňovaného měsíce a půl na svou obhajobu.

Vinted Pay a strhávání peněz

Vinted může skrz Vinted Pay zmrazit tvůj účet a operovat s tvým zůstatkem. Ve vláknu na Redditu, kde se nová pravidla řeší, se doporučuje udržovat svůj zůstatek na jejich účtu na nule. Riskuješ hlavně zmrazení účtu, k čemuž Vinted může přejít poté, co například nebudou souhlasit údaje o jméně na písmeno přesně. Své údaje si tak raději zkontroluj.

Nepřesné informace z Instagramu

Po sociálních sítích koluje o nových podmínkách řada informací. Některé z nich jsou ale nepřesné nebo zavádějící. Na Instagramu například koluje virální video s téměř dvaceti tisíci lajky, ve kterém uživatelka tvrdí, že pokud nebudeš dlouho odpovídat, Vinted ti účet zabanuje hned bez náhrady. To ti ale reálně nehrozí, pokud dodržíš pravidla katalogu, na což se neaktivita nevztahuje.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Daniela Jenčová (@jencovad)

Ban riskuješ jen v případě padělků nebo nabízení zboží neodpovídající popisu. Platí i další pravidla, nesmíš třeba přeprodávat nové zboží nebo ve velkém prodávat rukodělné výrobky. Malé množství pro osobní účely je ale i nadále v pořádku. Vinted chce kontrolovat primárně komerční prodejce.

Co se skutečně nesmí a hrozí ban? (úryvek z Pravidel katalogu)
➢ Na každém profilu je povoleno vystavit menší množství jedinečných rukodělných předmětů, pokud se jedná o příležitostnou záležitost a předměty jsou v souladu s Pravidly katalogu.
Standardní účty na Vinted jsou určené výhradně k soukromému nekomerčnímu použití. Jako standardní prodávající nesmíš Vinted využít k nabízení předmětů zakoupených nebo získaných specificky za účelem přeprodeje, ke generování stálého zisku přeprodejem nebo k podnikání v oboru přeprodeje (a to ani v případě, že jsi z hlediska práva podnikající subjekt).

Autorka taktéž tvrdí, že tě Vinted bude od určitého obratu hlásit finančnímu úřadu. Platforma ale uvádí pravý opak. „Daně – nejsme zodpovědní za žádné daňové povinnosti nebo ohlašovací povinnosti, které by se na vás mohly vztahovat kvůli vašim aktivitám na Stránkách,“ stojí v podmínkách upravených pro Česko. Podmínky se totiž drobně liší, zřejmě v závislosti na právu dané země.

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Zdroj: reddit.com, instagram.com, vinted.cz, vinted.cz
Náhledový obrázek: Ilustračná foto: Vinted
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